Kripto para piyasası için en iyi VPN

Kripto para birimleri kasıtlı olarak gizli ve güvenlidir fakat bu durum para birimleri arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak tamamen anonim değillerdir. Kripto para birimlerinin uydurma bir ada sahip olduğu tanımı daha doğru bir tanım olur. Ne yazık ki kripto para işlemlerinin anonimliği kaldırılabilir ve gerçek kimliğinizin kötü amaçlı kişilere ifşa edilmesi olasılığıyla karşılaşırsınız.

Diğer yatırım yöntemlerinde olduğu gibi, kripto para birimi alışverişi gerçekleştirmenin riskleri bulunmaktadır. Örneğin, bir korsanlık sonucunda her şeyi kaybetmenizin ihtimalini artırdığından dolayı paranızı tek bir para biriminde tutmanız kesinlikle tavsiye edilmez. Aslında, kripto para birimleri genellikle siber saldırıların hedefi olurlar.

Bununla birlikte, paranızı çevrimiçi ortamda korumak için bazı ihtiyati tedbirler almanızı şiddetle öneririz. Bu önlemlere şunlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir: Bilgisayarınızı güncel tutmak, kripto para cüzdanlarını kullanmadan önce güvenlik incelemesi yapmak, bir şifre yöneticisi kullanmak, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek, sosyal mühendisliğe dikkat etmek ve kripto paranız için bir soğuk depolama yöntemi kullanmak.