Evden çalışma VPN'i: Güvende olun ve daha fazlasını yapın

İşletme VPN'i bir çalışan olarak sizi korumak yerine, genellikle şirketin gizliliğini korumak için kullanılır. Bir işletme VPN'i kullanırken, internet trafiğiniz internet service sağlayıcınızdan ve diğer üçüncü kişilerden gizlenir ancak şirketinizden gizlenmeyecektir.

ExpressVPN gibi bir kişisel VPN edinmek, gizliliğinizi artırır ve aktivitenizi şirketinizin ağından gizler.

Evden güvenli bir şekilde çalışma hakkında daha fazla ipucu edinin.