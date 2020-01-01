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VPN ile WhatsApp'a engeli her yerde kaldırın

WhatsApp genellikle bazı ülkelerde devlet sansürleri nedeniyle veya okul ve kamuya açık Wi-Fi ağlarında bant genişliğini korumak için engellenmiştir. Ancak ExpressVPN WhatsApp arama ve mesajlarına engeli kaldırır, böylece iletişim hâlinde kalırsınız.

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  • Web, iOS, Android, Mac ve Windows için WhatsApp engelini kaldırın
  • 30 günlük para iade garantisi
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WhatsApp'a Engeli Kaldırın: WhatsApp logosu.

3 kolay adımda WhatsApp'a engeli kaldırın

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

WhatsApp ile kullanmak istediğiniz cihaza ExpressVPN indirin.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

WhatsApp'ın engelli olmadığı bir yerdeki VPN konumuna bağlanın.

3. Adım

Dizüstü, cep telefonu ve tablette WhatsApp.

WhatsApp'ı açın ve arkadaşlarınız ve aileniz ile sohbet etmeye başlayın.

Dünya çapında birbirine bağlanan WhatsApp kullanıcıları.

WhatsApp nedir?

WhatsApp 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı ile dünyanın en popüler mobil mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp metin ve ses mesajları göndermenizi, görüntüler paylaşmanızı ve telefonunuzun internet bağlantısı üzerinden ses ve video aramaları yapmanızı sağlar ve bu, mobil operatörünüzün uyguladığı SMS ücretlerinin ve uluslararası arama ücretlerinin önüne geçmenizi sağlar. Ayrıca WhatsApp'ı bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz.

Cihazları dünyadan ayıran güvenlik duvarı.

WhatsApp neden engellendi?

WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesi kolluk kuvvetleri çalışanlarının insanları takip etmelerini daha çok zorlaştırır. Asya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'daki bazı devletler vatandaşlarının çok fazla özel hayatları olmasından rahatsızlık duyarlar, bu yüzden genellikle ülkelerinin ağlarından WhatsApp aktivitesini kısmen veya tamamen engellemeyi seçerler.

ExpressVPN ile ülkenizin dışındaki bir sunucu konumuna bağlanabilir ve WhatsApp'ı tüm özellikleri ile kullanabilirsiniz. Hatta sizin için çalıştığından emin olmak için ExpressVPN'i 30 gün boyunca deneyebilirsiniz.

Güvenlik duvarındaki delikten dünyaya bağlanan ve gülümseyen cihazlar.

VPN WhatsApp'a engeli nasıl kaldırır?

ExpressVPN gibi bir sanal özel ağ, internet trafiğinizin tamamını alır ve şifreli bir tünel üzerinden cihazınız için bir konum vekili gibi davranan bir güvenli sunucu konumu na gönderir. WhatsApp'ın engelli olmadığı bir ülkedeki bir sunucu konumuna bağlandığınızda, WhatsApp'a her zamanki gibi erişebilirsiniz.

Kafasının etrafında soru işaretleri dolu olan bir kişi.

WhatsApp güvenlik sorunları ve alternatifler

WhatsApp varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunar ve bu onu çoğu mesajlaşma uygulamasından daha güvenli kılar. Ancak güvenlik uzmanları, WhatsApp'ın ana firması olan Facebook ile ne kadar veri paylaştığı konusunda endişe duymaktadırlar.

WhatsApp güvenlik ve gizlilik sorunları ve alternatiflerinin bir listesi ile ilgili daha fazla bilgi için ExpressVPN'in en güvenli mesajlaşma uygulamaları listesine göz atın.

Herhangi bir cihaz üzerinden WhatsApp Web'e ve WhatsApp aramalarına engeli kaldırın

Çeşitli cihazlarda ExpressVPN kalkan logosu.

ExpressVPN her platformda WhatsApp ile kullanılabilir: iOS, Android, Mac, Windows, Windows Phone ve daha fazlası. ExpressVPN arka planda çalışırken, WhatsApp araması gerçekleştirebilir veya bilgisayarınızdan WhatsApp Web'e engeli kaldırabilirsiniz.

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

94 ülkede sunucu

94 ülkedeki VPN sunucu konumlarına bağlanın ve istediğiniz zaman bunlar arasında değişiklik yapın.

Özel destek

ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta üzerinden günün her saati yardımınıza hazır.

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İzlenmeden veya gözlenmeden Wi-Fi ağlarından internete bağlanın.

Her cihazda kullanın

VPN uygulamalarını tüm cihazlarınıza yükleyin ve masanızdan, kanepenizden veya otobüs koltuğundan internette gezinin.

30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN kullanmaktan memnun kalmadınız mı? Siparişinizden sonraki 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.

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