VPN ile okuldan erişimi engellenmiş web sitelerine engeli kaldırın
Birçok okul; Facebook, YouTube ve Spotify gibi popüler web sitelerini engeller ve hem fakültenin hem de öğrencilerin buraları ziyaret etmelerini yasaklar.
Sosyal medya hesaplarınıza erişmek, en sevdiğiniz eğlence sitelerine engeli kaldırmak ve ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için ExpressVPN kullanın.
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3 adımda en iyi okul VPN'ini kullanın
1. Adım
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2. Adım
Favori sitelerinizin engellenmediği bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Herhangi bir web sitesinin ve çevrimiçi hizmetin okulda tadını çıkarın.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin okuldaki internete özgürce erişmesine yardım eden bir VPN
Okul için VPN neden proxyden daha iyidir
Proxy veya VPN kullanmak arasındaki farkı belirlemek önemlidir. İlk olarak, sıradan proxy sunucuları, ağır trafik nedeniyle tıkanırken, VPN'ler genel olarak çok daha yüksek hız ve bağlantı sunar. Sıradan proxy ağları ücretsiz olabilseler de, en yüksek teklifte bulunana verilerinizi satabilirler.
ExpressVPN, IP adresinizi gizleyen ve trafiğinizi bağlantı kurarken 160 güvenli VPN sunucu konumu arasından seçeceğiniz bir konuma yönlendirerek onu şifreleyen bir VPN hizmetidir. Her cihaz için gelişmiş uygulamalarla, ExpressVPN ağınızı şifrelemenize ve popüler sitelere evde veya dışarıda erişmenize yardım eder.
Okulda Youtube'a engeli kaldırın
Okul ve üniversite Wi-Fi ağlarında YouTube sık sık engellenir, çünkü bu video sitesinin öğrencilerin dikkatini dağıtacağı düşünülür. Bu sebeple fakülte çalışanları veya diğer işçiler de YouTube'a girmekten alıkonulur. Aynı zamanda, bazı ülkeler YouTube'u siyasi sebeplerle engelleyebiliyorken, bazı içerik üreticileri belirli videoları sadece belirli bölgelere yönelik olarak açabilir.
Her nerede olursanız olun, herhangi bir video veya filmi izlemek için kolay bir yol mevcuttur. VPN kullanmak YouTube'a ve orada yayınlanan en son viral videolara erişim sağlamanıza yardım eder.
VPN kullanarak Youtube'a engeli kaldırmak konusunda daha fazlasını öğrenin.
Okulda Facebook'a engeli kaldırın
Bazı okul Wi-Fi'ları, öğrencilerin sosyal medyada gezinmeye çok fazla vakit ayırmasını engellemek için Facebook'u engeller.
İster öğrenci, ister öğretmen ya da sadece kampüsü ziyaret eden birisi olun, Facebook'a erişmek ve aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için bir VPN kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, bağlantınız gizli ve güvenli de olacaktır.
VPN kullanarak Facebook'a engeli kaldırmak konusunda daha fazlasını öğrenin.
Okul Wi-Fi'ı üzerinden favori sitelerinizin ve uygulamalarınızın hepsine erişin
ExpressVPN en popüler sosyal medya ve çevrimiçi internet hizmetlerini okulda kullanabilmeniz için önünüzdeki engeli kaldırır. Yapmanız gereken, erişmeye çalıştığınız sitenin engellenmediği bir ülkedeki VPN sunucusuna bağlanmak ve şunların tadını çıkarmaktır:
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN, Google, Netflix ve Hulu gibi bazı sitelere erişimi engelleyen sansürün önüne geçmenizi sağlar. İnternetin tamamına erişmek için ExpressVPN kullanın; ekstra gizlilik ve güvenlik de cabası.