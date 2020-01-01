    VPN ile Skype'a engeli kaldırma

    Skype engelli mi? Bir Skype VPN'i ile aramalara engeli kaldırın

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    • Okulda ve işte Skype uygulama filtrelerini baypas edin
    • Devlet, telekom, ve İSS tarafından uygulanan VoIP sınırlamalarından kurtulun
    • Uluslararası ses ve video aramalarında netliğin tadını çıkarın
    • Mac, Windows, iOS, Android ve Linux üzerinde herkes ile Skype görüşmesi gerçekleştirin

    Skype'ı özgürce kullanın. Bir VPN edinin.

    3 kolay adımda bir VPN ile Skype engelini kaldırın

    1. Adım

    Bir bilgisayar ekranında alevler içinde ExpressVPN edinin butonu.

    Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

    2. Adım

    Güvenli VPN konumlarını gösteren dünya.

    Skype'ın sansürlenmediği herhangi bir yerdeki VPN sunucu konumuna bağlanın.

    3. Adım

    Skype araması gerçekleşiyor. Skype'a her yerden erişmek için bir VPN kullanın.

    Skype'ı başlatın ve sohbete başlayın.

    Skype için en iyi VPN

    Skype'ın engellendiği bir yerdeyseniz, bu engeller devlet, telekomünikasyon şirketleri, internet servis sağlayıcısı veya okul ve iş ağınızın yöneticileri tarafından uygulansa bile, ExpressVPN VoIP engellerini aşabilir.

    Bonus: Süper hızlı hızlarımız, bekleme veya bulanık görüntüler olmadan uluslararası ses ve video aramalarının tadını çıkarabileceğiniz anlamına gelir.

    Dans eden Skype kullanıcısı. ExpressVPN Skype engelini kaldırır ve her yerden net video sağlar.

    Skype neden engelli?

    300 milyondan fazla kişi her ay Skype kullanıyor. Skype, pahalı uzun mesafeli uluslararası telefon çağrıları için ekonomik bir alternatiftir.

    Skype'ı kimler kullanıyor?

    Skype insanlara yurtdışında eğitim görürken, çalışırken, veya seyahat ederken arkadaşları ve aileleri ile iletişim halinde kalmaları için yardımcı oluyor. Binlerce işletmeye güç veriyor, kişilerin ekran paylaşmalarını, anlık mesaj göndermelerini, grup sohbetleri gerçekleştirmelerini, ve müşteriler ve ekip arkadaşları ile video konferansları düzenlemelerini sağlıyor. Ve yeni bir dil pratiği yaptıklarında veya farklı bir ülkedeki uzmandan yardım aldıklarında binlerce kişinin öğrenmeye devam etmesini sağlıyor.

    Skype gibi VoIP hizmetlerini kullanmak için bir VPN kullanın

    İnsanlar Skype'ı seviyorsa, neden engelleniyor?

    Bazı ülkelerde, devletin düzenleyici kuruluşları, telekom şirketleri, ve internet servis sağlayıcıları rekabeti yok etmek, gelir kaybını azaltmak, ve iletişim pazarı üzerinde kontrol sağlamak için Skype gibi VoIP hizmetlerini engelliyor veya sınırlandırıyor. Bazı okullarda ve iş yerlerinde, öğrencilerin ve çalışanların bant genişliğini kullanmalarını önlemek için ağ yöneticileri uygulama filtreleri üzerinden Skype'ı engelliyor.

    Skype'a engeli kaldırmak için bir VPN kullanın. Hiç kimsenin çevrimiçi nasıl iletişim sağladığınıza sınır koymasına izin vermeyin.

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    Bir VPN Skype'a engeli nasıl kaldırır?

    Sanal Özel Ağ (VPN) internet trafiğinizin tamamını güvenli bir tünel üzerinden geçirerek Skype'a engeli kaldırır. Bu trafiğin bir Skype araması veya başka herhangi bir şey olduğunu bilmenin bir yolu yoktur, bu yüzden engellemek için bir neden yoktur. Bu, herhangi bir sınırlama olmadan favori uygulamalarınıza, hizmetlerinize ve web sitelerine erişin.

    ExpressVPN, Skype dahil olmak üzere, internet bağlantınızın tamamını şifreler.

    94 ülkede 160'den fazla VPN sunucu konumları ile, ExpressVPN yalnızca Skype'a sınırsız erişim edinmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda IP adresinizi gizler ve trafiğinizi şifreler böylece interneti gizli, güvenli, ve özgür bir şekilde kullanabilirsiniz.

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    Bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV üzerinde Skype'a engeli kaldırmak için bir VPN kullanın.

    ExpressVPN Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Linux ve yönlendiriciler için uygulamalar yapar, böylece evde, okulda ve işte iken tüm cihazlardan Skype'a engeli kaldırabilirsiniz.

    Skype için VPN'i risksiz deneyin

    ExpressVPN 30 günlük para iade garantisi ile gelir

    ExpressVPN'i hemen deneyin ve telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızdan Skype'a sınırsız erişim edinin.

    Hizmetimizden memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve sorgusuz sualsiz paranızın tamamını geri alın.

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