VPN ile DirecTV Stream (AT&T TV Now) izleyin
Daha önceki adı AT&T TV Now olan internete özel video izleme platformu DirecTV Stream; yerel ve ulusal TV kanalları, talep üzerine filmler ve daha fazlasını sunmaktadır.
DirecTV Stream nedir? AT&T TV Now ile aynı şey mi?
DirecTV Now eski adıydı, daha sonra AT&T TV Now oldu, şimdiysse yeni adı DirecTV Stream. Üçü de aynı hizmeti ifade ediyor: aylık ücret karşılığında abonelerinin canlı ve talep üzerine programlara erişmelerini sağlayan internete özel video izleme platformu. HBO, Showtime ve ESPN gibi popüler kanalların yanı sıra NFL Sunday Ticket gibi özel spor paketlerini içeriyor.
Bu hizmet, uydu çanak anteni takma imkânı olmayan veya uzun süreli uydu veya kablolu tv kontratı ile uğraşmak istemeyip uydu veya kablo tv aboneliklerini iptal eden kişiler içindir.
DirecTV Stream ile eski DirecTV arasında ne fark var?
DirecTV, hâlâ AT&T'nin geleneksel uydu TV hizmetinin adıdır. DirecTV Stream/AT&T TV Now izlemek için DirecTV'ye sahip olmanıza gerek yok. Ancak, hâlihazırda bir DirecTV uydu abonesiyseniz ek ücret ödemeden bu hizmet üzerinden çevrimiçi video izleyebilirsiniz.
DirecTV'nin uydu versiyonu ve yalnızca çevrimiçi izlenen Stream versiyonunun her ikisi de bulut DVR hizmeti ve büyük pazarlarda yerel kanallara erişim sunmaktadır.
SSS: DirecTV ve AT&T TV Now
ExpressVPN bir DirecTV aboneliğiyle birlikte mi geliyor?
Hayır. ExpressVPN'in AT&T ile bir işbirliği bulunmamaktadır ve DirecTV (veya AT&T TV Now) aboneliği ile birlikte gelmez. ExpressVPN, AT&T TV'yi herkese açık Wi-Fi ağları dahil her yerden gizli ve güvenli bir şekilde ve İSS daraltması olmadan izlemenize yardımcı olur.
DirecTV'yi hangi cihazlarda izleyebilirim?
DirecTV birçok cihaz üzerinden izlenebilir:
iOS ve Android dahil akıllı telefonlar ve tabletler
Mac, Windows ve Linux dahil bilgisayarlar
Apple TV, Android TV ve Fire TV Stick dahil Akıllı TV'ler ve TV box sistemleri
ExpressVPN bu cihazların çoğu için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve aynı anda beş cihazı korur. Ancak cihazının ExpressVPN'i doğrudan yükleyemese bile ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciye bağlayarak VPN'in tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.
DirecTV'yi büyük ekranda izlemek mi istiyorsunuz? TV'nizde ExpressVPN edinmenin tüm yöntemleri hakkında daha fazlasını öğrenin.
DirecTV'de NFL'i nasıl izleyebilirim?
NFL Sunday Ticket, yalnızca DirecTV (ve AT&T TV) müşterilerine sunulan bir spor izleme paketidir. Aboneler, her Pazar günü ulusal kanallarda yayınlanmayan maçları izleyebiliyor.
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DirecTV Stream/AT&T TV Now'da hangi kanallar var?
DirecTV Stream uygulamasını nereden indirebilirim?
Mobil cihazınız için DirecTV ve AT&T TV uygulamalarını App Store veya Google Play Store'u ziyaret ederek indirebilirsiniz. Ayrıca Roku için DirecTV Stream uygulamasını da indirebilirsiniz.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
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