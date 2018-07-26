Bir VPN Konum Vekili İle Google'a Engeli Kaldırma
Google'ın tüm ürünleri ve hizmetlerine engeli kaldırmak için bir VPN kullanın:
- Google Arama ile dilediğiniz şeyi bulun
- Dilediğiniz yerden Gmail hesabınızı kontrol edin
- Google Scholar ile akademik makaleleri okuyun
- Yurtdışındayken iş için Google Uygulamalarına erişin
- Boş zamanlarınızda Google sitelerini gezinin ve Google videolarına engeli kaldırın
- Dünyanın her yerinden Google Maps'i kullanın
- Google Drive ve Google Photos üzerinden dosyalarınızı indirin
Bir VPN kullanarak 5 dakikadan kısa sürede Google'a engeli kaldırma
Neden Google için bir VPN kullanmalı?
Google için bir VPN ile sevdiğiniz uygulamalara ve hizmetlere engeli kaldırın. Yapması çok kolay!
- Bir ExpressVPN hesabı için kaydolun .
- VPN uygulamalarınızı bilgisayarınıza, telefonunuza ve tabletinize indirin ve yükleyin.
- Dünya etrafındaki 160 VPN sunucu konumlarından birinie bağlanın.
- Dünyanın neresinde olursanız olun Google Arama, Gmail, Google Maps, Google Play, Google Drive, Google Scholar, Google Photos, ve daha fazlasına erişin.
Bir VPN Google gibi sitelere engeli nasıl kaldırır?
VPN Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) anlamına gelir. Bir VPN verilerinizi şifrelenmiş bir tünel ile korur, böylece devlet sansürü, filtreler, maskeler, ve güvenlik duvarlarını aşabilirsiniz.
Bulunduğunuz yerde Google engelli ise, bir VPN sunucusuna bağlanmak Google'a engeli kaldıracaktır ve internete gizli, güvenli, ve özgür bir şekilde erişmenizi sağlayacaktır.
Böylece, princess leia cat costume gibi, aramayı dilediğiniz her şeyi Google'da arayabilirsiniz. Kediniz için tabi.
Google proxy vs. VPN: Google'a engeli kaldırmanın en iyi yolu nedir?
Google'a engeli bir vekil ile kaldırabileceğinizi muhtemelen okumuşsunuzdur. Sansürlü içeriklere hem bir vekil sunucusu hem de bir VPN ile ulaşabileceğiniz doğru olsa da, verilerinizi koruma konusunda bir VPN bir vekile göre çok daha güvenlidir.
VPN teknolojisinin püf noktası, siz ve internet arasında oluşturduğu güvenli tüneldir. Bu VPN tüneli yüksek dayanımlı 256-bit şifreleme ile korunur, böylece devletler, kurumlar, korsanlar, veya İSSler (internet servis sağlayıcıları) tarafından takip edilmeden veya izlenmeden ücretsiz, herkese açık Wi-Fi bağlantı noktalarından bağlanabilirsiniz.
Yani herhangi biri çevrimiçi ne yaptığınızı takip etmek istediğinde, gördükleri tek şey siz ve VPN sunucuları arasında geçen şifrelenmiş trafiktir. Kullandığınız uygulamaları veya web sitelerini, kim ile konuştuğunuzu, ve ne söylediğinizi göremezler —böylece çevrimiçi olduğunuzda gizliliğinizi koruyabilirsiniz.
Gözetlenmeyi yenmek, internet bağlantınızı korumak ve internete sınırsız erişim elde etmek için bir VPN kullanın.
Google neden bazı yerlerde engelli?
Google sansürden uzak, açık bir internete inandığından dolayı, Asya ve Orta Doğu'daki bazı devletler tarafından engellendi. Google'ı engellemek bu devletlerin özellikle politik ve sosyal karışıklıklar sırasında bilgiyi kontrol etmesini sağlıyor. Google, ağ kesintisi ve devlet denetimi ile engelleme nedenleri ile hizmetinde meydana gelen herhangi bir kesinti hakkında kamuyu bilgilendimek için bir Trafik Şeffaflık Raporu sağlıyor.
Ama yine de bir VPN ile Google'a erişebilirsiniz.
Bir Google VPN ile çevrimiçi özgürlüğünüzü kazanın
Devletlerin veya İSSlerin Google'ı kullanmanızı engellemelerine izin vermeyin. Devlet sansürünü yenmek ve güvenlik duvarlarını yıkmak için bir VPN kullanın ve Google'ın tüm ürünlerine ve hizmetlerine tekrar erişin.
Google Play üzerinden VPN indirin
Android cihazınız üzerinden internete engeli kaldırmak için Google Play mağazasından ExpressVPN'i indirin. Google, YouTube, Netflix, ve sevdiğiniz diğer tüm uygulamalara ve içeriklere anında erişim edinin...
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ExpressVPN Google'a engeli kaldırmak için hızlı ve güvenilir bir VPN çözümüdür. Ancak bir ExpressVPN aboneliği sadece güvenlik duvarları ve sansürü baypas etmenize yardımcı olmaktan daha fazlasını yapar. ExpressVPN gizli, güvenli, ve özgür bir şekilde çevrimiçi olmanızı sağlar.
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