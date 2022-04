VPN ile Now TV izleyin

Ne yazık ki hayır. Now, Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Group'un bir parçası olan ve abonelikle hizmet sağlayan bir içerik izleme ve talep üzerine video platformudur. Now'a erişmek için bir hesap oluşturmanız ve ihtiyacınıza uygun bir üyelik satın almanız gerekecektir. ExpressVPN bunun sonrasında, içerikleri daha güvenli bir şekilde ve yüksek hızda izlemenize yardımcı olmak için bu Now hesabınızı tamamlar.

Now (önceki adı Now TV), Britanyalı TV sağlayıcısı Sky 'ın sahip olduğu bir video izleme hizmetidir. Now, Birleşik Krallık'taki en yeni drama diziler, filmler ve canlı spor etkinliklerinin yanı sıra diğer ülkelerden içerikleri yayınlamaktadır.

En yeni dizileri ve canlı spor etkinliklerini Birleşik Krallık kanalı Now (önceki adı Now TV) üzerinden izleyin. Now TV ile çalışması için optimize edilen bir VPN ile güvenli bir şekilde izleyin.

