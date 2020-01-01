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Showtime izlemek için VPN nasıl kullanılır

Bağlantınızı korumak ve dünyanın her yerinden Showtime'ın büyüyen kataloğunu izlemek için bir VPN kullanın. Showtime'ın yüzlerce özgün yapımlarından birini seçin ve HD kalitede izleyin.

ExpressVPN her cihaz için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir, böylece evdeyken veya hareket hâlindeyken kolay bir şekilde internetten video izleyebilirsiniz.

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Showtime logosu.

Showtime'ı VPN ile izleyin

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

ABD‘de bulunan güvenli bir sunucu konumu seçin.

3. Adım

Bilgisayar ekranında Showtime programları.

Yüksek hızda dizi ve film izlemek için Showtime'a giriş yapın.

VPN kullanarak yüzlerce filmi ve Showtime'ın özgün yapımlarını izleyin

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VPN Showtime'ı izlemenize nasıl yardımcı olur?

Showtime'ı bir kablo tv aboneliği olmadan, sadece internet üzerinden yayın hizmetini kullanarak izleyin. En sevdiğiniz dizileri dilediğiniz zaman sho.com üzerinden izleyebilirsiniz. ExpressVPN'i kullanarak da onları dilediğiniz yerden izleyebilirsiniz.

VPN, cihazınız ve ziyaret ettiğiniz site arasında bir şifreli tünel görevi görür. VPN ile bağlantınızı koruyabilir ve HD kalitede internetten video izleyebilirsiniz. ExpressVPN ile dünya çapındaki 160 sunucu konumuna erişiminiz olacaktır.

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler.

Yüzlerce özgün Showtime yapımını sınırsız bant genişliği ile izleyebilirsiniz. Ve takip edilme veya kayıt konusunda hiç endişeniz olmayacak. Hatta İSS yavaşlatmasının bulunduğu ağlarda daha yüksek izleme hızına sahip olabilirsiniz.

VPN'in video izleme hızını nasıl artırabileceği hakkında daha fazlasını öğrenin.

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VPN ile Showtime Anytime izleyin

Showtime Anytime, geleneksel kablo tv abonelerinin çevrimiçi ve hareket hâlindeyken internetten video izlemelerini sağlar. Kullanıcılar ayrıca Showtime'ın özgün yapımlarını ve diğer dizileri, hizmeti Amazon Fire TV, PlayStation ve Roku gibi medya konsollarına bağlayarak talep üzerine izleyebilirler.

Bir tarayıcı penceresinde Showtime'da Homeland dizisinin ekran görüntüsü.

ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve Showtime'ın Şartlar ve Koşullar'ını okuyun.

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SSS: VPN ile Showtime izlemek

ExpressVPN bir Showtime hesabı ile birlikte mi geliyor?

Showtime'ı VPN ile hangi cihazlar üzerinden izleyebilirim?

Boks maçı izlemek istiyorum. Showtime'ı canlı izleyebilir miyim?

Hulu'da Showtime var mı? Amazon'da Showtime var mı?

VPN kullanmak video kalitesini değiştirir mi?

ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

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Neden ExpressVPN kullanmalı?

Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS veya VPN belirli bir trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Ultra yüksek hızlar ve minimum bekleme edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olmak için gerçek kişiler 7/24 hizmetinizdedir.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN kullanarak Showtime'ı risksiz izleyin

ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın.

ExpressVPN'i kullanrak Showtime izlemekten herhangi bir sebeple memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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