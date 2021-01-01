Dil öğrenme için en iyi VPN'i edinin

Dil öğrenmenin en hızlı yolu, kendinizi tamamen o kültüre maruz bırakmaktır (örneğin, oraya seyahat etmek veya yurtdışında yaşamak gibi). O dilde TV ve film izlemenin de işe yaradığı belirlenmiştir- bu durumda, ne kadar çok program izlerseniz o kadar iyi olur