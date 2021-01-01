Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

Tinder engeli nasıl kaldırılır

50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Tinder hızlı bir şekilde dünyanın her yerindeki bekarların tercih ettiği uygulama haline geldi. Ne yazık ki dünyanın en popüler tanışma uygulaması bazı ülkelerde engellendi.

Ama müjdeli bir haberimiz var: Tinder'a dünyanın her yerinden erişmek için VPN kullanabilirsiniz!

ExpressVPN Edinin
VPN ile Tinder engelini kaldırın. Tinder logosu.

3 kolay adımda Tinder engeli nasıl kaldırılır

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

Tinder'ın engellenmediği bir yerdeki sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Tinder logosu bulunan mobil cihazlar.

Dünyanın neresinde olursanız olun kaydırmaya başlayın.

ExpressVPN ayrıca Windows, Mac, Linux ve yönlendiriciler için kullanımı kolay uygulamalar sunar

ExpressVPN Edinin

VPN ile Tinder engelini kaldırın

Tinder'a erişemiyor musunuz? Endişelenmeyin!

Tinder'a erişemeyen bir telefon ve Tinder'a başarılı bir şekilde erişebilen başka bir telefon.

ExpressVPN'i kullanarak Tinder'ın engellenmediği bir yerdeki güvenli VPN sunucu konumuna bağlanmanız yeterlidir. Hiç vakit kaybetmeden sağa kaydıracaksınız.

ExpressVPN Edinin
Tinder neden bazı ülkelerde engellendi?

Tinder neden bazı ülkelerde engellendi?

Dünyanın her yerinden milyonlarca insan Tinder kullanıyor ancak bazen bu uygulamaya erişemediğiniz zamanlar olabilir. Bunun nedeni genellikle aşağıdakilerden biridir:

  • Ülkeniz Tinder benzeri uygulamaları engelliyor

  • Ülkeniz Facebook‘u engelliyor

  • Ağınız Tinder'ı güvenlik nedenleriyle engelliyor

  • Wi-Fi hizmetiniz Tinder'ı genellikle okulda veya ofiste engelliyor

ExpressVPN Edinin

VPN, Tinder'a erişmenizi nasıl sağlar?

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler. İnternete güvenli bir bağlantısı olan laptop ve devlet, korsanlar ve internet servis sağlayıcılarını gösteren oklar.

ExpressVPN'i kullandığınızda ağ trafiğinizi şifreleyebilir ve seçtiğiniz bir konumla eşleşmesi için IP adresinizi değiştirebilirsiniz. Tinder'ın engellendiği bir ülkede veya bölgedeyseniz Tinder'ın kullanılabildiği bir ülkedeki VPN sunucu konumuna bağlanmak için ExpressVPN'i kullanabilirsiniz.

94 ülkede 160'tan fazla sunucu konumuna sahip olan ExpressVPN, sizin için en uygun VPN konumuna bağlanmanıza müsaade eder.

ExpressVPN Edinin
Bir telefonda Tinder logosu.

Bu bir eşleşme olabilir mi?

Artık Tinder engelini nasıl kaldıracağınızı bildiğinize göre, işte Tinder ile ilgili bilinmeyen birkaç gerçek:

  • Tinder'da bugüne kadar 30 milyar eşleşme gerçekleşti

  • Sakalı olmayan erkeklerin eşleşme ihtimali %37 daha fazla

  • Kullanıcılar haftada 1 milyon Tinder buluşması gerçekleştiriyor

  • Tinder'ın 57 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor ve bunlardan 14.7 milyonu ücretli abone

ExpressVPN Edinin

SSS: VPN ile Tinder'a erişim

Tinder'a neden erişemiyorum?
VPN kullanmak iyi midir?
Tinder'a her yerden erişebilir miyim?
VPN ile Tinder nasıl kullanılır?
Okulda Tinder engelini kaldırabilir miyim?
VPN Tinder konumunu değiştirebilir mi?
Ben seyahat ediyorum. VPN proxy Tinder'ı yurt dışında kullanmama yardımcı olur mu?
VPN ile başka hangi sitelere erişebilirim?
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'i risksiz bir şekilde hemen deneyin

Hizmetten memnun kalmazsanız para iadesi alabilirsiniz.

Tinder için VPN kullanma konusunda hâlâ kararsız mısınız? ExpressVPN 30 günlük para iade garantisi sunar. Peki daha ne bekliyorsunuz? Tinder engelini hemen kaldırmak için VPN kullanın.

ExpressVPN Edinin