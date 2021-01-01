Amazon Prime Video: VPN ile nasıl izlenir
Amazon Prime'ın video izleme hizmeti dünyanın her yerinden filmlere ve dizilere erişmenizi sağlar. Bir VPN ve A.B.D. veya Birleşik Krallık Amazon Prime Hesabı ile, binlerce A.B.D. veya Birleşik Krallık video içeriklerini izlerken internet bağlantınızı koruyabilirsiniz!
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3 kolay adımda VPN ile Amazon Video izleyin:
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
A.B.D. veya Birleşik Krallık‘ta yer alan bir güvenli sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Prime Video'ya giriş yapın ve yavaşlatma olmadan, güvenli bir şekilde film ve dizi izleyin.
Amazon Prime ile VPN nasıl çalışır
VPN virtual private network (sanal özel ağ) anlamına gelir. Verilerinizi şifrelemek ve konumunuzu anonim yapmak için harika bir yoldur.
Süper hızlı ExpressVPN'i kullanarak, Amazon Video'nun A.B.D. veya Birleşik Krallık kütüphanelerinden abonelere özel binlerce içeriği güvenli bir şekilde ve en yüksek hızlarda izleyebileceksiniz.
Ve ExpressVPN ile, dünyanın her yerinden 160 sunucu konumuna tam erişim edineceksiniz! En iyisi de, A.B.D. veya Birleşik Krallık dışında bir sunucu kullansanız bile, veri kaydı konusunda hiçbir zaman endişelenmeyeceksiniz.
İnternet servis sağlayıcınızın video izleme hizmetlerini yavaşlatma geçmişi var ise, ExpressVPN kullanarak hızınızı bile artırabilirsiniz. Çünkü bir VPN, Amazon Prime Video yavaşlatmasını kaldırmanızı ve bant genişliği sınırlandırması olmadan izlemenizi sağlar
Bir VPN'in video izleme hızınızı nasıl yükseltebileceği hakkında daha fazlasını öğrenin.
Amazon Prime VPN: En iyi hızlar nasıl elde edilir
Farklı sunucular arasında geçiş yapmakla zaman kaybetmeyin. Windows ve Mac için ExpressVPN Hız Testi ile her bir VPN sunucu konumunun gecikme ve indirme hızını kontrol edebilirsiniz.
Amazon Video içeriklerini Standard Definition (SD), High Definition (HD), ve Ultra High Definition (UHD) kalitelerde izlemek için VPN'inizi kullanabilirsiniz. En iyi video kalitesini elde etmek için en yüksek hız indeksini sunan VPN sunucu konumunu seçin. Daha sonra bu VPN sunucu konumuna bağlanabilir ve anında Amazon Prime Video izlemeye başlayabilirsiniz.
ExpressVPN'in Amazon Prime video kalitesi için hız önerileri
3.000 kbps: SD Kalite
5,000 kbps: HD Kalite
15,000 kbps: Ultra HD Kalite
En hızlı VPN sunucu konumuna bağlanın ve sevdiğiniz filmleri Amazon Prime Video üzerinden daha iyi hızlar ve daha az yükleme süresi ile izleyin.
ExpressVPN’s speed recommendations for Amazon Prime Video quality
|Speed
|Quality
3,000 kbps
SD Quality
5,000 kbps
HD Quality
15,000 kbps
Ultra HD Quality
Connect to the fastest VPN server locations and stream your favorite movies on Amazon Prime Video with better speeds and reduced load times.
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Amazon Prime'ın video servisi tam olarak nedir?
Tıpkı Netflix gibi, Amazon Video (önceki adı Amazon Instant Video) binlerce dizi, film ve özgün içerik sunan bir seç-izle video izleme servisidir.
Amazon Prime'a kaydolduğunuzda, yüzlerce ücretsiz içeriği izleme seçeneğine sahip olursunuz. Prime üye olmayan kişiler, bağımsız Prime Video servisine kaydolarak Amazon'un büyüyen kütüphanesinden faydalanabilirler.
ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Amazon Prime Video Kullanım Şartları'na göz atın.
SSS: Bir VPN ile nasıl Amazon Video izlenir
Amazon Prime VPN ile Çalışır mı?
