    Okulda Facebook, YouTube ve Spotify kullanmak.

    VPN ile okuldan erişimi engellenmiş web sitelerine engeli kaldırın

    Birçok okul; Facebook, YouTube ve Spotify gibi popüler web sitelerini engeller ve hem fakültenin hem de öğrencilerin buraları ziyaret etmelerini yasaklar.

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    3. Adım

    Birçok cihaz üzerinde popüler çevrimiçi hizmetler.

    Herhangi bir web sitesinin ve çevrimiçi hizmetin okulda tadını çıkarın.

    Öğrencilerin ve öğretmenlerin okuldaki internete özgürce erişmesine yardım eden bir VPN

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    Okul için VPN neden proxyden daha iyidir

    Proxy veya VPN kullanmak arasındaki farkı belirlemek önemlidir. İlk olarak, sıradan proxy sunucuları, ağır trafik nedeniyle tıkanırken, VPN'ler genel olarak çok daha yüksek hız ve bağlantı sunar. Sıradan proxy ağları ücretsiz olabilseler de, en yüksek teklifte bulunana verilerinizi satabilirler.

    ExpressVPN, IP adresinizi gizleyen ve trafiğinizi bağlantı kurarken 160 güvenli VPN sunucu konumu arasından seçeceğiniz bir konuma yönlendirerek onu şifreleyen bir VPN hizmetidir. Her cihaz için gelişmiş uygulamalarla, ExpressVPN ağınızı şifrelemenize ve popüler sitelere evde veya dışarıda erişmenize yardım eder.

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    Açık bir kilit ile YouTube logosunu gösteren bir ekran.

    Okulda Youtube'a engeli kaldırın

    Okul ve üniversite Wi-Fi ağlarında YouTube sık sık engellenir, çünkü bu video sitesinin öğrencilerin dikkatini dağıtacağı düşünülür. Bu sebeple fakülte çalışanları veya diğer işçiler de YouTube'a girmekten alıkonulur. Aynı zamanda, bazı ülkeler YouTube'u siyasi sebeplerle engelleyebiliyorken, bazı içerik üreticileri belirli videoları sadece belirli bölgelere yönelik olarak açabilir.

    Her nerede olursanız olun, herhangi bir video veya filmi izlemek için kolay bir yol mevcuttur. VPN kullanmak YouTube'a ve orada yayınlanan en son viral videolara erişim sağlamanıza yardım eder.

    VPN kullanarak Youtube'a engeli kaldırmak konusunda daha fazlasını öğrenin.

    Okulda Facebook'a engeli kaldırın

    Bazı okul Wi-Fi'ları, öğrencilerin sosyal medyada gezinmeye çok fazla vakit ayırmasını engellemek için Facebook'u engeller.

    İster öğrenci, ister öğretmen ya da sadece kampüsü ziyaret eden birisi olun, Facebook'a erişmek ve aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için bir VPN kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, bağlantınız gizli ve güvenli de olacaktır.

    VPN kullanarak Facebook'a engeli kaldırmak konusunda daha fazlasını öğrenin.

    Okul Wi-Fi'ı üzerinden favori sitelerinizin ve uygulamalarınızın hepsine erişin

    ExpressVPN en popüler sosyal medya ve çevrimiçi internet hizmetlerini okulda kullanabilmeniz için önünüzdeki engeli kaldırır. Yapmanız gereken, erişmeye çalıştığınız sitenin engellenmediği bir ülkedeki VPN sunucusuna bağlanmak ve şunların tadını çıkarmaktır:

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    Not: ExpressVPN Hizmet Koşullarına göre, hesap oluşturmak için en az on sekiz (18) yaşında olmanız gerekmektedir.

    ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

    ExpressVPN, Google, Netflix ve Hulu gibi bazı sitelere erişimi engelleyen sansürün önüne geçmenizi sağlar. İnternetin tamamına erişmek için ExpressVPN kullanın; ekstra gizlilik ve güvenlik de cabası.

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    Okul için en iyi VPN'i risksiz deneyin

    Okul için en iyi VPN: sarı kurdele ve kırmızı rozet üzerinde 30 günlük para iade garantisi.

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