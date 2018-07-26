Google proxy vs. VPN: Google'a engeli kaldırmanın en iyi yolu nedir?

Google'a engeli bir vekil ile kaldırabileceğinizi muhtemelen okumuşsunuzdur. Sansürlü içeriklere hem bir vekil sunucusu hem de bir VPN ile ulaşabileceğiniz doğru olsa da, verilerinizi koruma konusunda bir VPN bir vekile göre çok daha güvenlidir.

VPN teknolojisinin püf noktası, siz ve internet arasında oluşturduğu güvenli tüneldir. Bu VPN tüneli yüksek dayanımlı 256-bit şifreleme ile korunur, böylece devletler, kurumlar, korsanlar, veya İSSler (internet servis sağlayıcıları) tarafından takip edilmeden veya izlenmeden ücretsiz, herkese açık Wi-Fi bağlantı noktalarından bağlanabilirsiniz.

Yani herhangi biri çevrimiçi ne yaptığınızı takip etmek istediğinde, gördükleri tek şey siz ve VPN sunucuları arasında geçen şifrelenmiş trafiktir. Kullandığınız uygulamaları veya web sitelerini, kim ile konuştuğunuzu, ve ne söylediğinizi göremezler —böylece çevrimiçi olduğunuzda gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

Gözetlenmeyi yenmek, internet bağlantınızı korumak ve internete sınırsız erişim elde etmek için bir VPN kullanın.

Google neden bazı yerlerde engelli?

Google sansürden uzak, açık bir internete inandığından dolayı, Asya ve Orta Doğu'daki bazı devletler tarafından engellendi. Google'ı engellemek bu devletlerin özellikle politik ve sosyal karışıklıklar sırasında bilgiyi kontrol etmesini sağlıyor. Google, ağ kesintisi ve devlet denetimi ile engelleme nedenleri ile hizmetinde meydana gelen herhangi bir kesinti hakkında kamuyu bilgilendimek için bir Trafik Şeffaflık Raporu sağlıyor.

Ama yine de bir VPN ile Google'a erişebilirsiniz.