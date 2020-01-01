Kullanıcılar ek ücret ile Disney+, ESPN+ ve Hulu'yu kapsayan bir paket abonelik satın alabilirler.

Hulu, özgün programların yanı sıra, A.B.D.'nin yerel ağlarından ve kablolu kanallarından popüler dizileri sunmaktadır. Bu yayın hizmeti, dizi bölümlerini yayınlandıktan sadece birkaç gün sonra kullanıcılarına sunması ile tanınmaktadır. Ayrıca birçok film de bulunmaktadır. Disney+ paketinin bir parçası olan Hulu versiyonu, reklamları içeren temel plana sahiptir.

ESPN+, bazıları ESPN kablolu kanallarında bulunmayan çeşitli spor porgramları sunmaktadır. Amerikan futbolu, beysbol, basketbol, tenis veya kolej sporlarına ilginiz var ise, ESPN+ izlemek isteyeceğiniz maçlara sahiptir.