Tinder engeli nasıl kaldırılır

50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Tinder hızlı bir şekilde dünyanın her yerindeki bekarların tercih ettiği uygulama haline geldi. Ne yazık ki dünyanın en popüler tanışma uygulaması bazı ülkelerde engellendi.

Ama müjdeli bir haberimiz var: Tinder'a dünyanın her yerinden erişmek için VPN kullanabilirsiniz!