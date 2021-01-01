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Kripto para piyasası için en iyi VPN

Bitcoin ve altcoin alışverişi için güvenli ve gizli internet erişimi

  • Sınıfında en iyi şifreleme ile çevrimiçi aktivitenizi güven altına alın
  • DDoS saldırılarına karşı korunun
  • Gizli alışveriş için artırılmış anonimlik
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3 kolay adımda VPN kullanarak güvenli bir şekilde kripto para alım satımı yapın

1. Adım

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Telefon, laptop ve tablet.

Dilediğiniz para birimi üzerinden gizli ve güvenli bir şekilde kripto para alım satımı yapın.

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Bitcoin ve kripto para nedir?

Kripto para, herkese açık bir blockchain üzerinde kriptografi ile korunan paradır. Esas olarak kripto para, dijital dosyaları bir para biçiminde kullanır. Kriptografiyle korunduğundan dolayı kripto paraların sahtesini yapmak zordur.

Kripto para kullanmanın faydaları arasında yüksek derecede anonimlik ile ödeme yapabilme yer alır. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin ile finansal gizliliğinizi koruma hakkında daha fazlasını okuyun.

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Dizüstü bilgisayar ekranında kripto para kilidi.

VPN kullanarak gönül rahatlığıyla kripto para alışverişi yapın

Kripto para kullanıcılarının çoğu, kripto parayı alışveriş sırasında sağladığı anonimlik nedeniyle kullanmaktadır. Ancak IP adresiniz işlemlerinizle ilişkilendirilebilir ve bu sorun, kimliğinizin açığa çıkma olasılığını artırır.

ExpressVPN, anonimliğinizi artırmak için size farklı bir IP adresi verir. (Daha fazla koruma için Tor ile birlikte kullanın.) Ayrıca, alışverişlerinizi 256-bit AES şifreleme ile korur. Çevrimiçi gizliliğinizi hemen geri kazanın.

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Kripto para alım satımı için ExpressVPN'in temel özellikleri

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

Üstün bağlantı güvenilirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

Sınıfında en iyi şifreleme

Sınıfında en iyi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Ayrık tünelleme

ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda VPN'i hangi uygulamaların kullandığını seçin ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve üstverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.

Ağ koruması (kill switch)

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

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Sıkça sorulan sorular

Kripto para güvenli mi?
Çevrimiçi ortamda nerede kripto para birimi alım satımı yapabilirim?
Ben alım satım yaparken VPN beni nasıl koruyabilir?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'i ücretsiz deneyebilir miyim?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

Her cihazda korunun

ExpressVPN; Windows, Mac, Android, iOS, Linux ve yönlendiriciler için uygulamalara ve diğer birçok cihaz için kurulum seçeneklerine sahiptir.

Web gezintinizi anonimleştirin

Gezinme aktivitelerinin ve üstverilerin takip edilmemesi için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

[tr-TR] 30-day money-back guarantee

Not satisfied with ExpressVPN? Get a full refund within 30 days. It’s that simple.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Kripto para alım satımı için ExpressVPN'i risksiz deneyin

ExpressVPN'i sevin veya paranızı geri alın.

Uğraş yok. ExpressVPN'i kripto para alım satımı için 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi koruyun.

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