ExpressVPN, gizlilik, güvenlik ya da video kalitesinden ödün vermeden Amazon Prime ile sorunsuz çalışır.
Eğer İSS'niz video izleme trafiğinizi yavaşlatıyorsa, ya da okulunuzda veya kamuya açık Wi-Fi ağlarında Amazon Prime Video engelleniyorsa, ExpressVPN erişimi tekrar elde etmenizi sağlar.
VPN'im ile neden Amazon Prime izleyemiyorum?
Amazon Prime Video, size yakın VPN sunucu konumlarından birine bağlandığınızda en iyi şekilde çalışır. Örneğin, ABD Amazon Prime hesabıyla video izliyorsanız, size en yakın ABD konumuna bağlanın. Zaten en yakın VPN sunucu konumuna bağlıysanız ve hâlâ sorun yaşıyorsanız lütfen Destek ile iletişime geçin.
ABD dışında Amazon Prime kullanabilir miyim?
Amazon Prime Video, dünyada 200'den fazla ülke ve bölgede mevcuttur. ABD Amazon Prime içeriği izlemek için, ABD Prime hesabınızın olması ya da ABD fatura adresi ile Amazon aylık izleme hizmetine kaydolmanız gerekir.
VPN, Amazon Prime Video'yu ücretsiz izlememi sağlar mı?
Hayır. Prime Video izlemek için bir Amazon Prime üyeliğine veya bağımsız Prime Video hizmetine kaydolmanız gerekecektir. ExpressVPN, Prime Video'yu güvenliğinizden veya video kalitesinden ödün vermeden, herkese açık Wi-Fi dahil olmak üzere, her yerden güvenle ve en yüksek hızda izlemenizi sağlar.
VPN ile hangi cihazlarda Amazon Prime Video izleyebilirim?
ExpressVPN Windows, Mac, iOS, Android ve Linux için kullanımı kolay uygulamalar içerir, böylece Amazon Prime'ı masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan izleyebilirsiniz.
ExpressVPN’in MediaStreamer hizmetini Roku, Apple TV, PlayStation ve Xbox gibi medya ve oyun konsollarında izlemek için de kullanabilirsiniz. Fire TV veya Fire TV Stick için, ExpressVPN uygulamasını Fire cihazınıza indirmenizi öneririz. Oyun konsollarında veya akıllı TV‘lerde internetten video izlemek için kablosuz yönlendiriciler için ExpressVPN de kullanabilirsiniz.
Prime Video izlemek için bir Amazon Prime üyeliğine mi ihtiyacım var?
Hayır, ancak Amazon Prime üyeliğiniz yoksa, aylık abonelikle kullanılabilen bağımsız Prime Video aboneliğine ihtiyacınız olacaktır. Aylık olarak ücretlendirilen bağımsız Prime Video üyeliğinin bir yıllık ücreti, yıllık olarak ücretlendirilen Prime üyeliğinin bir yıllık ücretinden biraz daha azdır. Her iki hizmette de binlerce ücretsiz içerik bulunur.
VPN kullanmak video kalitesini etkiler mi?
Çoğu durumda hayır. Tüm VPN'ler bağlantı hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahiptir, ancak ExpressVPN oldukça hızlıdır ve kullanıcıların büyük çoğunluğu herhangi bir yükleme sorunu yaşamaz.
Bazı durumlarda, Prime Video izlemek için bir VPN kullanmak, özellikle internet servis sağlayıcınız video izleme siteleri için bant genişliğini düşürdüğü biliniyorsa, aslında video kalitenizi artırabilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN aynı zamanda Netflix, Hulu, Disney+ ve Spotify gibi diğer yayın hizmetleri ile de çalışır. Aynı zamanda internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin hızlı ve kolay bir yoludur.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için ExpressVPN
Her platformda kendinizi koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın
ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.
Sınırsız bant genişliği
İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.
İSS yavaşlatmasını yenin
ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
Çok yüksek hızlar
Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testini çalıştırın ve kendiniz görün.
Her yerden içerik
Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.
Amazon Prime Video İzleyin
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:
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