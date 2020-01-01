Risksiz bir VPN denemesi edinin
Ücretsiz VPN mi arıyorsunuz? Onun yerine ExpressVPN'i test sürüşüne çıkartın. 30 gün içinde memnun kalmazsanız, paranızı iade edeceğiz. Hem de hepsini.
ExpressVPN neden ücretsiz bir VPN'den daha iyi
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Sanal bir şekilde her yerde olun
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Offshore gizlilik koruması
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ExpressVPN vs ücretsiz VPN'ler
Ücretsiz VPN IP adresinizi değiştirebilir, ama ExpressVPN'in sunduğu her şeyi vaat edebilir mi? ExpressVPN'den alacaklarınız vs sıradan ücretsiz bir VPN'den alacaklarınız:
|ExpressVPN
|Ücretsiz VPN
|Dünya çapında 3.000+ sunucu
|Güçlü şifreleme
|Hızlı ve istikrarlı bağlantı
|Bant genişliği sınırı yok
|IP adresinizi gizleyin
|Aktivite kaydı veya bağlantı kaydı yok
|7/24 canlı sohbet desteği
Risksiz bir VPN denemesi nasıl edinilir
1. Adım
ExpressVPN'e Kaydolun
ExpressVPN denemenizi başlatmak için sipariş sayfasını ziyaret edin. Bu işlem sadece birkaç dakika sürer ve beş dakikadan kısa sürede VPN kullanmaya başlayabilirsiniz.
2. Adım
ExpressVPN'in keyfini çıkarın
Yüksek hızda içerik izleyin, arkadaşlarınız ile görüntülü sohbetler gerçekleştirin ve İSS yavaşlatmasının önüne geçin. Bunların hepsi sınıfının en iyisi güvenlik ve gizlilik ile sunulur.
3. Adım
ExpressVPN'i kullanmaya devam edin veya paranızı geri alın
30 gün içinde korunmaya devam etmeyi tercih edebilir veya ExpressVPN Destek ile iletişime geçip paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Video: Garanti, ücretsiz denemeden neden daha iyidir
İnsanlar ExpressVPN hakkında neler söylüyor
Risksiz VPN denemesi
“Sınırlı” plan yok. “Deneme” sınırlamaları yok. 256-bit şifreleme, sınırsız bant genişliği ve 7/24 müşteri desteği ile herhangi bir risk olmadan ExpressVPN'in tam sürümünün tadını çıkarın.
Eğer %100 memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.