Okulda, işte veya seyahat ederken Facebook'a engeli kaldırın
Facebook'a erişmenize izin vermeyen bir yerden mi bağlanıyorsunuz? Dünyanın önde gelen sosyal medya sitesine nerede olursanız olun hızlı, kolay, ve güvenli bir şekilde erişmek için bir VPN'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.
3 adımda Facebook için VPN edinin:
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
Facebook'un sansürlenmediği bir yerdeki güvenli bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Nerede olursanız olun Facebook ve Facebook Messenger'ın tadını çıkarın!
Bir VPN ile Facebook'a işten, okuldan, ve dünyanın her yerinden erişebilirsiniz.
Bir VPN Facebook'a engeli nasıl kaldırır?
ExpressVPN, internet trafiğinizi bağlanırken seçtiğiniz 160 güvenli VPN sunucu konumunun herhangi birine yönlendirerek IP adresinizi gizleyen ve trafiğinizi şifreleyen bir VPN Servisidir.
Örneğin, ABD'deki bir VPN sunucu konumunu seçerseniz, dünyanın neresinde olursanız olun, Facebook'a ABD içindeymişsiniz gibi giriş yapabilir ve kullanabilirsiniz.
Bir Facebook VPN'i neden bir vekilden daha iyi
Bir vekil kullanma ile bir VPN kullanma arasındaki farkı anlamak önemlidir. Öncelikle, sıradan vekil sunucuları genellikle ağır trafik nedeniyle tıkanırlarken, VPNler çok daha hızlı bağlantılar sağlarlar.
VPNler ayrıca sıradan vekil ağlarından çok daha güvenlidir, bu ağlar ücretsiz olabilir çünkü verilerinizi en yüksek fiyatı veren kişiye satarlar. Her cihaz için özeel uygulamalar ile, ExpressVPN ağınızı şifrelemenizi ve Facebook'a evde ve seyahat halinde iken erişmenizi sağlar.
SSS: VPN ile Facebook'a erişme
Facebook'a neden erişemiyorum?
Facebook'a erişememenizin üç sebebi olabilir:
- Facebook ve diğer sosyal medya sitelerini engelleyen bir ülkeden bağlanıyorsunuz
- Facebook'u güvenlik nedenleri ile engelleyen bir ağdan bağlanıyorsunuz
- Facebook'a erişime izin vermeyen bir kurumda çalışıyorsunuz veya okuyorsunuz
Bir VPN kullanmak iyi midir?
Bir VPN kullanmak tamamen yasaldır – dünya üzerinde milyonlarca insan internete her gün bir VPN üzerinden erişiyor. VPN ağları işletmeler tarafından hassas ticaret verilerini güvende tutmak için kullanılıyor, ve tüketiciler VPNleri Facebook gibi sansürlenmiş sitelere erişmek için kullanıyor.
Neden bir VPN'in ücretsiz vekil sunucularına göre daha güvenli ve güvenilir olduğunu öğrenin.
Facebook'a her yerden erişebilir miyim?
Evet! Bir VPN size Facebook'a dünyanın her yerinden erişmenizi sağlar
Facebook'un engelli olabileceği bir ülkeye seyahat ediyorsanız, nerede olursanız olun tüm sosyal medya ve video izleme sitelerine erişebileceğinizden emin olmak için, yola çıkmadan önce ExpressVPN'e kaydolun.
Okulda Facebook'a engeli kaldırabilir miyim?
Elbette! Bir VPN ile, yerel internet sınırlandırmaları hakkında endişelenmeden Facebook'a erişebilirsiniz. Sadece Facebook'un hala kullanılabilir olduğu farklı bir konumdaki güvenli bir ExpressVPN sunucusuna bağlanın ve anında erişim edinin.
VPN başka nasıl bir şekilde Facebook'u kullanmama yardımcı oluyor?
Dünyanın her yerinden Facebook'a erişmenize yardımcı olmanın dışında, arkadaşlarınızla gizli ve güvenli bir şekilde haberleşmenizi sağlıyor.
Çoğu yerel Wi-Fi ağları verilerinizi üçüncü kişilere karşı korunmasız bırakır, diğer kişilerin çevrimiçi paylaştıklarınızı görmelerine izin verir. Oysa bir VPN, cihazınızdaki trafiği şifreler ve meraklılar ve bilgisayar korsanlarından uzak tutar.
Bir VPN ile başka hangi sitelere erişebilirim?
VPN erişimi edindiğinizde, tüm dünyada yalnızca Facebook'a erişim kazanmazsınız. Google, Gmail, YouTube ve Twitter gibi diğer sansürlü sitelere de erişebilirsiniz.