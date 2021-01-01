Tinder engeli nasıl kaldırılır
50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Tinder hızlı bir şekilde dünyanın her yerindeki bekarların tercih ettiği uygulama haline geldi. Ne yazık ki dünyanın en popüler tanışma uygulaması bazı ülkelerde engellendi.
Ama müjdeli bir haberimiz var: Tinder'a dünyanın her yerinden erişmek için VPN kullanabilirsiniz!
3 kolay adımda Tinder engeli nasıl kaldırılır
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
Tinder'ın engellenmediği bir yerdeki sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Dünyanın neresinde olursanız olun kaydırmaya başlayın.
VPN ile Tinder engelini kaldırın
Tinder'a erişemiyor musunuz? Endişelenmeyin!
ExpressVPN'i kullanarak Tinder'ın engellenmediği bir yerdeki güvenli VPN sunucu konumuna bağlanmanız yeterlidir. Hiç vakit kaybetmeden sağa kaydıracaksınız.
Tinder neden bazı ülkelerde engellendi?
Dünyanın her yerinden milyonlarca insan Tinder kullanıyor ancak bazen bu uygulamaya erişemediğiniz zamanlar olabilir. Bunun nedeni genellikle aşağıdakilerden biridir:
VPN, Tinder'a erişmenizi nasıl sağlar?
ExpressVPN'i kullandığınızda ağ trafiğinizi şifreleyebilir ve seçtiğiniz bir konumla eşleşmesi için IP adresinizi değiştirebilirsiniz. Tinder'ın engellendiği bir ülkede veya bölgedeyseniz Tinder'ın kullanılabildiği bir ülkedeki VPN sunucu konumuna bağlanmak için ExpressVPN'i kullanabilirsiniz.
94 ülkede 160'tan fazla sunucu konumuna sahip olan ExpressVPN, sizin için en uygun VPN konumuna bağlanmanıza müsaade eder.
Bu bir eşleşme olabilir mi?
Artık Tinder engelini nasıl kaldıracağınızı bildiğinize göre, işte Tinder ile ilgili bilinmeyen birkaç gerçek:
Tinder'da bugüne kadar 30 milyar eşleşme gerçekleşti
Sakalı olmayan erkeklerin eşleşme ihtimali %37 daha fazla
Kullanıcılar haftada 1 milyon Tinder buluşması gerçekleştiriyor
Tinder'ın 57 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor ve bunlardan 14.7 milyonu ücretli abone
SSS: VPN ile Tinder'a erişim
Tinder'a neden erişemiyorum?
Tinder'a erişememenizin iki ana sebebi vardır:
Tinder'ı engelleyen veya sansürleyen bir ülkeden bağlanıyorsunuz
Ofisiniz veya okulunuz bant genişliğini korumak veya dikkatin dağılmasını önlemek için Tinder'a erişmeye izin vermiyor
VPN kullanmak iyi midir?
VPN kullanmak tamamen yasaldır – dünya üzerinde milyonlarca insan internete her gün bir VPN üzerinden erişiyor. VPN ağları işletmeler tarafından hassas ticaret verilerini güvende tutmak için kullanılıyor, ve tüketiciler VPN'leri Facebook gibi sansürlenmiş sitelere erişmek için kullanıyor.
VPN'in ücretsiz proxy sunucularına göre neden daha güvenli ve güvenilir olduğunu öğrenin.
Tinder'a her yerden erişebilir miyim?
Evet! VPN dünyanın her yerinden Tinder'a erişmenizi sağlar.
Bir sitenin engelli olabileceğini düşündüğünüz bir ülkeye seyahat ediyorsanız nerede olursanız olun tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişebileceğinizi garanti etmek için yola çıkmadan önce ExpressVPN'e kaydolun.
VPN ile Tinder nasıl kullanılır?
Bu basit adımları izleyin:
iOS veya Android cihazınız için uygun olan uygulamayı indirin
ExpressVPN'e bağlanın ve Tinder'ın engellenmediği bir ülkeyi seçin
Tinder'ı açın ve kaydırmaya başlayın
Okulda Tinder engelini kaldırabilir miyim?
VPN kullandığınızda, okulunuzun internet sınırlamalarını dert etmeden Tinder'a erişebilirsiniz. Tinder'ın kullanılabildiği bir yerdeki güvenli bir ExpressVPN sunucusuna bağlandığınızda anında erişim edineceksiniz.
VPN Tinder konumunu değiştirebilir mi?
Tinder nerede olduğunuzu belirlemek için telefonunuzdaki koordinatları kullandığından dolayı VPN kullanmak telefonunuzun konumunu değiştirmeyecektir.
Ben seyahat ediyorum. VPN proxy Tinder'ı yurt dışında kullanmama yardımcı olur mu?
Evet. VPN, siz dünya üzerinde herhangi bir yere seyahat ederken Tinder engelini kaldırabilir!
Seyahatinizden önce VPN için kaydolursanız gittiğiniz her yerde sansürü yenebileceksiniz.
ExpressVPN'i risksiz bir şekilde hemen deneyin
Hizmetten memnun kalmazsanız para iadesi alabilirsiniz.
Tinder için VPN kullanma konusunda hâlâ kararsız mısınız? ExpressVPN 30 günlük para iade garantisi sunar. Peki daha ne bekliyorsunuz? Tinder engelini hemen kaldırmak için VPN kullanın.