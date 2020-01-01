Online poker için VPN: Garantici rehberi
Online poker oynadığınız sırada küçük kazanımlar elde ederken VPN kullanmak, kendinizi güvende tutmanın basit ve uygun maliyetli bir yoludur—ve çevrimiçi hayatınıza beklenen değerleri katacak birçok fayda içerir.ExpressVPN Edinin
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1. Adım
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2. Adım
Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Gizli ve güvenli bir şekilde online poker oynayın.
VPN, poker oturumlarınızı nasıl şifreler
Bir online poker oyuncusu olarak, internet üzerinden sürekli para ve kişisel bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Paralarınızın ve kimliğinizin güvenliği çok önemlidir. VPN, bilgisayarınız ve internet arasında şifrelenmiş bir tünel görevi görerek güvenlik sağlar.
Genelde güvenli olmayan Wi-Fi ağına bağlanarak bilgisayar kullanan herkes—örneğin canlı poker turnuvası için seyahat hâlindekiler— verilere topyekûn müdahale etmek amacıyla paket yoklayıcı gibi programları kullanan internet korsanlarının kurbanı olabilir.
VPN'ler online poker siteleri ve bilgisayarınız arasında özel ve güvenli bir bağlantı üzerinden akan internet trafiğinizin tamamını tünelleyerek ekstra güvenlik katmanı sağlar.
Ayrıca, ExpressVPN internet verilerinizin kaydını tutmaz. Böylece dünyanın neresinde olursanız olun ekstra gizlilikten faydalanarak oyun oynayıp, küçük birikimler elde edebilirsiniz.
Online poker oyuncuları için güvenliğin önemi
Geçmişte, internet korsanları, yüksek profilli hesaplara erişmek ve insanları dolandırmak için sızdırılmış parolaları kullanarak popüler poker forumlarını hedef aldılar.
Parolanızın meraklı bir korsanın eline geçmesi poker şanınızın ölüm fermanı olabilir. Bu önemli bir şeydir. Çünkü şan, ticaret esnasında parayı ilk olarak kimin göndereceğini ve oyuncunun yüksek bahis topluluklarına girip giremeyeceğini belirlediği gibi, oyuncunun bakiyesini aşan oyunlar olduğu takdirde potansiyel bahisçilerin kararını da etkiler.
Kimliğinizi açığa çıkaracak bu büyük riski alma hatasına düşmeyin.
SSS: VPN ile online poker oynamak
Kısıtlı ülkelerde, poker sitelerinin hüküm ve koşulları garantici amaçlarla VPN kullanımına izin vermezler, ancak hayati güvenlik faydalarından yararlanan sıradan garanticiler ile bir derdi olmayan siteler bu sayede ekstra şifreleme katmanına sahip olur.
Güvenlik faydalarına ek olarak VPN, bağlanacak sunucu konumları da sağlar. Böylece tek bir tıkla konum değiştirmek kolaylaşır. Konum gizleme oyunculara ekstra gizlilik ve güvenlik sağlar.
Bazı oyuncular konum sebebiyle engellenen poker sitelerine erişmek için VPN kullanır. Örneğin; PokerStars, 888 Poker, Party Poker ve iPoker ABD içerisinden oyun oynanmasına izin vermezken, Bovada ve Ignition Casino gibi Amerikan siteleri ABD dışından oyuna katılımı engeller. Bazı kullanıcılar, kanuni sebeplerle, sadece belirli bir ülkeden olan oyunculara özgülenen oyunlara katılarak avantaj sağlamaya çalışabilir. Çünkü bu ülkelerde genelde daha zayıf oyuncular oynar.
Ancak, ExpressVPN'in poker sitelerinin yasaklanmış olduğu ülkelerde, bu sitelere erişmek ya da masada avantaj elde etmek için kullanılması amaçlanmaz; çünkü bu, poker sitelerinin çoğunun kurallarını ihlal eder.
Oyuncu; yeni bir konumdan bağlandığında, bu konum hizmetin yasaklı olduğu bir ülkede olmasa dahi, poker siteleri hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve hesabı kullanan kişinin siz olduğunu teyit etmek için kimlik belgenizin görüntüsünü isteyebilir veya size çağrı gönderebilir. Güvenli VPN, seyahat durumunuzu önceden poker sitelerine bildirme gereğini ortadan kaldırır ve böylece masada vakit kaybetme zahmetinin önüne geçer.