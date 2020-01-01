Gizlilik İle İndirin

İSS ile her şeyi paylaşmayı durdurun

İnternet Servis Sağlayıcınız sizin internete giriş kapınızdır. Tüm web sitesi sorgularınızı, internet aramalarınızı, ve indirme trafiğinizi görebilirler. Ancak onlara güvenebilir misiniz? Ne de olsa onlar sıradan bir şirket. Belki de internet trafiği verilerinizi devlet kurumları veya diğer şirketler gibi üçüncü kişilere satıyor olabilirler.

Bilgisayarınızdan veya diğer cihazlarınızdan ExpressVPN ile bağlandığınızda, İnternet Servis Sağlayıcınız ne yaptığınızı göremez. Web aktiviteniz gizlidir. Aramalarınız gizlidir. Ve indirmeleriniz gizlidir.

Çevrimiçi anonim olun

Bir VPN olmadan çevrimiçi olduğunuzda kimliğiniz ve kişisel bilgileriniz risk altındadır. ExpressVPN IP adresinizi ve konumunuzu gizler. Ayrıca verilerinizi güçlü 256-bit şifreleme ile korur.

Bu hiç kimsenin internet trafiğinizi engelleyemeyeceği anlamına gelir. Ve web sitelerini ziyaret etmek için kullandığınız ExpressVPN sunucusunun IP adresi ve konumu hiçbir zaman size ait değildir. Özgür ve anonim bir şekilde web'de gezinebilir ve dosyalar indirebilirsiniz.

Aktivite ve bağlantı kaydı yok

ExpressVPN, gizliliğin temel bir hak olduğuna inanır ve aktivitelerinizin ve bağlantılarınızın kaydını tutmaz. Paylaşılan IP adresi kullanmak yaptığınız şeylerin izinin sürülemeyeceği anlamına gelir. Bu yüzden ExpressVPN ile çevrimiçi olduğunuzda gizliliğiniz sağlama alınır.

ExpressVPN ağı ile, çevrimiçi aktivitelerinizin kayıtlarının üçüncü kişiler ile paylaşılması hakkında endişelenmenize gerek yok – ExpressVPN hiçbir kayıt tutmaz.