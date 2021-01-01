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Amazon Prime Video: VPN ile nasıl izlenir

Amazon Prime'ın video izleme hizmeti dünyanın her yerinden filmlere ve dizilere erişmenizi sağlar. Bir VPN ve A.B.D. veya Birleşik Krallık Amazon Prime Hesabı ile, binlerce A.B.D. veya Birleşik Krallık video içeriklerini izlerken internet bağlantınızı koruyabilirsiniz!

30 günlük para iade garantisi ile risksiz deneyin.

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VPN for Amazon Prime Video.

3 kolay adımda VPN ile Amazon Video izleyin:

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

A.B.D. veya Birleşik Krallık‘ta yer alan bir güvenli sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Tüm cihazlarınızda Amazon Prime Video izlemek için ExpressVPN kullanın.

Prime Video'ya giriş yapın ve yavaşlatma olmadan, güvenli bir şekilde film ve dizi izleyin.

Amazon Prime yüzlerce özgün ve popüler içeriklere sahip, ve hepsini bir VPN ile izleyebilirsiniz.

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Amazon Prime ile VPN nasıl çalışır

VPN virtual private network (sanal özel ağ) anlamına gelir. Verilerinizi şifrelemek ve konumunuzu anonim yapmak için harika bir yoldur.

Süper hızlı ExpressVPN'i kullanarak, Amazon Video'nun A.B.D. veya Birleşik Krallık kütüphanelerinden abonelere özel binlerce içeriği güvenli bir şekilde ve en yüksek hızlarda izleyebileceksiniz.

Ve ExpressVPN ile, dünyanın her yerinden 160 sunucu konumuna tam erişim edineceksiniz! En iyisi de, A.B.D. veya Birleşik Krallık dışında bir sunucu kullansanız bile, veri kaydı konusunda hiçbir zaman endişelenmeyeceksiniz.

İnternet servis sağlayıcınızın video izleme hizmetlerini yavaşlatma geçmişi var ise, ExpressVPN kullanarak hızınızı bile artırabilirsiniz. Çünkü bir VPN, Amazon Prime Video yavaşlatmasını kaldırmanızı ve bant genişliği sınırlandırması olmadan izlemenizi sağlar

Bir VPN'in video izleme hızınızı nasıl yükseltebileceği hakkında daha fazlasını öğrenin.

Speed Test menu.

Amazon Prime VPN: En iyi hızlar nasıl elde edilir

Farklı sunucular arasında geçiş yapmakla zaman kaybetmeyin. Windows ve Mac için ExpressVPN Hız Testi ile her bir VPN sunucu konumunun gecikme ve indirme hızını kontrol edebilirsiniz.

Amazon Video içeriklerini Standard Definition (SD), High Definition (HD), ve Ultra High Definition (UHD) kalitelerde izlemek için VPN'inizi kullanabilirsiniz. En iyi video kalitesini elde etmek için en yüksek hız indeksini sunan VPN sunucu konumunu seçin. Daha sonra bu VPN sunucu konumuna bağlanabilir ve anında Amazon Prime Video izlemeye başlayabilirsiniz.

ExpressVPN'in Amazon Prime video kalitesi için hız önerileri

  • 3.000 kbps: SD Kalite

  • 5,000 kbps: HD Kalite

  • 15,000 kbps: Ultra HD Kalite

En hızlı VPN sunucu konumuna bağlanın ve sevdiğiniz filmleri Amazon Prime Video üzerinden daha iyi hızlar ve daha az yükleme süresi ile izleyin.

VPN hız testi hakkında daha fazlasını öğrenin.

ExpressVPN’s speed recommendations for Amazon Prime Video quality

Amazon Prime Video Streaming Speed and Quality Recommendations
SpeedQuality

Connect to the fastest VPN server locations and stream your favorite movies on Amazon Prime Video with better speeds and reduced load times.

Learn more about the VPN Speed Test.

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Amazon Prime'ın video servisi tam olarak nedir?

Tıpkı Netflix gibi, Amazon Video (önceki adı Amazon Instant Video) binlerce dizi, film ve özgün içerik sunan bir seç-izle video izleme servisidir.

Amazon Prime'a kaydolduğunuzda, yüzlerce ücretsiz içeriği izleme seçeneğine sahip olursunuz. Prime üye olmayan kişiler, bağımsız Prime Video servisine kaydolarak Amazon'un büyüyen kütüphanesinden faydalanabilirler.

ExpressVPN ile seçkin Amazon Prime içeriklerini izleyin.

ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Amazon Prime Video Kullanım Şartları'na göz atın.

SSS: Bir VPN ile nasıl Amazon Video izlenir

Amazon Prime VPN ile Çalışır mı?
VPN'im ile neden Amazon Prime izleyemiyorum?
ABD dışında Amazon Prime kullanabilir miyim?
VPN, Amazon Prime Video'yu ücretsiz izlememi sağlar mı?
VPN ile hangi cihazlarda Amazon Prime Video izleyebilirim?
Prime Video izlemek için bir Amazon Prime üyeliğine mi ihtiyacım var?
VPN kullanmak video kalitesini etkiler mi?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
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PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Her platformda kendinizi koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Ayrıca sevdiğiniz tarayıcı için VPN eklentileri

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testini çalıştırın ve kendiniz görün.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

24 Saat canlı sohbet desteği

Yükleme ve sorun giderme için gerçek insanlara 7/24 ulaşılabilir.

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Amazon Prime Video İzleyin

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN ile hemen Amazon Prime izleyin!

Amazon Prime için bir VPN kullanmak hakkında hala kararsız mısınız? ExpressVPN'i risksiz deneyin.

ExpressVPN'in 30 Günlük Para İade Garantisi ile korunuyorsunuz!

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