Hızlı indirmeler için VPN HIZ Testi nasıl kullanılır

Gecikme bir veri paketinin cihazınızdan VPN sunucu konumuna ulaşma süresidir ve milisaniye (ms) ile ölçülür. Asıl konumunuzdan daha uzaktaki sunucu konumları genellikle daha yüksek gecikme sürelerine sahip olacaktır. Gecikme ne kadar düşük olursa, bağlantınız için o kadar iyi olur.

İndirme Hızı veri transfer oranının her saniyede kilobit (kbps) cinsinden ölçümüdür. İndirme hızı ne kadar yüksek olursa, bağlantınız için o kadar iyi olur.

Farklı İndirme Hızları ile farklı video kalitelerinde izleme seviyeleri elde edebilirsiniz. Örneğin, Netflix'in hız önerileri aşağıdaki gibidir: