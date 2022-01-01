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VPN ile Now TV izleyin

VPN ile Now TV nasıl izlenir

En yeni dizileri ve canlı spor etkinliklerini Birleşik Krallık kanalı Now (önceki adı Now TV) üzerinden izleyin. Now TV ile çalışması için optimize edilen bir VPN ile güvenli bir şekilde izleyin.

  • Tüm cihazlarınızda Now'dan faydalanın
  • Yavaşlatma olmadan izleyin
  • Bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz ve daha fazlası üzerinde kullanın
  • İnternet servis sağlayıcınızın içeriğe bağlı olarak internet hızınızı yavaşlatmasını önleyin
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30 GÜNLÜK PARA İADE GARANTİSİ

Beyaz arka planda Now TV UK logosu
Now TV Logosu Hero

3 kolay adımda internet üzerinden Now izleyin

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e ve onun ışık hızındaki hizmetine kaydolun.

2. Adım

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu gösteren dünya haritası.

Birleşik Krallık'taki güvenli bir VPN konumunu seçin.

3. Adım

Now TV 3. Adım

Now TV hesabınıza giriş yapın ve dilediğiniz içeriği izleyin.

ExpressVPN ile bilgisayarınızdan, telefonunuzdan ve akıllı TV'nizden İngiliz ve uluslararası içeriklerden güvenli bir şekilde faydalanabilirsiniz.

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Now TV Nedir?

Now (önceki adı Now TV), Britanyalı TV sağlayıcısı Sky'ın sahip olduğu bir video izleme hizmetidir. Now, Birleşik Krallık'taki en yeni drama diziler, filmler ve canlı spor etkinliklerinin yanı sıra diğer ülkelerden içerikleri yayınlamaktadır.

Now TV ekran görüntüsü

İnternet üzerinden canlı futbol izlemek veya en sevdiğiniz diziye kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız ExpressVPN kullanarak internet servis sağlayıcınızın yavaşlatması olmadan herkese açık Wi-Fi, ofis ve okul ağları dahil her yerden güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz.

SSS: Now TV VPN

ExpressVPN, Now TV ile çalışıyor mu?
Now TV, VPN ile ücretsiz mi?
VPN kullanmak Now TV izlememi yavaşlatır mı?
Hangi cihazlar üzerinde Now TV izleyebilirim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Now çalışmıyor. Ne yapmalıyım?
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ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı, Now ve Sky Şartlar ve Koşullar'ını okuyun.

PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Kendinizi her platformda koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

ExpressVPN aboneliğiniz; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Android TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

Plan Seçin

Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

Aynı anda 5 cihazda kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını önleyin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Daha iyi video kalitesi için çok yüksek hızlar elde edin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.

Her yerden güvenli erişim

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişin.

24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum ve sorun giderme konusunda size yardımcı olmaları için gerçek kişilere 7/24 ulaşabilirsiniz.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Now TV izlemek için risksiz VPN'i hemen edinin

Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:

Herhangi bir nedenle ExpressVPN kullanarak Now TV izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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