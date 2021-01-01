Dil öğrenme için en iyi VPN'i edinin
İster dünyayı dolaşmak, ister kariyer basamaklarını çıkmak veya ister diğer kültürlerle bağlantı kurmak isteyin, VPN, birçok ülkeden film ve program izlemenize yardımcı olarak öğrenmek istediğiniz dillerdeki akıcılığınızı arttırır.
30 günlük para iade garantisi
Dil öğrenme için 3 kolay adımda VPN edinin
2. Adım
94 ülkede yer alan 160 sunucu konumundan herhangi birisine bağlanın.
3. Adım
Yeni bir dil öğrenme için işe koyulun!
VPN dil öğrenmenize nasıl yardımcı olur?
ExpressVPN, bağlantınızı 160 güvenli VPN sunucu konumu arasından seçtiğiniz bir konuma yönlendirerek IP adresinizi değiştirir. Bu, farklı bir ülkede görünmenizi sağlayarak o ülkedeymişsiniz gibi gezinmenize ve video izlemenize olanak tanır. *
Örneğin, Güney Kore‘de bir VPN sunucusu konumu seçerseniz web trafiğiniz Güney Kore IP konumundan geliyormuş gibi görünür. Bu, başka türlü erişemeyeceğiniz Kore TV kanallarına, programlarına ve sitelerine erişmenize imkan tanır.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'nı okuyun.
YouTube ile dil öğrenme
Ücretsiz dil kurslarına, yabancı dil kanallarına ve uluslararası canlı haber yayınlarına erişim, YouTube'un dil öğrenenler için paha biçilmez bir kaynak olarak kullanılabileceği yollardan sadece birkaçıdır.
VPN, uluslararası YouTube içeriğinin engelini anında kaldırmak için seçtiğiniz konuma aracılık eder.
YouTube'u VPN ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Netflix ile dil öğrenme
En sevdiğiniz filmleri ve dizileri farklı dillerde yeniden izleyerek Netflix ile dil öğrenin! Tamamen yeni bir izleme deneyimi yaşamak için profilinizin varsayılan dil tercihini değiştirin.
Netflix'i VPN ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Spotify ile dil öğrenme
İster çok dilli bir podcast, ister yoğun dil dersleri veya yabancı dilde müzik çalma listesi olsun, Spotify kaliteli müzik dinleme için tek adresinizdir.
Spotify'a VPN ile erişmek, hareket hâlindeyken dil öğrenmek için mükemmeldir.
Spotify'ı VPN ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Wikipedia ile dil öğrenme
300'den fazla dilde 55 milyondan fazla makaleye erişim sunan Wikipedia, yeni dil öğrenme için mevcut en kapsamlı kaynaklardan biridir.
VPN kullanmak Wikipedia'ya güvenli erişim sağlamanıza yarar.
VPN ile Wikipedia kullanma konusunda daha fazlasını öğrenin.
Skype ile dil öğrenme
İnternetten karşılıklı dil öğretimi, anadili başka diller olan kişilerle tanışmak ve sohbet etmek için harika bir yoldur.
Bir topluluğa katılın ve evinizin rahatlığında aktif olarak dil öğrenin.
VPN, hükümetler, telekom şirketleri ve İSS'ler tarafından uygulanan tüm iletişim sınırlamalarını kaldırır.
SSS: Dil öğrenme için VPN nasıl kullanılır
Kendi başınıza dil öğrenebilir misiniz?
Elbette! Ana dili İngilizce olan biriyle sohbet ederek, dersler alarak veya öğrenmekte olduğunuz dilde film ve program izleyerek kendinizi yeni dile maruz bırakmanız her zaman en iyi yöntemdir. Tüm bunlar genellikle ücretsiz olarak internetten yapılabilir. Unutmayın, başlamak için asla çok geç değildir.
Gerçekten TV'den dil öğrenebilir miyim?
Dil öğrenmenin en hızlı yolu, kendinizi tamamen o kültüre maruz bırakmaktır (örneğin, oraya seyahat etmek veya yurtdışında yaşamak gibi). O dilde TV ve film izlemenin de işe yaradığı belirlenmiştir- bu durumda, ne kadar çok program izlerseniz o kadar iyi olur
VPN'ler yasal mı?
VPN'ler yasal olmakla kalmaz, aynı zamanda çevrimiçi aktivitenizi güvende tutmak için de şiddetle tavsiye edilir. VPN'ler, veri korumak için hem bireyler hem de şirketler tarafından dünya çapında kullanılır.
VPN internet bağlantımı yavaşlatır mı?
Tüm VPN'lerin internet bağlantınızı yavaşlatma ihtimali vardır. Ancak ExpressVPN her zaman dünyadaki en hızlı VPN'lerden biri olarak listelenir, bu nedenle muhtemelen bir fark hissetmezsiniz.
İSS'nizin video izleme hizmetlerini yavaşlattığı biliniyorsa uluslararası içeriği izlemek için ExpressVPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir.
PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN
Kendinizi her platformda koruyun.
Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümlerini içerir.
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Sınıfının en iyisi şifreleme
Verileriniz, güvenlik uzmanları tarafından güvenilen bir standart olan AES-256 ile korunur.
Çok yüksek hızlar
Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.
Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın
ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.
Dünya çapında sunucular
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler ve buna şu ülkeler de dahildir:
Dil öğrenme için bugün risksiz bir VPN deneyin
30 günlük para iademizden tam olarak yararlanın.
Herhangi bir sebeple uluslararası içeriğe ExpressVPN ile erişmekten memnun kalmazsanız 30 gün içinde aboneliğinizi iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.