VPN ile internetten ESPN nasıl izlenir
Her nerede olursanız olun internetten canlı ESPN* izlemek için VPN kullanın ve ESPN+'a abone olduğunuzda daha fazla spor programı izleyin. İSS yavaşlatması veya engelleme olmaksızın gizli bir şekilde internetten ESPN izleyin.
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1. Adım
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3. Adım
ESPN hesabınıza giriş yapın ve nerede olursanız olun internetten video izleyin!
VPN; ESPN+, ESPN3 ve diğer tüm ESPN hizmetlerine her yerden erişmenize olanak sağlarExpressVPN Edinin
How to watch ESPN without cable or satellite
It’s easy to watch ESPN online, but you will need to supply your pay-TV credentials to access most of the core channels. To get ESPN without cable, sign up for an internet-only kabloları ortadan kaldıran hizmet like Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV, or AT&T TV Now. These services don’t require long-term contracts or a physical cable or satellite hookup. Many even offer no-charge trial periods, so you can watch ESPN for free—for a few weeks, at least.
Best of all, these services are fully compatible with ExpressVPN. To ensure the smoothest viewing experience, just sign up while connected to the U.S. server location closest to you.
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ESPN.com vs ESPN+ vs ESPN3 vs WatchESPN
ESPN.com and the ESPN app offer all the core ESPN channels available through your pay-TV subscription. Just supply the credentials you use for your cord-cutting service or cable/satellite provider.
ESPN+ 2018'de yayına giren iyinin de iyisi bir internetten video izleme hizmetidir. Özgün yapımlar ve UFC gibi özel spor yayınları içeren bu hizmet, ESPN'in ana ağına ek bir abonelik şeklindedir.
Önceden ESPN360 olarak bilinen ESPN3 bir çevrimiçi video izleme hizmetidir. ESPN3, yüksek hızlı internet veya kablolu televizyon aboneliklerini ortaklık içinde olunan bir hizmet sağlayıcısından alan müşterilerin hizmetine sunulur. ESPN3'te yer alan bazı sporlar ESPN+'a eklenmemiştir.
WatchESPN, ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPNews, ESPN Deportes ve SEC Network gibi ESPN kanalları için eş zamanlı yayın imkânı sunan internetten video izleme hizmeti ve uygulamasıydı. Şimdi bunların hepsi ana ESPN sitesine aktarıldı.
SSS: İnternetten canlı ESPN nasıl izlenir
ExpressVPN bir ESPN aboneliği içeriyor mu?
Hayır, ExpressVPN ESPN izlemek için herhangi bir abonelik sağlamaz ve ESPN yerine kullanılamaz. ESPN kanallarının çoğunu internetten izlemek için, bir ücretli TV sağlayıcısından aldığınız abonelik bilgilerinizi kullanmanız gerekecektir.
ExpressVPN secures your connection and offers server locations all over, meaning there’s always one close to you, optimized for speed. That means you can watch ESPN anywhere you go, even on public Wi-Fi, without having to sacrifice your security or video quality.
Can I watch ESPN without cable?
Yes! You don’t need cable or even a fixed physical address to watch ESPN online. You can subscribe to ESPN channels via an internet-only cord-cutting service, such as:
Learn more about cord-cutting services to replace cable or satellite.
Hangi cihazlarda ESPN izleyebilirim?
ESPN'i internetten aşağıdaki şekillerde izleyebilirsiniz:
- Mac, Windows veya Linux için ExpressVPN uygulamasını kullanarak bilgisayarınızdan ESPN web sitesini ziyaret edin. En iyi sonuç için Chrome veya Firefox için ExpressVPN tarayıcı eklentisini kullanın.
- iOS veya Android için ExpressVPN uygulamalarıyla birlikte akıllı telefonunuz/tabletiniz için ESPN uygulamalarını kullanın. (ESPN uygulamaları konum hizmetlerinin açılmasını gerektirir ve bu da iOS'ta mevcut olan programlamayı etkileyebilir.)
- Apple TV, Roku, Chromecast ya da Fire TV Stick gibi internetten video izlemeye yarayacak yayın konsollarınızda. (Bu cihazlarda ESPN izlemek Yönlendiriciler için ExpressVPN veya kabloları ortadan kaldıran hizmet gerektirebilir.)
VPN ESPN izlememi yavaşlatır mı?
Tüm VPN'lerin internetinizi yavaşlatma potansiyeli vardır. Ancak ExpressVPN en hızlı VPN'lerden biridir ve VPN'in açık olduğu kullanıcılar tarafından nadiren hissedilir.
Aslında, bir VPN kullanmak İnternet Servis Sağlayıcınız ESPN trafiğinizi yavaşlatıyorsa bağlantınızı hızlandırabilir. Herhangi bir durumda video kalitesinde bir düşüş görürseniz asıl konumunuza en yakın ABD sunucusunu seçtiğinizden emin olun.
ESPN'de hangi canlı sporları izleyebilirim?
ExpressVPN ile ESPN'de yer alan tüm spor programlarının tadını çıkarabilirsiniz. VPN'inizi kullanın ve şunların tadını çıkarın:
- NFL: NFL Live, NFL Primetime, Monday Night Football, Monday Night Countdown ve NFL Matchup
- Üniversite Amerikan Futbolu: College Football Live, College GameDay ve College Football Final
- Futbol: ESPN FC
- NBA: NBA Countdown, NBA Wednesday, NBA Friday
- Üniversite Basketbolu: College GameDay
- NHL
- MLB: Sunday Night Baseball, Monday Night Baseball, Wednesday Night Baseball
- Tenis: Wimbledon
- WWE
- UFC
ExpressVPN kullanıyorum, ama izleyeceğim müsabaka engellendi. Ne yapmam lazım?
VPN konumunuzu müsabakanın mevcut olduğu bir konuma ayarlamayı deneyin.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ile Facebook, Google, Netflix ve Twitter gibi siteleri engelleyen bazı ülkelerdeki sansürü aşabilirsiniz. En sevdiğiniz sitelerin gizli ve güvenli bir şekilde tadını çıkarın.