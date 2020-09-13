Evden çalışma VPN'i: Güvende olun ve daha fazlasını yapın

Evden çalışırken VPN kullanmanın birçok avantajı vardır. VPN; çevrimiçi trafiğinizi korur ve böylece şirket ve kişisel verilerinizi güvende tutar. VPN ayrıca ülkenizde engellenmiş olabilecek iş için gerekli araçlara ve hizmetlere erişmenizi sağlar.
ExpressVPN IP adresinizi gizler ve ağ verilerinizi AES-256 ile korur, neredeyse kırılamaz şifreleme sunarak iş dosyalarınızın hiç kimsenin eline geçmemesini sağlar. ExpressVPN'in en yeni TrustedServer teknolojisi de VPN sunucularımızda aktivitenizden hiç eser kalmamasını temin eder.