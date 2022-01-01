İnternetten alışveriş için en iyi VPN'i edinin
Harika bir fırsat mı arıyorsunuz? İster mükemmel hediyeyi arıyor, ister uçuş rezervasyonu yapıyor, araba kiralıyor veya otel konaklaması planlıyor olun, VPN kullanmak internet güvenliğinizi sağlarken en iyi fiyatı ve indirimleri bulmanıza yardımcı olabilir.
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3 adımda VPN ile en iyi fırsatları bulun
2. Adım
94 ülkedeki 160 sunucudan herhangi birine bağlanın.
3. Adım
En iyi fırsatlar ve en büyük indirimler için alışverişe başlayın!
İnternetten alışveriş VPN'i nasıl çalışır?
ExpressVPN, bağlantınızı dünya çapındaki 160 güvenli VPN sunucusu konumundan biri üzerinden yönlendirerek IP adresinizi değiştirir.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir VPN sunucusu konumu seçerseniz orada bulunsanız da bulunmasanız da web trafiğiniz bir ABD IP konumundan geliyormuş gibi görünür. VPN konumlarını değiştirerek diğer bölgelerdeki müşterilere gösterilen ürünlerin fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. VPN, ülkenizde engellenen e-ticaret siteleri de dahil olmak üzere kısıtlı sitelere ve hizmetlere erişmenize de olanak tanır.
Daha iyi fırsatlar nasıl yakalanır?
İnternetteki mağazaların ve hizmetlerin tüm potansiyel müşterilere aynı şekilde davranmadığını biliyor muydunuz?
İnternetteki fiyatlar konuma göre değişebilir. Bazı durumlarda, daha zengin ülkelerden, şehirlerden ve hatta posta kodlarından bağlanmak daha yüksek fiyat görmeye neden olabilir. Nerede olursanız olun, çeşitli sunucu konumlarına bağlanmak için ExpressVPN kullanmak, farklı fiyatlara erişmenizi sağlayarak indirimleri yakalamanıza ve tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
Uçuşlarda tasarruf edin
Havayollarının, bilet satın almaya çalışan kişinin konumuna göre uçuş fiyatlandırması yaptığı bilinmektedir. ExpressVPN kullanarak aramanızı daha küçük veya daha fakir ülkelerden yapın ve iyi fırsatlar yakalayın. Fiyatlandırma kontrolü için bir döviz kuru hesaplayıcısı kullanın ve vergiyi gözeterek her zaman dikkatli olun. Salı ve Pazar günleri, uçak bileti fiyatları için en ucuz günlerdir. Cuma günleri en pahalı olma eğilimindedir.
Unutmayın, ucuz uçak bileti bulmak için belirli bir kural yoktur, bu nedenle sık sık kontrol etmek ve mümkün olduğunca dikkatli olmak en iyisidir. Ne tür indirimler yakalayabileceğinizi asla bilemezsiniz!
Otellerde tasarruf edin
Otel rezervasyon siteleri, fiyatlandırma yapmak için IP adresinizi kullanır. ExpressVPN kullanarak konumunuzu konaklama yapmayı planladığınız bölge olacak şekilde ayarlayın ve yakın çevredeki otel fiyatlarını kontrol edin. Rezervasyon fiyatları, yerel halk için turistlerden daha ucuz olma eğilimindedir. Otel konaklamaları için internette kuponlar da mevcuttur—bunlara bakmanız gerekir.
Ayrıca rezervasyonunuzu çok önceden yaptırmamanız da avantajlı olur. Rezervasyon fiyatları, genellikle, planladığınız seyahat tarihinden üç ila dört hafta önce daha düşük olabilir.
Kişisel bilgilerinizi koruyun
İnternetten alışveriş yapmak uygundur, ancak her zaman riski en aza indirmeye özen göstermelisiniz. Güvenli olmayan Wi-Fi, alışveriş sitelerine girdiğiniz kredi kartı numaranızı ve diğer özel bilgilerinizi açığa çıkarabilir ve İSS'niz ne yaptığınızı gördüğü için tercihlerinizi kaydedebilir.
ExpressVPN'in 256-bit AES şifrelemesi ile internetten alışveriş yaparken kendinizi koruyun. ExpressVPN kullanmak ayrıca tarama verilerinizi, sosyal medya şifrelerinizi ve internet bankacılığı giriş bilgilerinizi de koruyacaktır. Çevrimiçi gizlilik hakkınızı şimdi geri alın.
En iyi internetten alışveriş VPN'ini risksiz deneyin
ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden yararlanın:
Herhangi bir nedenle ExpressVPN kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.