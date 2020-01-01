VPN ile WhatsApp'a engeli her yerde kaldırın

WhatsApp neden engellendi?

WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesi kolluk kuvvetleri çalışanlarının insanları takip etmelerini daha çok zorlaştırır. Asya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'daki bazı devletler vatandaşlarının çok fazla özel hayatları olmasından rahatsızlık duyarlar, bu yüzden genellikle ülkelerinin ağlarından WhatsApp aktivitesini kısmen veya tamamen engellemeyi seçerler.

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