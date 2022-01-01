VPN ile internetten Pluto TV nasıl izlenir
Pluto TV; ABD'de hizmet veren, ücretsiz, reklam destekli bir video izleme platformudur ve canlı TV, isteğe bağlı filmler, sitcom'lar, gerçek suç filmleri ve dizileri ve daha fazlasını sunmaktadır. ExpressVPN ile Pluto TV'yi tüm cihazlarınızda güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz.
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Pluto TV'de neler var?
Pluto TV, erişim için kullanıcı adı veya şifre gerektirmeyen ücretsiz bir platformdur. 200'den fazla içerik ortağı, 150.000 saatlik program ve yüzlerce canlı televizyon kanalıyla Pluto TV'nin sundukları arasında isteğe bağlı filmler, sitcom'lar, gerçek suç dizileri ve canlı TV yer alıyor.
ExpressVPN, web trafiğinizi şifreleyerek Pluto TV'yi herhangi bir İSS veya yerel Wi-Fi sınırlaması olmadan izlemenize olanak tanır. En iyi Pluto TV VPN'i ile saatlerce kesintisiz içeriği HD kalitesinde izleyin.*
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve Pluto TV Şartlar ve Koşulları'nı okuyun.
SSS: Pluto TV VPN'i
Pluto TV ücretsiz mi?
Pluto TV reklam desteklidir, yani platformdaki tüm film ve belgeselleri izlemek tamamen ücretsizdir, ancak ara sıra reklamlar tarafından kesintiye uğrayacaksınız. Pluto TV, kaydolmak için kredi kartı gerektirmez.
Pluto TV yasal mı?
Evet, Pluto TV yasaldır. Reklam destekli gelir sayesinde Pluto TV'yi izlemek ücretsizdir.
Pluto TV'yi hangi cihazlarda izleyebilirim?
Pluto TV aşağıdakiler dahil birçok cihazda mevcuttur:
iOS ve Android dahil akıllı telefonlar ve tabletler
Mac ve Windows dahil bilgisayarlar
Apple TV, Android TV, Fire TV Stick ve Roku dahil akıllı TV'ler ve TV box sistemleri
ExpressVPN, bu cihazların çoğu için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve aynı anda beş cihazda kullanılabilir. Cihazınız ExpressVPN'i doğrudan yükleyemese bile, onu ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciye bağlayarak VPN'in tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Büyük ekranda Pluto TV izlemek mi istiyorsunuz? TV'nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yollarını öğrenin.
ExpressVPN, Pluto TV izleme hızımı düşürür mü?
ExpressVPN genellikle dünyanın en hızlı VPN hizmetlerinden biri olarak değerlendirilir. Tüm VPN'ler internet hızlarında küçük bir düşüşe neden olabilirken, ExpressVPN sunucuları video izleme ve hız güvenilirliği için sürekli olarak optimize edilir, bu da muhtemelen herhangi bir fark görmeyeceğiniz anlamına gelir.
Üstelik ExpressVPN, İSS bant genişliği sınırlamasını ve daraltmasını atlar. Ağ yöneticiniz veya internet sağlayıcınız video izleme hizmetlerini yavaşlatıyorsa, aslında ExpressVPN sunucusuna bağlanmak hızı artırabilir.
ExpressVPN'in ücretsiz deneme sürümünü edinebilir miyim?
Her ExpressVPN aboneliği, risksiz 30 günlük para iade garantisi içerir. Bu, ExpressVPN'in tam özellikli sürümünü 30 güne kadar kullanmanıza ve yine de memnun kalmazsanız paranızın tamamını geri almanıza olanak tanır.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN size güvenli, gizli ve engelsiz internet bağlantısı sağlar. Twitter, Google, YouTube ve Facebook gibi sitelerde sansür ve kısıtlamaları aşmak için ExpressVPN kullanabilirsiniz. ExpressVPN ayrıca Netflix, Amazon Prime Video, Hulu ve Disney Plus gibi video izleme hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır. ExpressVPN aboneliğinizi nasıl en üst düzeye çıkaracağınızla ilgili daha fazla ipucu için Hemen Başla sayfamıza bakın.
İzleyiciler neden ExpressVPN'i seviyor
Mükemmel. Herhangi bir şeyi izlemenin sonsuza kadar sürdüğü diğer VPN'lerin aksine, ExpressVPN ile asla bir fark hissetmiyorum. Beni mutlu etmek için çok şey gerekir ama ExpressVPN bunu başardı.
Bu hizmeti iki yıldır kullanıyorum... hatasız. Her uygulama ve video izleme hizmetiyle çalışıyor. Çalışma süresi iyi, video izlerken takılma veya gecikme olmuyor.
Bu, ben evdeyken video izleme hizmetlerimi yavaşlatmayan veya arabelleğe almayan ilk VPN hizmeti. Bunu takdir ediyorum ve işinizi doğru yaptığınız için hepinize teşekkür ederim!
PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN
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ExpressVPN aboneliğiniz; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Android TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
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Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Sınıfının en iyisi şifreleme
Verileriniz, güvenlik uzmanları tarafından güvenilen bir standart olan AES-256 ile korunur.
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ExpressVPN, tüm abonelik paketlerinde risksiz 30 günlük para iade garantisi sunar.
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