VPN, poker oturumlarınızı nasıl şifreler

Bir online poker oyuncusu olarak, internet üzerinden sürekli para ve kişisel bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Paralarınızın ve kimliğinizin güvenliği çok önemlidir. VPN, bilgisayarınız ve internet arasında şifrelenmiş bir tünel görevi görerek güvenlik sağlar.

Genelde güvenli olmayan Wi-Fi ağına bağlanarak bilgisayar kullanan herkes—örneğin canlı poker turnuvası için seyahat hâlindekiler— verilere topyekûn müdahale etmek amacıyla paket yoklayıcı gibi programları kullanan internet korsanlarının kurbanı olabilir.

VPN'ler online poker siteleri ve bilgisayarınız arasında özel ve güvenli bir bağlantı üzerinden akan internet trafiğinizin tamamını tünelleyerek ekstra güvenlik katmanı sağlar.

Ayrıca, ExpressVPN internet verilerinizin kaydını tutmaz. Böylece dünyanın neresinde olursanız olun ekstra gizlilikten faydalanarak oyun oynayıp, küçük birikimler elde edebilirsiniz.