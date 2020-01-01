Disney+ izlemek için en iyi VPN'i edinin
VPN ile Disney+ izlemek, izleme deneyiminizi artırmak için en iyi yoldur.
ExpressVPN dizi bölümlerini, filmleri ve özgün Disney+ yapımlarını yavaşlatma olmadan izlemek için en hızlı, en zahmetsiz VPN'dir.ExpressVPN Edinin
3 kolay adımda VPN ile Disney+ nasıl izlenir
1. Adım
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2. Adım
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3. Adım
Gizli, güvenli bir şekilde ve yavaşlatma olmadan Disney+ izleyin.
Disney+ neleri içerir?
12 Kasım 2019'da yayına başlayan Disney+, tüm eski Disney ve Pixar filmleri dahil olmak üzere, binlerce aile programı için kapılarını açıyor. Yeni Disney filmleri, vizyona girdikten sonraki bir yıl içerisinde Disney+ kütüphanesine eklenecek. Diğer içeriklere, hiçbir video izleme hizmetinde bulunmayan Marvel ve Lucasfilm filmleri ve çoğu Disney kablo kanallarından 7,000'in üzerinde TV programı dahildir. Ayrıca, bir animasyonlu Marvel dizisi başta olmak üzere gelecekte birçok özgün içerik eklenecektir.
Disney+ paketi ile ESPN+ ve Hulu izleyin
Kullanıcılar ek ücret ile Disney+, ESPN+ ve Hulu'yu kapsayan bir paket abonelik satın alabilirler.
Hulu, özgün programların yanı sıra, A.B.D.'nin yerel ağlarından ve kablolu kanallarından popüler dizileri sunmaktadır. Bu yayın hizmeti, dizi bölümlerini yayınlandıktan sadece birkaç gün sonra kullanıcılarına sunması ile tanınmaktadır. Ayrıca birçok film de bulunmaktadır. Disney+ paketinin bir parçası olan Hulu versiyonu, reklamları içeren temel plana sahiptir.
ESPN+, bazıları ESPN kablolu kanallarında bulunmayan çeşitli spor porgramları sunmaktadır. Amerikan futbolu, beysbol, basketbol, tenis veya kolej sporlarına ilginiz var ise, ESPN+ izlemek isteyeceğiniz maçlara sahiptir.
SSS: VPN ile Disney+ nasıl izlenir
Bir VPN ücretsiz Disney+ izlememi sağlar mı?
Hayır. Henüz yapmadıysanız, Disney+ aboneliği için kaydolmanız gerekecektir.
ExpressVPN dilediğiniz tüm içerikleri, İSS yavaşlatması olmadan izlemenizi sağlamak için Disney+ aboneliğinizi tamamlar.
Disney+ tüm ülkelerde kullanılabilecek mi?
A.B.D.'de yayın hizmetine ek olarak, Disney+ başlangıçta Kanada, Hollanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilecek. Sonrasında daha fazla bölgeye yayılması beklenmektedir.
ExpressVPN ile hangi cihazlar üzerinden Disney+ izleyebilirim?
ExpressVPN Windows, Mac, iOS, Android, yönlendiriciler ve Linux için ödüllü uygulamalara sahiptir, böylece masaüstü, dizüstü, tablet veya akıllı telefon üzerinden kolay bir şekilde Disney+ izleyebilirsiniz.
ExpressVPN'i Roku, Apple TV ve Fire TV Stick gibi medya konsollarında yayın izlemek için de kullanabilirsiniz. Oyun konsolları veya akıllı TV'ler gibi Wi-Fi cihazlarını bağlamak için kablosuz yönlendiriciniz için ExpressVPN deneyin.
Disney+ ile canlı spor müsabakaları izleyebilirmiyim?
Evet! Disney+ paket aboneliğine, birçok canlı spor programı sunan ESPN+ dahildir. ExpressVPN ile yüksek hızlarda ve gizlilik ile NFL, NBA, MLB, kolej sporu ve çok daha fazla yayını izleyebilirsiniz.
Canlı spor izlemek için ExpressVPN'i kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
Disney+ ve VPN kullanmak bağlantımı yavaşlatacak mı?
Tüm VPN hizmetleri, bağlantınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olan bir şifreleme katmanı eklerler. Ancak ExpressVPN oldukça hızlı, sürekli olarak optimize edilen bir ağa sahiptir, böylece büyük ihtimalle hiçbir farklılık hissetmeyeceksiniz.
İSS'nizin video hizmetlerini yavaşlattığı biliniyor ise, Disney+ izlemek için bir VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Amazon Prime Video ve BBC iPlayer gibi diğer yayın hizmetleri ile de çalışır. Ve gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinmenin en hızlı, en kolay yoludur.
Video yayınları için neden ExpressVPN kullanmalı?
94 ülkede sunucular
Güvenli VPN sunucuları Hindistan, Kanada, Birleşik Krallık, Japonya ve diğer birçok konumda bulunmaktadır.
Hızlı bağlantı
Yüksek indirme hızları ve düşük gecikme edinin. Dahili Hız Testini çalıştırın ve kendiniz görün.
Sınırsız bant genişliği
Sevdiğiniz Disney filmlerini dilediğiniz kadar arka arkaya izleyebilirsiniz. Sizi durdurmayacağız.
Diğer içerikleri izleyin
YouTube, Twitter ve Facebook gibi, bazı ülkelerde sansürlenmiş web sitelerine erişim edinin.
Özel destek
ExpressVPN Destek Ekibi birinci sınıf kalitededir. Canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 yardım alın.
Para iade garantisi
ExpressVPN ile Disney+ izlemekten memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.