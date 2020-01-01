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Hızlı indirmeler için VPN HIZ Testi nasıl kullanılır

Artık tahmin etmenize gerek yok! ExpressVPN Hız Testi yüksek hızlı VPN sunucu bağlantılarınızın ne kadar hızlı çalıştığını görmenizi sağlıyor. Böylece sizin için en hızlı VPN sunucu konumuna bağlanabilirsiniz.

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ExpressVPN kullanarak sansürlü web sitelerine çok yüksek hızlarla erişin.

Hız Testi nasıl kullanılır

Hız Testi Windows ve Mac için ExpressVPN uygulamalarında kullanılabilir. Hız Testini uygulamanın sol üst köşesindeki menü simgesine tıklayarak bulabilirsiniz:

ExpressVPN arayüzünde Hız Testini seçmek

Hız Testini başlatmak için Run Test butonuna tıklayın:

Get the fastest internet connection with ExpressVPN.

Hız Testi çalışırken, sunucu konumlarının Hız İndeksi, Gecikme, ve İndirme Hızına göre sıralandığını göreceksiniz:

Hız Testi sonuçları nasıl değerlendirilir.

Gecikme bir veri paketinin cihazınızdan VPN sunucu konumuna ulaşma süresidir ve milisaniye (ms) ile ölçülür. Asıl konumunuzdan daha uzaktaki sunucu konumları genellikle daha yüksek gecikme sürelerine sahip olacaktır. Gecikme ne kadar düşük olursa, bağlantınız için o kadar iyi olur.

İndirme Hızı veri transfer oranının her saniyede kilobit (kbps) cinsinden ölçümüdür. İndirme hızı ne kadar yüksek olursa, bağlantınız için o kadar iyi olur.

Farklı İndirme Hızları ile farklı video kalitelerinde izleme seviyeleri elde edebilirsiniz. Örneğin, Netflix'in hız önerileri aşağıdaki gibidir:

Örneğin, Netflix için önerilen hızlar şu şekildedir:

Netflix Hız ve Kalite Önerileri
HızKalite

Hız İndeksi belirli bir sunucu konumu için Gecikme ve İndirme Hızını bir puan için birleştirir. Hız İndeksi ne kadar yüksek olursa, bağlantınız için o kadar iyi olur.

Son olarak, en hızlı konumları son sütundaki yıldız ile işaretleyerek takip edebilirsiniz.

Diğer VPN uygulamalarında böylesi bir VPN Hız Testi bulamazsınız! Dünyanın en hızlı VPN'ini bir test sürüşüne çıkarın.

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İnternet hızı göstergesi: ExpressVPN ile ultra yüksek internet hızı edinin.

Neden internet hızınızı test etmelisiniz

Hepimiz hızlı, kullanışlı ve engellenmeyen bir internet bağlantısı isteriz. Yavaş bağlantılar sinir bozucudur—özellikle de internetten dizi izlerken, büyük bir dosya indirirken, sevdikleriniz ile video sohbet gerçekleştirirken veya işinizi yaparken.

İnternet hızınızı şunlar için test edin:

  • İndirme kapasitesini kontrol etme.

  • Video içeriklerinin yüklenmesini beklememek için en hızlı sunucuyu seçme.

  • Mümkün olan en yüksek bağlantı hızını elde etme.

Sunucu konumları işaretli Avrupa haritası.

Sizin için en hızlı VPN sunucu konumunu bulun

Dünya çapında milyonlarca insan çevrimiçi gizliliklerini korumak, internet bağlantılarını şifrelemek, ülke dışındaki arkadaşları ve aileleri ile iletişime geçmek ve sansürlenen içeriklere erişmek için VPN indiriyor.

Nerede olursanız olun veya ne yapıyorsanız yapın, size hızlı, sağlıklı ve güvenilir bir internet bağlantısı sunan bir VPN servisini hak ediyorsunuz.

İki VPN sunucusu birbirinin aynısı değildir. Hatta aynı ülke içinde yer alan sunucular dahi farklı hızlara sahip olabilirler. İhtiyaçlarınıza uygun en hızlı sunucu konumunu bulmak için Hız Testini çalıştırın.

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Gizliliğinizi de test edin

Bir VPN'e bağlı olduğunuzda, IP adresiniz ve konumunuz ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerinde görülebilir. İnternetin sizin ile ilgili ne görebildiğini görmek için ExpressVPN'in Çevrimiçi Gizlilik ve Güvenlik Kontrolüne gidin.

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VPN SSS
VPN nedir? Neden VPN için para ödemelisiniz? Proxy vs VPN VPN tüneli nedir? Ev VPN'i vs İşletme VPN'i VPN vs uzak masaüstü VPN kullanmak kolay mı? Yeni başlayanlar için VPN