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Evden çalışma VPN'i: Güvende olun ve daha fazlasını yapın

Uzaktan çalışma için güvenli ve sınırsız internet erişimi

  • Yavaşlama olmadan gerekli web sitelerine ve uygulamalara erişim
  • TrustedServer teknolojisiyle sınıfında en iyi şifreleme
  • Risksiz bir VPN ile özgür ve güvenli bir şekilde gezinin
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VPN kullanarak evden çalışan bilgisayar önündeki kadın.

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3 kolay adımda ev ofisiniz için VPN edinin

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 konumdan birine bağlanın.

3. Adım

Telefon, laptop ve tablette erişim sağlanan Facebook, WhatsApp ve YouTube.

Dilediğiniz yerden tüm web sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerden faydalanın.

Evde çalışırken çevrimiçi ortamda güvende olun.

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Bir tarayıcı üzerindeki büyüteç. VPN, hiç kimsenin sizi takip edememesini sağlamak için IP adresinizi gizler ve verilerinizi şifreler.

Hassas bilgileri korumak için en iyi uzaktan çalışma aracı

ExpressVPN IP adresinizi gizler ve ağ verilerinizi AES-256 ile korur, neredeyse kırılamaz şifreleme sunarak iş dosyalarınızın hiç kimsenin eline geçmemesini sağlar. ExpressVPN'in en yeni TrustedServer teknolojisi de VPN sunucularımızda aktivitenizden hiç eser kalmamasını temin eder.

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İçerikleri her yerden izleyin: Dünya'nın tepesinde aşırı yüksek hızda video izleyen kullanıcı.

Video hizmetlerinizin kullanılmayan gücünü keşfedin

Mesainiz bittiğinde, sevdiğiniz video hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanın. Popüler programları bulunduğunuz konumda engellenmiş olsalar bile izleyin. ExpressVPN'i kullanırken dünya etrafındaki 160 konumdan birindeymişsiniz gibi görünebilirsiniz. Filmlere, müziklere, sporlara, dünyadan haberlere, sosyal medyaya ve çok daha fazlasına engeli tek tıkla kaldırın.

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Güvenli ExpressVPN uygulamanız ile sansürlü web sitelerine erişin.

Üretken olmaya devam etmek için gerekli web sitelerine ve uygulamalara erişin

WhatsApp, Facebook, Google, Skype ve LinkedIn gibi çevrimiçi hizmetleri kullanamamak kişisel hayatınızı ve iş hayatınızı zorlaştırabilir. Bu popüler hizmetleri engelleyen ülkelerdeyken bile bilgi alın, sohbet uygulamaları üzerinden arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla iletişime geçin ve sosyal medyada özgürce dolaşın.

ExpressVPN Edinin

VPN nasıl çalışır

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler.

Dünya'nın her yerinde IP adresinizi gizlemek ve çevrimiçi anonimliğinizi artırmak için bir sanal özel ağ (VPN) kullanın. Çevrimiçi çalışıyorsanız veya sevdiğiniz diziyi izliyorsanız, sitelere ve hizmetlere nerede yaşadığınızın önemi olmadan gizli ve güvenli bir şekilde erişin.

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Neden ExpressVPN kullanmalı?

Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS veya VPN belirli bir trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Ultra yüksek hızlar ve minimum bekleme edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olmak için gerçek kişiler 7/24 hizmetinizdedir.

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Tüm cihazlarınız için ExpressVPN edinin

PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri ExpressVPN aboneliğine dahildir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Ayrıca sevdiğiniz tarayıcı için VPN eklentileri

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Sıkça sorulan sorular

Evden çalışmak için VPN'E ihtiyacım var mı?

İşletme VPN'i evimin ağını işverenime gösterir mi?

VPN, ben uzaktan çalışırken beni nasıl korur?

Uzaktan erişim için VPN'leri kullanmanın faydaları nelerdir?

ExpressVPN'in global ağı

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarının herhangi birine dünya etrafındaki şu ülkelerden bağlanabilirsiniz:

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Risksiz evden çalışma VPN'ini edinin

ExpressVPN, evden güvenli bir şekilde çalışmanın en iyi yoludur.

% 100 memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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