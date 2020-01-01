WhatsApp 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı ile dünyanın en popüler mobil mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp metin ve ses mesajları göndermenizi, görüntüler paylaşmanızı ve telefonunuzun internet bağlantısı üzerinden ses ve video aramaları yapmanızı sağlar ve bu, mobil operatörünüzün uyguladığı SMS ücretlerinin ve uluslararası arama ücretlerinin önüne geçmenizi sağlar. Ayrıca WhatsApp'ı bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz.
VPN ile WhatsApp'a engeli her yerde kaldırın
WhatsApp genellikle bazı ülkelerde devlet sansürleri nedeniyle veya okul ve kamuya açık Wi-Fi ağlarında bant genişliğini korumak için engellenmiştir. Ancak ExpressVPN WhatsApp arama ve mesajlarına engeli kaldırır, böylece iletişim hâlinde kalırsınız.
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3 kolay adımda WhatsApp'a engeli kaldırın
1. Adım
WhatsApp ile kullanmak istediğiniz cihaza ExpressVPN indirin.
2. Adım
WhatsApp'ın engelli olmadığı bir yerdeki VPN konumuna bağlanın.
3. Adım
WhatsApp'ı açın ve arkadaşlarınız ve aileniz ile sohbet etmeye başlayın.
WhatsApp nedir?
WhatsApp neden engellendi?
WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesi kolluk kuvvetleri çalışanlarının insanları takip etmelerini daha çok zorlaştırır. Asya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'daki bazı devletler vatandaşlarının çok fazla özel hayatları olmasından rahatsızlık duyarlar, bu yüzden genellikle ülkelerinin ağlarından WhatsApp aktivitesini kısmen veya tamamen engellemeyi seçerler.
ExpressVPN ile ülkenizin dışındaki bir sunucu konumuna bağlanabilir ve WhatsApp'ı tüm özellikleri ile kullanabilirsiniz. Hatta sizin için çalıştığından emin olmak için ExpressVPN'i 30 gün boyunca deneyebilirsiniz.
VPN WhatsApp'a engeli nasıl kaldırır?
ExpressVPN gibi bir sanal özel ağ, internet trafiğinizin tamamını alır ve şifreli bir tünel üzerinden cihazınız için bir konum vekili gibi davranan bir güvenli sunucu konumu na gönderir. WhatsApp'ın engelli olmadığı bir ülkedeki bir sunucu konumuna bağlandığınızda, WhatsApp'a her zamanki gibi erişebilirsiniz.
WhatsApp güvenlik sorunları ve alternatifler
WhatsApp varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunar ve bu onu çoğu mesajlaşma uygulamasından daha güvenli kılar. Ancak güvenlik uzmanları, WhatsApp'ın ana firması olan Facebook ile ne kadar veri paylaştığı konusunda endişe duymaktadırlar.
WhatsApp güvenlik ve gizlilik sorunları ve alternatiflerinin bir listesi ile ilgili daha fazla bilgi için ExpressVPN'in en güvenli mesajlaşma uygulamaları listesine göz atın.
Herhangi bir cihaz üzerinden WhatsApp Web'e ve WhatsApp aramalarına engeli kaldırın
ExpressVPN her platformda WhatsApp ile kullanılabilir: iOS, Android, Mac, Windows, Windows Phone ve daha fazlası. ExpressVPN arka planda çalışırken, WhatsApp araması gerçekleştirebilir veya bilgisayarınızdan WhatsApp Web'e engeli kaldırabilirsiniz.