Her yerden Facebook Messenger engelini kaldırın
Bir milyardan fazla kullanıcısı ile, Facebook Messenger dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak internet sansürünün olduğu bir ülkedeyseniz, Messenger'a engeli kaldırmak için bir VPN'e ihtiyacınız olabilir.
ExpressVPN Facebook Messenger'a engeli saniyeler içinde kaldırır.
3 kolay adımda Messenger engeli nasıl kaldırılır
1. Adım
Gezegenin en hızlı VPN'i olan ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
Messenger'ın engelli olmadığı bir sunucu konumunu seçin.
3. Adım
Nerede olursanız olun arkadaşlarınıza iletişimde kalın!
Bir VPN Messenger engelini nasıl kaldırır?
Facebook Messenger'ın engellendiği bir yerdeyseniz, Facebook'a giriş yapamayacaksınız ve mesaj gönderemeyeceksiniz.
ExpressVPN IP adresinizi gizler ve Messenger'ın kullanılabildiği bir ülkedeki sunucunun IP adresi ile değiştirir, böylece arkadaşlarınızla anında çevrimiçi konuşmaya başlayabilirsiniz.
ExpressVPN ayrıca web trafiğinizi şifreler böylece korsanlar, devlet kurumları ve diğer üçüncü kişiler okuyamazlar. Bu demek oluyor ki Facebook Messenger'ı ve diğer uygulamaları gizlilikle ve özgürce kullanabilirsiniz.
ExpressVPN ile daha fazla uygulamaya engeli kaldırın
ExpressVPN Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, WhatsApp ve çok daha fazla sansürlenmiş uygulamaya ve web sitesine engeli kaldırmanızı sağlar.
Bir VPN bağlantısı kullanmak seyahat ederken engelli uygulamalara ve web sitelerine erişmenin tek güvenli yoludur. Bu yüzden, bir sonraki maceranıza başlamadan önce, nerede olursanız olun internete erişebilmek için listenize bir VPN ekleyin.
Tüm cihazlarınızda Messenger engelini kaldırın
ExpressVPN’in iOS ve Android için ödüllü uygulamaları tüm mobil cihazlarda Messenger'a bağlanmanızı sağlayacak. Ayrıca, Mac, Windows ve Linux için uygulamalar Facebook engelini kaldırmanızı ve doğrudan tarayıcınızdan mesajlaşmaya başlamanızı sağlayacak. Hatta tek seferde birçok cihaz üzerinde uygulama engellerini kaldırmak amacıyla Wi-Fi yönlendirici için ExpressVPN edinebilirsiniz.
Bir VPN ile Messenger video aramalarına engeli kaldırın
Messenger'a engeli kaldırmak, sizin için önemli olan şeyleri paylaşmaya devam etmek anlamına gelir. Facebook Messenger'ın engelli olduğu bir ülkeden bir video sohbeti başlatın, hareketli çıkartmalar kullanın, bir video selfie çekin veya arkadaşlarınıza para gönderin.
ExpressVPN'e sahip olduktan sonra, tüm uygulamalara engeli kaldırabilir ve anında sohbet etmeye başlayabilirsiniz.