VPN ile Now TV izleyin

Tüm VPN'lerin internet bağlantınızı yavaşlatma potansiyeli vardır ancak ExpressVPN en hızlılarından biridir ve kullanıcılar nadiren bir farklılık görür. Herhangi bir nedenle bir hata görüyorsanız tekrar çevrimiçi olmak için ExpressVPN Destek ile 7/24 iletişime geçebilirsiniz.

Apple TV gibi bir medya izleme cihazı kullanıyorsanız Now'ı her ExpressVPN aboneliğine dahil olan MediaStreamer üzerinden izlemeyi deneyebilirsiniz.

Akıllı TV'ler ve medya izleme cihazları için ExpressVPN hakkında daha fazlasını öğrenin.