VPN ile internetten Pluto TV nasıl izlenir

ExpressVPN genellikle dünyanın en hızlı VPN hizmetlerinden biri olarak değerlendirilir. Tüm VPN'ler internet hızlarında küçük bir düşüşe neden olabilirken, ExpressVPN sunucuları video izleme ve hız güvenilirliği için sürekli olarak optimize edilir, bu da muhtemelen herhangi bir fark görmeyeceğiniz anlamına gelir.

Üstelik ExpressVPN, İSS bant genişliği sınırlamasını ve daraltmasını atlar. Ağ yöneticiniz veya internet sağlayıcınız video izleme hizmetlerini yavaşlatıyorsa, aslında ExpressVPN sunucusuna bağlanmak hızı artırabilir.