    Daire içinde Facebook Messenger logosu.

    Her yerden Facebook Messenger engelini kaldırın

    Bir milyardan fazla kullanıcısı ile, Facebook Messenger dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak internet sansürünün olduğu bir ülkedeyseniz, Messenger'a engeli kaldırmak için bir VPN'e ihtiyacınız olabilir.

    ExpressVPN Facebook Messenger'a engeli saniyeler içinde kaldırır.

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    3 kolay adımda Messenger engeli nasıl kaldırılır

    1. Adım

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    Gezegenin en hızlı VPN'i olan ExpressVPN'e kaydolun.

    2. Adım

    ExpressVPN sunucu konumlarını gösteren dünya haritası.

    Messenger'ın engelli olmadığı bir sunucu konumunu seçin.

    3. Adım

    Birçok cihaz üzerinde Facebook Messenger logosu.

    Nerede olursanız olun arkadaşlarınıza iletişimde kalın!

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    Bir VPN Messenger engelini nasıl kaldırır?

    Facebook Messenger'ın engellendiği bir yerdeyseniz, Facebook'a giriş yapamayacaksınız ve mesaj gönderemeyeceksiniz.

    ExpressVPN IP adresinizi gizler ve Messenger'ın kullanılabildiği bir ülkedeki sunucunun IP adresi ile değiştirir, böylece arkadaşlarınızla anında çevrimiçi konuşmaya başlayabilirsiniz.

    Kullanıcının cihazından internete VPN tüneli üzerinden akan internet trafiği.

    ExpressVPN ayrıca web trafiğinizi şifreler böylece korsanlar, devlet kurumları ve diğer üçüncü kişiler okuyamazlar. Bu demek oluyor ki Facebook Messenger'ı ve diğer uygulamaları gizlilikle ve özgürce kullanabilirsiniz.

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    ExpressVPN ile daha fazla uygulamaya engeli kaldırın

    ExpressVPN Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, WhatsApp ve çok daha fazla sansürlenmiş uygulamaya ve web sitesine engeli kaldırmanızı sağlar.

    Bir VPN bağlantısı kullanmak seyahat ederken engelli uygulamalara ve web sitelerine erişmenin tek güvenli yoludur. Bu yüzden, bir sonraki maceranıza başlamadan önce, nerede olursanız olun internete erişebilmek için listenize bir VPN ekleyin.

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    Birçok cihaz üzerinde gösterilen ExpressVPN uygulaması.

    Tüm cihazlarınızda Messenger engelini kaldırın

    ExpressVPN’in iOS ve Android için ödüllü uygulamaları tüm mobil cihazlarda Messenger'a bağlanmanızı sağlayacak. Ayrıca, Mac, Windows ve Linux için uygulamalar Facebook engelini kaldırmanızı ve doğrudan tarayıcınızdan mesajlaşmaya başlamanızı sağlayacak. Hatta tek seferde birçok cihaz üzerinde uygulama engellerini kaldırmak amacıyla Wi-Fi yönlendirici için ExpressVPN edinebilirsiniz.

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    Bir mobil cihaz üzerinde video sohbeti yapan iki insan.

    Bir VPN ile Messenger video aramalarına engeli kaldırın

    Messenger'a engeli kaldırmak, sizin için önemli olan şeyleri paylaşmaya devam etmek anlamına gelir. Facebook Messenger'ın engelli olduğu bir ülkeden bir video sohbeti başlatın, hareketli çıkartmalar kullanın, bir video selfie çekin veya arkadaşlarınıza para gönderin.

    ExpressVPN'e sahip olduktan sonra, tüm uygulamalara engeli kaldırabilir ve anında sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

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    En iyi Facebook Messenger VPN'ini risksiz deneyin

    ExpressVPN 30 günlük para iade garantisi sunar

    ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:

    Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile Facebook Messenger kullanmaktan memnun kalmazsanız, 30 gün içinde destek ile iletişime geçin ve sorgusuz sualsiz paranızın tamamını geri alın.

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