Pinterest çalışmıyor mu? VPN ile engelini kaldırın

Pinterest, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarda kullanılabilir:

iOS ve Android dahil akıllı telefonlar ve tabletler

Mac, Windows ve Linux dahil bilgisayarlar

ExpressVPN, bu cihazların çoğu için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve aynı anda beş cihaz bağlanabilir. Ancak cihazınız ExpressVPN'i doğrudan yükleyemese bile cihazı ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciye bağlayarak VPN'in tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.