VPN ile Now TV izleyin
VPN ile Now TV nasıl izlenir
En yeni dizileri ve canlı spor etkinliklerini Birleşik Krallık kanalı Now (önceki adı Now TV) üzerinden izleyin. Now TV ile çalışması için optimize edilen bir VPN ile güvenli bir şekilde izleyin.
- Tüm cihazlarınızda Now'dan faydalanın
- Yavaşlatma olmadan izleyin
- Bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz ve daha fazlası üzerinde kullanın
- İnternet servis sağlayıcınızın içeriğe bağlı olarak internet hızınızı yavaşlatmasını önleyin
30 GÜNLÜK PARA İADE GARANTİSİ
3 kolay adımda internet üzerinden Now izleyin
1. Adım
ExpressVPN'e ve onun ışık hızındaki hizmetine kaydolun.
2. Adım
Birleşik Krallık'taki güvenli bir VPN konumunu seçin.
3. Adım
Now TV hesabınıza giriş yapın ve dilediğiniz içeriği izleyin.
Now TV Nedir?
Now (önceki adı Now TV), Britanyalı TV sağlayıcısı Sky'ın sahip olduğu bir video izleme hizmetidir. Now, Birleşik Krallık'taki en yeni drama diziler, filmler ve canlı spor etkinliklerinin yanı sıra diğer ülkelerden içerikleri yayınlamaktadır.
İnternet üzerinden canlı futbol izlemek veya en sevdiğiniz diziye kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız ExpressVPN kullanarak internet servis sağlayıcınızın yavaşlatması olmadan herkese açık Wi-Fi, ofis ve okul ağları dahil her yerden güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz.
SSS: Now TV VPN
ExpressVPN, Now TV ile çalışıyor mu?
Evet. ExpressVPN'in güvenli Birleşik Krallık sunucuları, Now içeriklerini herkese açık Wi-Fi, okul ve ofis ağlarında bile güvenli bir şekilde ve yavaşlatma olmadan izlemenizi sağlar.
Now TV, VPN ile ücretsiz mi?
Ne yazık ki hayır. Now, Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Group'un bir parçası olan ve abonelikle hizmet sağlayan bir içerik izleme ve talep üzerine video platformudur. Now'a erişmek için bir hesap oluşturmanız ve ihtiyacınıza uygun bir üyelik satın almanız gerekecektir. ExpressVPN bunun sonrasında, içerikleri daha güvenli bir şekilde ve yüksek hızda izlemenize yardımcı olmak için bu Now hesabınızı tamamlar.
VPN kullanmak Now TV izlememi yavaşlatır mı?
Tüm VPN'lerin internet bağlantınızı yavaşlatma potansiyeli vardır ancak ExpressVPN en hızlılarından biridir ve kullanıcılar nadiren bir farklılık görür. Herhangi bir nedenle bir hata görüyorsanız tekrar çevrimiçi olmak için ExpressVPN Destek ile 7/24 iletişime geçebilirsiniz.
Apple TV gibi bir medya izleme cihazı kullanıyorsanız Now'ı her ExpressVPN aboneliğine dahil olan MediaStreamer üzerinden izlemeyi deneyebilirsiniz.
Akıllı TV'ler ve medya izleme cihazları için ExpressVPN hakkında daha fazlasını öğrenin.
Hangi cihazlar üzerinde Now TV izleyebilirim?
Now TV birçok cihaz üzerinde kullanılabilir, bu cihazlara şunlar dahildir:
iOS ve Android gibi akıllı telefonlar ve tabletler
Mac ve Windows gibi bilgisayarlar
Apple TV, Android TV ve Fire TV Stick gibi Akıllı TV'ler ve TV box sistemleri
PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları
ExpressVPN bu cihazların birçoğu için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve aynı anda beş cihazı korur. Ancak cihazınız ExpressVPN'i doğrudan yükleyemese bile, cihazlarınızı ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciye bağlayarak VPN'in tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Now TV'yi büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? TV'nizde ExpressVPN edinmenin tüm yöntemlerini öğrenin.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN kullanarak YouTube, Twitter ve Google gibi sitelere erişimi engelleyen bazı ülkelerdeki sansürü atlatabilirsiniz. Ayrıca Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ ve HBO Max gibi hizmetler dahil olmak üzere, web'de gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz.
ExpressVPN'i Apple TV, Android TV ve Amazon Fire TV gibi medya izleme cihazlarında da kullanabilirsiniz. Oyun konsolları ve akıllı TV'ler gibi Wi-Fi bulunan cihazları bağlamak için kablosuz yönlendirici için ExpressVPN'i deneyebilirsiniz.
Now çalışmıyor. Ne yapmalıyım?
Belirli bir web sitesine güvenli bir şekilde erişme sorunları yaşıyorsanız lütfen 7/24 Destek Ekibimiz ile iletişime geçin.
ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı, Now ve Sky Şartlar ve Koşullar'ını okuyun.
PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN
Kendinizi her platformda koruyun.
ExpressVPN aboneliğiniz; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Android TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Sınırsız bant genişliği
İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.
İSS yavaşlatmasını önleyin
ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
Çok yüksek hızlar
Daha iyi video kalitesi için çok yüksek hızlar elde edin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.
Her yerden güvenli erişim
Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişin.
Now TV izlemek için risksiz VPN'i hemen edinin
Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:
Herhangi bir nedenle ExpressVPN kullanarak Now TV izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.