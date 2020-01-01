Skype neden engelli?

300 milyondan fazla kişi her ay Skype kullanıyor. Skype, pahalı uzun mesafeli uluslararası telefon çağrıları için ekonomik bir alternatiftir.

Skype'ı kimler kullanıyor?

Skype insanlara yurtdışında eğitim görürken, çalışırken, veya seyahat ederken arkadaşları ve aileleri ile iletişim halinde kalmaları için yardımcı oluyor. Binlerce işletmeye güç veriyor, kişilerin ekran paylaşmalarını, anlık mesaj göndermelerini, grup sohbetleri gerçekleştirmelerini, ve müşteriler ve ekip arkadaşları ile video konferansları düzenlemelerini sağlıyor. Ve yeni bir dil pratiği yaptıklarında veya farklı bir ülkedeki uzmandan yardım aldıklarında binlerce kişinin öğrenmeye devam etmesini sağlıyor.

İnsanlar Skype'ı seviyorsa, neden engelleniyor?

Bazı ülkelerde, devletin düzenleyici kuruluşları, telekom şirketleri, ve internet servis sağlayıcıları rekabeti yok etmek, gelir kaybını azaltmak, ve iletişim pazarı üzerinde kontrol sağlamak için Skype gibi VoIP hizmetlerini engelliyor veya sınırlandırıyor. Bazı okullarda ve iş yerlerinde, öğrencilerin ve çalışanların bant genişliğini kullanmalarını önlemek için ağ yöneticileri uygulama filtreleri üzerinden Skype'ı engelliyor.

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