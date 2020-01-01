Üzgünüz, ExpressVPN bir Showtime hesabı ile gelmez. Showtime'ın kütüphanesine erişmek için bir abonelik satın almanız gerekecektir.
Showtime izlemek için VPN nasıl kullanılır
Bağlantınızı korumak ve dünyanın her yerinden Showtime'ın büyüyen kataloğunu izlemek için bir VPN kullanın. Showtime'ın yüzlerce özgün yapımlarından birini seçin ve HD kalitede izleyin.
ExpressVPN her cihaz için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir, böylece evdeyken veya hareket hâlindeyken kolay bir şekilde internetten video izleyebilirsiniz.
Showtime'ı VPN ile izleyin
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
ABD‘de bulunan güvenli bir sunucu konumu seçin.
3. Adım
Yüksek hızda dizi ve film izlemek için Showtime'a giriş yapın.
VPN kullanarak yüzlerce filmi ve Showtime'ın özgün yapımlarını izleyin
VPN Showtime'ı izlemenize nasıl yardımcı olur?
Showtime'ı bir kablo tv aboneliği olmadan, sadece internet üzerinden yayın hizmetini kullanarak izleyin. En sevdiğiniz dizileri dilediğiniz zaman sho.com üzerinden izleyebilirsiniz. ExpressVPN'i kullanarak da onları dilediğiniz yerden izleyebilirsiniz.
VPN, cihazınız ve ziyaret ettiğiniz site arasında bir şifreli tünel görevi görür. VPN ile bağlantınızı koruyabilir ve HD kalitede internetten video izleyebilirsiniz. ExpressVPN ile dünya çapındaki 160 sunucu konumuna erişiminiz olacaktır.
Yüzlerce özgün Showtime yapımını sınırsız bant genişliği ile izleyebilirsiniz. Ve takip edilme veya kayıt konusunda hiç endişeniz olmayacak. Hatta İSS yavaşlatmasının bulunduğu ağlarda daha yüksek izleme hızına sahip olabilirsiniz.
VPN'in video izleme hızını nasıl artırabileceği hakkında daha fazlasını öğrenin.
VPN ile Showtime Anytime izleyin
Showtime Anytime, geleneksel kablo tv abonelerinin çevrimiçi ve hareket hâlindeyken internetten video izlemelerini sağlar. Kullanıcılar ayrıca Showtime'ın özgün yapımlarını ve diğer dizileri, hizmeti Amazon Fire TV, PlayStation ve Roku gibi medya konsollarına bağlayarak talep üzerine izleyebilirler.
ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve Showtime'ın Şartlar ve Koşullar'ını okuyun.
SSS: VPN ile Showtime izlemek
ExpressVPN bir Showtime hesabı ile birlikte mi geliyor?
Showtime'ı VPN ile hangi cihazlar üzerinden izleyebilirim?
Showtime’ın video izleme hizmeti bilgisayarlar, mobil cihazlar, akıllı TV'ler ve video izleme konsollarında kullanılabilir. ExpressVPN'in Windows, Mac, iOS, Android ve yönlendiriciler için kullanımı kolay uygulamaları ile sevdiğiniz dizileri ve filmleri kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple TV gibi bazı akıllı TV sistemleri, oyun konsolları ve medya izleme konsolları MediaStreamer'ı kullanarak Showtime'a erişebilir.
Boks maçı izlemek istiyorum. Showtime'ı canlı izleyebilir miyim?
Showtime'da boks sporunun en büyük yıldızlarının maçlarını izleyebilirsiniz. Anthony Joshua. Deontay Wilder. Manny Pacquiao. Bu isimler Showtime Boks'u onurlandıran isimlerden sadece birkaçı. Bir sonraki büyük maçı HD kalitede izlemek için bir VPN kullanın.
ExpressVPN ile spor müsabakalarını izleme hakkında daha fazlasını öğrenin.
Hulu'da Showtime var mı? Amazon'da Showtime var mı?
Evet, ve evet. Showtime, hem Hulu‘da hem de Amazon Prime Video‘da ücretli bir eklenti olarak izlenebilir. Ayrıca YouTube TV, Sling TV, fuboTV ve AT&T TV Now (Direct Now) dahil olmak üzere, diğer video izleme hizmetleri üzerinden Showtime izleyebilirisiniz.
VPN kullanmak video kalitesini değiştirir mi?
Tüm VPN'lerin internetinizi yavaşlatma potansiyeli vardır. Ancak ExpressVPN oldukça hızlıdır ve bazı durumlarda Showtime izlerken video kalitesini artırmaya yardımcı bile olabilir.
Bu, internet servis sağlayıcının belirli video izleme sitelerinde bant genişliğini yavaşlattığı durumlarda özellikle geçerlidir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Çok şey yapabilirsiniz! Showtime'a ek olarak HBO, Netflix, Disney+ ve Hulu gibi diğer popüler video izleme hizmetlerini izlemek için ExpressVPN'i kullanabilirsiniz.
İşte VPN hakkında birkaç ipucuyla size yardımcı olacak müthiş bir rehber.
Neden ExpressVPN kullanmalı?
Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın
ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.
İSS yavaşlatmasını yenin
ExpressVPN İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
Çok yüksek hızlar
Ultra yüksek hızlar ve minimum bekleme edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.
Her yerden içerik
Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.
ExpressVPN kullanarak Showtime'ı risksiz izleyin
ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın.
ExpressVPN'i kullanrak Showtime izlemekten herhangi bir sebeple memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.