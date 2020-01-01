VPN ile okuldan erişimi engellenmiş web sitelerine engeli kaldırın

Birçok okul; Facebook, YouTube ve Spotify gibi popüler web sitelerini engeller ve hem fakültenin hem de öğrencilerin buraları ziyaret etmelerini yasaklar.

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