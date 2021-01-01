En iyi Amazon Luna oyun VPN'ini edinin

Amazon Luna oyun kanalları

Amazon Luna, abonelik için Luna+ ve Ubisoft+ olmak üzere iki oyun kanalına sahiptir ve zamanla daha fazlasını ekleyecektir. Kullanıcılar iki kanaldan birine veya her ikisine abone olabilirler.

Varsayılan kanal olan Luna+ kanalı aylık $5,99 değerinde bir tanıtım aboneliğine sahiptir ve 100 kadar oyunu içermektedir. Luna+ kanalı sınırsız oyun süresi, 1080p'ye kadar HD/60fps akış (4K çok yakında sunulacak) ve aynı anda iki cihazda oyun oynayabilme imkanlarını sunmaktadır.

Amazon, Luna hizmetine özgü olan Ubisoft+ kanalını sunmak için geliştirici Ubisoft ile bir araya geldi. Ubisoft+ kanalı, Ubisoft'un kendi geliştirdiği oyunların seçkin sürümlerini ve yeni oyunlara yayınlandıkları gün erişim sunacak. Bu kanal sınırsız oyun süresi, 1080p'ye kadar HD/60fps akış (4K çok yakında sunulacak) ve tek bir cihazda oyun oynayabilme imkanlarını sunmaktadır.