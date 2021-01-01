VPN kullanarak Crunchyroll nasıl izlenir
Crunchyroll, dünyanın en geniş lisanslı* anime kütüphanesinin yanı sıra manga, oyunlar ve popüler Asya dizileri sunar. ExpressVPN, okul ve herkese açık Wi-Fi ağları dahil olmak üzere, her yerden güvenli bir şekilde Crunchyroll izlemenize yardımcı olur ve böylece sınırsız bant genişliğiyle ve yavaşlatma olmadan anime izleyebilir ve oyun oynayabilirsiniz.
30 günlük para iade garantisiyle risksiz deneyin.
Crunchyroll izlemek için 3 kolay adımda VPN edinin
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
ABD‘deki güvenli bir VPN sunucu konumunu seçin.
3. Adım
Crunchyroll'a giriş yapın ve güvenli bir şekilde, en yüksek hızda izleyin.
Neden Crunchyroll VPN'i kullanmalısınız?
VPN'ler hem verilerinizi şifrelemek hem de konumunuzu gizlemek için harika bir yöntemdir.
İSS'lerin ve Wi-Fi sağlayıcılarının yavaşlatma olarak bilinen yöntemle belirli video izleme uygulamalarını kullanan kişilerin internet hızlarını sınırlandığı bilinmektedir. ExpressVPN'i kullandığınızda, bu ağlar neyi kullandığınızı göremez ve içeriğe bağlı olarak sizi yavaşlatamazlar. Böylece ihtiyacınız olan hıza ulaşırsınız.
VPN'in video izleme hızınızı nasıl artırabileceğini öğrenin.
Crunchyroll ABD'de 900'den fazla izlenebilir yapımı içermektedir. Çoğu da ücretsiz izlenebilir!
Video izleme söz konusu olduğunda, mesafe önemlidir. ExpressVPN'in ABD içindeki güvenli VPN sunucu konumları ağı size en yakın sunucuya bağlanma olanağını sunar. Bu, daha yüksek kalitede daha hızlı izleme ve asgari bekleme anlamına gelir.
ExpressVPN'i kullanarak Mac, Windows, Xbox, iOS, Android, Apple TV, Roku, Fire TV Stick ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm platformlarda her yerden güvenli bir şekilde Crunchyroll izleyebilirsiniz.
Crunchyroll VPN'i: En iyi hız nasıl elde edilir
Windows ve Mac'de mevcut olan ExpressVPN Hız Testi, her VPN sunucu konumunun gecikmesini ve indirme hızını kontrol etmenize olanak sağlar. Crunchyroll'u ister okul ağında ister herkese açık Wi-Fi ağında izlemek istiyorsanız, ExpressVPN Crunchyroll'a gizli ve güvenli bir şekilde erişmenizi sağlar.
En iyi kaliteyi edinmek için en yüksek hız endeksini sunan konumu seçin. Daha sonra bu konuma bağlanabilir ve anında Crunchyroll izlemeye başlayabilirsiniz.
Sadece en hızlı VPN sunucu konumunu seçin ve sevdiğiniz animeleri ve Asya dizilerini yüksek hızda ve kısa yükleme süresi ile izleyin.
SSS: VPN kullanarak Crunchyroll izleyin
ExpressVPN Crunchyroll ile çalışıyor mu?
Evet. ExpressVPN'in sunucuları Crunchyroll videolarına ve oyunlarına hızlı, yavaşlatma olmayan erişime sahiptir. Böylece Crunchyroll izleme deneyiminizden ödün vermeyecek şekilde ExpressVPN'in tüm güvenliğini ve gizliliğini elde edersiniz.
Crunchyroll'u VPN ile ücretsiz izleyebilir miyim?
Crunchyroll hem ücretsiz (reklamlı) hem Premium üyelik hesapları sağlar ancak ExpressVPN bir Crunchyroll üyeliği ile birlikte gelmez ve Crunchyroll'un yerine geçmez. Daha ziyade, içerikleri daha yüksek hızda izlemenize yardımcı olmak için var olan Crunchyroll hesabınızı tamamlar. Crunchyroll'un Premium Üyeliği 14 günlük ücretsiz deneme ile birlikte gelir ve yeni anime bölümlerini Japonya'da yayınlanmalarından sadece birkaç saat sonra reklamsız bir şekilde (altyazılar dahil!) izlemenizi sağlar.
Crunchyroll'u ABD dışından izleyebilir miyim?
Evet, Crunchyroll'u dünyanın her yerinden izleyebilirsiniz. ABD içindeki Crunchyroll, 900'den fazla yapımla en geniş anime kataloğuna sahiptir. HBO Max aboneleri de derlenmiş bir anime yapımları kataloğu olan Cruncyroll Koleksiyonu'na erişebilirler.
VPN kullanmak Crunchyroll izlememi yavaşlatır mı?
Tüm VPN'lerin internetinizi yavaşlatma potansiyeli vardır, ancak ExpressVPN en hızlılarından biridir ve kullanıcılar nadiren bir farklılık görür. Video kalitesinde bir düşüş fark ederseniz daha yakın bir sunucu konumunu seçmeyi deneyin.
Apple TV gibi bir video izleme cihazı kullanıyorsanız, Crunchyroll'u her ExpressVPN aboneliğine dahil olan MediaStreamer'ı kullanarak izlemeyi deneyebilirsiniz.
Akıllı TV'ler ve video izleme cihazları için ExpressVPN kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
Crunchyroll'u birden fazla cihazda izlemek için VPN kullanabilir miyim?
Crunchyroll'u aşağıdaki yöntemlerle izleyebilirsiniz:
Mac, Windows ve Linux için ExpressVPN uygulamalarımızı kullanarak bilgisayarınızdan.
iOS ve Android için uygulamalarımızı kullanarak akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden.
Apple TV veya Fire TV Stick gibi video izleme konsolunuzdan.
PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolunuzdan.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ile YouTube, Twitter ve Google gibi sitelere erişimi engelleyen bazı ülkelerdeki sansürün üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ ve HBO Go gibi hizmetler dahil olmak üzere, internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz.
Ayrıca, Apple TV, Fire TV Stick ve Roku gibi internetten video izlemeye yarayan yayın konsollarında da ExpressVPN kullanabilirsiniz. Oyun konsolları veya akıllı TV'ler gibi Wi-Fi destekleyen cihazları bağlamak isterseniz kablosuz yönlendiriciler için ExpressVPN‘i deneyin.
Crunchyroll çalışmıyor. Ne yapabilirim?
Belirli bir web sitesine güvenli erişim ile ilgili sorunlar için lütfen Destek Ekibi ile iletişime geçin.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve Crunchyroll Hizmet Şartları'nı okuyun.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için ExpressVPN
Her platformda kendinizi koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Sınıfının en iyisi şifreleme
Verileriniz, güvenlik uzmanları tarafından güvenilen bir standart olan AES-256 ile korunur.
Çok yüksek hızlar
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ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.
Dünyanın her yerinde sunucular
ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Buna şu ülkeler dahildir:
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Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:
Herhangi bir sebeple ExpressVPN'i kullanarak Crunchyroll izlemekten memnun kalmazsanız, 30 gün içerisinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.