Hayır. ExpressVPN'in AT&T ile bir işbirliği bulunmamaktadır ve DirecTV (veya AT&T TV Now) aboneliği ile birlikte gelmez. ExpressVPN, AT&T TV'yi herkese açık Wi-Fi ağları dahil her yerden gizli ve güvenli bir şekilde ve İSS daraltması olmadan izlemenize yardımcı olur.

DirecTV Now eski adıydı, daha sonra AT&T TV Now oldu, şimdiysse yeni adı DirecTV Stream. Üçü de aynı hizmeti ifade ediyor: aylık ücret karşılığında abonelerinin canlı ve talep üzerine programlara erişmelerini sağlayan internete özel video izleme platformu. HBO , Showtime ve ESPN gibi popüler kanalların yanı sıra NFL Sunday Ticket gibi özel spor paketlerini içeriyor.

