Sınırsız VPN: Bant Genişliği veya İndirme Sınırı Yok
İSS ve diğer VPN servisleri tarafından belirlenen indirme sınırlarını kırıp geçin. ExpressVPN size sınırsız VPN bant genişliği sağlar.ExpressVPN Edinin
Sınırsız Bant Genişliği
Aylık kota yok. İSS servis yavaşlatması yok. ExpressVPN ile VPN bant genişliğiniz sınırsızdır.ExpressVPN Edinin
Dilediğiniz Kadar İndirin
VPN'iniz size sınırlar veya duvarlar olmadan interneti kullanma özgürlüğünü sağlamalıdır. ExpressVPN dilediğiniz şeye dilediğiniz zaman erişmenizi ve indirmenizi sağlar.ExpressVPN Edinin
İSS Trafik Şekillendirmesini Baypas Edin
ExpressVPN İSS kotalarını kaldırabilir. Siz ve internet arasında 256-bitlik şifreli SSL güvenli bir tünel oluşturur. İnternet Servis Sağlayıcınız kullandığınız indirme servislerini göremez, böylece hızınızı veya bant genişliğinizi sınırlayamaz.ExpressVPN Edinin
Gizlilik İle İndirin
İSS ile her şeyi paylaşmayı durdurun
İnternet Servis Sağlayıcınız sizin internete giriş kapınızdır. Tüm web sitesi sorgularınızı, internet aramalarınızı, ve indirme trafiğinizi görebilirler. Ancak onlara güvenebilir misiniz? Ne de olsa onlar sıradan bir şirket. Belki de internet trafiği verilerinizi devlet kurumları veya diğer şirketler gibi üçüncü kişilere satıyor olabilirler.
Bilgisayarınızdan veya diğer cihazlarınızdan ExpressVPN ile bağlandığınızda, İnternet Servis Sağlayıcınız ne yaptığınızı göremez. Web aktiviteniz gizlidir. Aramalarınız gizlidir. Ve indirmeleriniz gizlidir.
Çevrimiçi anonim olun
Bir VPN olmadan çevrimiçi olduğunuzda kimliğiniz ve kişisel bilgileriniz risk altındadır. ExpressVPN IP adresinizi ve konumunuzu gizler. Ayrıca verilerinizi güçlü 256-bit şifreleme ile korur.
Bu hiç kimsenin internet trafiğinizi engelleyemeyeceği anlamına gelir. Ve web sitelerini ziyaret etmek için kullandığınız ExpressVPN sunucusunun IP adresi ve konumu hiçbir zaman size ait değildir. Özgür ve anonim bir şekilde web'de gezinebilir ve dosyalar indirebilirsiniz.
Aktivite ve bağlantı kaydı yok
ExpressVPN, gizliliğin temel bir hak olduğuna inanır ve aktivitelerinizin ve bağlantılarınızın kaydını tutmaz. Paylaşılan IP adresi kullanmak yaptığınız şeylerin izinin sürülemeyeceği anlamına gelir. Bu yüzden ExpressVPN ile çevrimiçi olduğunuzda gizliliğiniz sağlama alınır.
ExpressVPN ağı ile, çevrimiçi aktivitelerinizin kayıtlarının üçüncü kişiler ile paylaşılması hakkında endişelenmenize gerek yok – ExpressVPN hiçbir kayıt tutmaz.ExpressVPN Edinin
Dünyanın En Hızlı VPN'i
Sınırsız bant genişliği harika. Ancak en iyi şekilde yararlanmak için ayrıca süper hızlı indirme oranlarına da ihtiyacınız var. ExpressVPN size aşırı hızlar sağlamak için ağını sürekli olarak optimize eder. Böylece özgürce ve hızlıca indirebilirsiniz.ExpressVPN Edinin
Sınırsız Bir Şekilde Gezinin
ExpressVPN'de indirmeden daha fazlası var. Dünya etrafında 94 ülkeyi kapsayan bir sunucu ağı ile dünyadaki tüm web sitelerine engeli kaldırabilirsiniz.
ExpressVPN ile bulunduğunuz yerde sansürlenmiş olabilecek içeriklere erişebilirsiniz. Ve internet sansürünün web'e erişimi sınırladığı ülkelerde bile haberler ve sosyal ağlar ile her zaman temas halinde olabilirsiniz.
Diğer VPNler Sizi Sınırlar – ExpressVPN Sınırlamaz
ExpressVPN 2009 yılından beri internet özgürlüğünün sözlü bir savunucusudur. Sınırlar olmadan indirme özgürlüğüne sahipsiniz. Bu yüzden bazı VPN sağlayıcılar bant genişliğinize bir kota uygularken, ExpressVPN bunu hiçbir zaman yapmaz.ExpressVPN Edinin
Daha Fazla Harika Özellik
30 günlük deneme
ExpressVPN'in sınırsız bant genişliğini sevin —ya da you’ll get a full refund.
Kullanıcı dostu uygulamalar
Tüm bilgisayarlarınızda ve cihazlarınızda çevrimiçi gizliliğin ve özgürlüğün tadını çıkarın.
Birinci sınıf destek
Anında yanıt için 7/24 Canlı Sohbet üzerinden ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin!ExpressVPN Edinin