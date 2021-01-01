VPN kullanarak TV'ye ekran yansıtma ve yayınlama
Büyük ekranınızda VPN içeriklerini izleyin
Yayınlama, ekran yansıtma veya AirPlay gibi ticari markalı isimler ile bilinen teknoloji şundan ibarettir: bu teknoloji, küçük ekranlı cihazınızdaki görüntüleri kablosuz bir şekilde büyük ekranlı TV'nizde yayınlamanızı sağlar. Bu rehber size sahip olduğunuz içerikleri, neredeyse hiçbir ek kuruluma veya ekipmana ihtiyaç olmadan, nasıl kolay bir şekilde dilediğiniz ekranda edinebileceğinizi gösterecek.
Yansıtma vs. yayınlama
Yansıtma, küçük ekranlı cihazınızdaki görüntünün birebir kopyasını büyük bir ekrana yansıtma anlamına gelir. Araç çubuğu, tarih ve zaman, pil kullanımı vs. dahil olmak üzere, cihazınızda gördüğünüz her şey TV'de gösterilir ve genellikle bu cihazın ekranının aktif halde olması ve başka hiçbir şey yapmadan o yayın için tahsis edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, cihazınızda gördüğünüz şey ile TV ekranında gördüğünüz şey arasında küçük bir gecikme olabilir. Bu sınırlamalar sizin için bir sorun değilse, ekran yansıtmanın sorunsuz bir şekilde çalışması yüksek bir ihtimaldir.
Yayınlama ise birçok uygulamada ve işletim sisteminde bulunan bir özelliktir ve bu cihaz başka bir amaç için kullanılırken ve hatta uyku modundayken bile bir yayını yansıtmanızı sağlar. Yayınlama özelliğinin görüntü kalitesi ve hızı, ekran yansıtma özelliğinden daha iyi olabilir. Ancak bu özellik tüm uygulamalarda ve cihazlarda mevcut değildir ve bazı durumlarda uygulama geliştiricisi veya cihaz üreticisi tarafından ticari nedenlerle bilinçli bir şekilde devre dışı bırakılmış olabilir.
AirPlay
Belki de bu teknolojiler arasında en çok bilineni olan Apple AirPlay, hem ekran yansıtma hem de yayınlama olanağı sunar. Apple cihazlarında (Mac bilgisayar ve iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad gibi) kullanılabilir ancak iTunes gibi uygulamalarda da mevcuttur, böylece Windows kullanıcıları tarafından da kullanılabilir. (Android kullanıcılarının AirPlay'i kullanabilmesi için üçüncü taraf yazılımlar gereklidir.) Başlangıçta, AirPlay'i yalnızca bir Apple TV ile kullanabiliyordunuz ancak Apple marka olmayan akıllı TV‘ler ve diğer cihazlar AirPlay sinyallerini alabilecek şekilde piyasaya sunulmaya başlandı ve bu cihazların oranı gittikçe artmaktadır.
Chromecast
TV'nize takabildiğiniz bir dongle olan Google'ın Chromecast‘i, iyi anlamda en basit yayınlama cihazıdır. Sadece mobil cihazınızdan bir film, oyun veya diğer medyaları açın, bir butona dokunun ve bu cihaz onu TV'nize yayınlasın. Uğraşmanız gereken herhangi bir TV arayüzü veya uzaktan kumanda yok. Tüm Android veya iOS mobil uygulamaları, geliştiricileri tarafından kolay bir şekilde Chromecast üzerinden yayınlama için kurulabileceğinden dolayı, uyumlu uygulamaların sayısı çok hızlı bir şekilde arttı. Chromecast ayrıca Android ve Windows cihazlardan ekran yansıtma olanağını da sunar. Daha yüksek çözünürlük ve daha gelişmiş renk teknolojileri için Chromecast Ultra'yı seçin.
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Roku
Çok sayıda uyumlu uygulamalara sahip olan Roku, en güçlü ve ucuz yayınlama cihazlarından biridir. Bir kutu veya TV'nizin HDMI girişine takılan bir dongle şeklinde gelir. Android ve Windows cihazların ekranlarını bir Roku üzerinden TV'nizin ekranına yansıtabilirsiniz. Android, Windows veya iOS üzerinden içerik izliyorsanız, uyumlu olmaları durumunda, programı Roku üzerindeki aynı uygulamaya yayınlayabilirsiniz.
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Fire TV
Amazon'un Fire TV cihazı (buna Fire TV Stick ve Fire TV Cube dahildir) binlerce uygulama üzerinden videoların, müziğin, oyunların ve daha fazlasının keyfini çıkarmanızı sağlar. Fire TV Stick çoğu Android cihaz üzerinden ekran yansıtmayı destekler. Kullanıcılar öncelikle Fire TV Stick üzerinden ekran yansıtmayı ve sonra Android cihazlarının (varsa) ekran yansıtma özelliğini etkinleştirmelidir. Android cihazlardaki bu özellik genellikle Miracast olarak adlandırılır ancak bu terminoloji cihazdan cihaza değişir. Ayrıca Windows 10 da benzer bir yöntem üzerinden Fire TV Stick'e ekran yansıtma olanağını sunar.
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SSS: TV ekranına yansıtma
Neden TV ekranına yansıtmak istersiniz?
Cihazınızdan bir TV'ye yansıtmak veya yayınlamak genellikle VPN ile ulaşılan içerikleri büyük ekranınızda görüntülemenin en kolay yoludur. Akıllı TV'niz bu özellikleri destekliyorsa başka bir araca ihtiyaç duymazsınız. Ancak desteklemiyorsa; Roku, Chromecast ve Fire TV Stick gibi yayın cihazları giderek ucuzlayan seçeneklerdir. Ayrıca içerikler ExpressVPN çalıştıran akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan yayınlandığından dolayı her zaman gizli, güvenli ve ultra hızlı olduğunu bilirsiniz.
Dahası, yayınlama veya ekran yansıtma özelliği başka birinin TV'sini kullanmanızı da sağlar. Sadece ExpressVPN'i kullanarak mobil cihazınızdan veya dizüstü bilgisayarınızdan içeriklere engeli kaldırın ve onları arkadaşınızın ekranında yayınlayın. Bunun için herhangi bir ek abonelik gerekmez!
Peki cihazımdan yayınlama çalışmazsa ne yapabilirim?
Genellikle yapmanız gereken şey verici ve alıcı cihazların her ikisinin de aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olmaktır. Ancak her cihaz, uygulama ve yayın hizmeti kombinasyonu farklıdır ve ne yazık ki her şeyin olması gerektiği gibi çalışmasını garanti etmek mümkün değildir.
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