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Dil öğrenme için en iyi VPN'i edinin

İster dünyayı dolaşmak, ister kariyer basamaklarını çıkmak veya ister diğer kültürlerle bağlantı kurmak isteyin, VPN, birçok ülkeden film ve program izlemenize yardımcı olarak öğrenmek istediğiniz dillerdeki akıcılığınızı arttırır.

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Farklı dillerde selamlamaları içeren konuşma balonları.

Dil öğrenme için 3 kolay adımda VPN edinin

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

ExpressVPN'e ve ışık hızındaki hizmetine kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkede yer alan 160 sunucu konumundan herhangi birisine bağlanın.

3. Adım

Telefon, laptop ve tablet.

Yeni bir dil öğrenme için işe koyulun!

VPN dil öğrenenlerin birçok yabancı içeriğe çevrimiçi erişmesine yardımcı olur

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VPN dil öğrenmenize nasıl yardımcı olur?

ExpressVPN, bağlantınızı 160 güvenli VPN sunucu konumu arasından seçtiğiniz bir konuma yönlendirerek IP adresinizi değiştirir. Bu, farklı bir ülkede görünmenizi sağlayarak o ülkedeymişsiniz gibi gezinmenize ve video izlemenize olanak tanır. *

Eyfel Kulesi, Fuji Dağı, Özgürlük Heykeli ve VPN'e bağlı bir bilgisayar.

Örneğin, Güney Kore‘de bir VPN sunucusu konumu seçerseniz web trafiğiniz Güney Kore IP konumundan geliyormuş gibi görünür. Bu, başka türlü erişemeyeceğiniz Kore TV kanallarına, programlarına ve sitelerine erişmenize imkan tanır.

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'nı okuyun.

VPN ve YouTube kullanıcı arayüzü.

YouTube ile dil öğrenme

Ücretsiz dil kurslarına, yabancı dil kanallarına ve uluslararası canlı haber yayınlarına erişim, YouTube'un dil öğrenenler için paha biçilmez bir kaynak olarak kullanılabileceği yollardan sadece birkaçıdır.

VPN, uluslararası YouTube içeriğinin engelini anında kaldırmak için seçtiğiniz konuma aracılık eder.

YouTube'u VPN ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

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VPN ile Netflix kullanıcı arayüzü.

Netflix ile dil öğrenme

En sevdiğiniz filmleri ve dizileri farklı dillerde yeniden izleyerek Netflix ile dil öğrenin! Tamamen yeni bir izleme deneyimi yaşamak için profilinizin varsayılan dil tercihini değiştirin.

Netflix'i VPN ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

ExpressVPN Edinin
VPN ile Spotify kullanıcı arayüzü.

Spotify ile dil öğrenme

İster çok dilli bir podcast, ister yoğun dil dersleri veya yabancı dilde müzik çalma listesi olsun, Spotify kaliteli müzik dinleme için tek adresinizdir.

Spotify'a VPN ile erişmek, hareket hâlindeyken dil öğrenmek için mükemmeldir.

Spotify'ı VPN ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

ExpressVPN Edinin
Wikipedia anasayfası ve VPN.

Wikipedia ile dil öğrenme

300'den fazla dilde 55 milyondan fazla makaleye erişim sunan Wikipedia, yeni dil öğrenme için mevcut en kapsamlı kaynaklardan biridir.

VPN kullanmak Wikipedia'ya güvenli erişim sağlamanıza yarar.

VPN ile Wikipedia kullanma konusunda daha fazlasını öğrenin.

ExpressVPN Edinin
VPN ve Skype kullanıcı arayüzü.

Skype ile dil öğrenme

İnternetten karşılıklı dil öğretimi, anadili başka diller olan kişilerle tanışmak ve sohbet etmek için harika bir yoldur.

Bir topluluğa katılın ve evinizin rahatlığında aktif olarak dil öğrenin.
VPN, hükümetler, telekom şirketleri ve İSS'ler tarafından uygulanan tüm iletişim sınırlamalarını kaldırır.

Skype'ı VPN ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

ExpressVPN Edinin

SSS: Dil öğrenme için VPN nasıl kullanılır

Kendi başınıza dil öğrenebilir misiniz?
Gerçekten TV'den dil öğrenebilir miyim?
VPN'ler yasal mı?
VPN internet bağlantımı yavaşlatır mı?

PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Kendinizi her platformda koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümlerini içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Ayrıca sevdiğiniz tarayıcı için VPN eklentileri

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

Plan Seçin

Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

Sınıfının en iyisi şifreleme

Verileriniz, güvenlik uzmanları tarafından güvenilen bir standart olan AES-256 ile korunur.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.

Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

24 Saat canlı sohbet desteği

Yükleme ve sorun giderme için gerçek kişilere 7/24 ulaşabilirsiniz.

160 sunucu konumu

Dünya çapında 94 ülkede 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

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Dünya çapında sunucular

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler ve buna şu ülkeler de dahildir:

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Dil öğrenme için bugün risksiz bir VPN deneyin

30 günlük para iademizden tam olarak yararlanın.

Herhangi bir sebeple uluslararası içeriğe ExpressVPN ile erişmekten memnun kalmazsanız 30 gün içinde aboneliğinizi iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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