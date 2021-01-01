VPN kullanarak TV'ye ekran yansıtma ve yayınlama

Yansıtma, küçük ekranlı cihazınızdaki görüntünün birebir kopyasını büyük bir ekrana yansıtma anlamına gelir. Araç çubuğu, tarih ve zaman, pil kullanımı vs. dahil olmak üzere, cihazınızda gördüğünüz her şey TV'de gösterilir ve genellikle bu cihazın ekranının aktif halde olması ve başka hiçbir şey yapmadan o yayın için tahsis edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, cihazınızda gördüğünüz şey ile TV ekranında gördüğünüz şey arasında küçük bir gecikme olabilir. Bu sınırlamalar sizin için bir sorun değilse, ekran yansıtmanın sorunsuz bir şekilde çalışması yüksek bir ihtimaldir.

Yayınlama ise birçok uygulamada ve işletim sisteminde bulunan bir özelliktir ve bu cihaz başka bir amaç için kullanılırken ve hatta uyku modundayken bile bir yayını yansıtmanızı sağlar. Yayınlama özelliğinin görüntü kalitesi ve hızı, ekran yansıtma özelliğinden daha iyi olabilir. Ancak bu özellik tüm uygulamalarda ve cihazlarda mevcut değildir ve bazı durumlarda uygulama geliştiricisi veya cihaz üreticisi tarafından ticari nedenlerle bilinçli bir şekilde devre dışı bırakılmış olabilir.