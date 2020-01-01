SSS: VPN ile Facebook'a erişme

Facebook'a neden erişemiyorum?

Facebook'a erişememenizin üç sebebi olabilir:

Facebook ve diğer sosyal medya sitelerini engelleyen bir ülkeden bağlanıyorsunuz

Facebook'u güvenlik nedenleri ile engelleyen bir ağdan bağlanıyorsunuz

Facebook'a erişime izin vermeyen bir kurumda çalışıyorsunuz veya okuyorsunuz

Bir VPN kullanmak iyi midir?

Bir VPN kullanmak tamamen yasaldır – dünya üzerinde milyonlarca insan internete her gün bir VPN üzerinden erişiyor. VPN ağları işletmeler tarafından hassas ticaret verilerini güvende tutmak için kullanılıyor, ve tüketiciler VPNleri Facebook gibi sansürlenmiş sitelere erişmek için kullanıyor.

Neden bir VPN'in ücretsiz vekil sunucularına göre daha güvenli ve güvenilir olduğunu öğrenin.

Facebook'a her yerden erişebilir miyim?

Evet! Bir VPN size Facebook'a dünyanın her yerinden erişmenizi sağlar

Facebook'un engelli olabileceği bir ülkeye seyahat ediyorsanız, nerede olursanız olun tüm sosyal medya ve video izleme sitelerine erişebileceğinizden emin olmak için, yola çıkmadan önce ExpressVPN'e kaydolun.

Okulda Facebook'a engeli kaldırabilir miyim?

Elbette! Bir VPN ile, yerel internet sınırlandırmaları hakkında endişelenmeden Facebook'a erişebilirsiniz. Sadece Facebook'un hala kullanılabilir olduğu farklı bir konumdaki güvenli bir ExpressVPN sunucusuna bağlanın ve anında erişim edinin.

VPN başka nasıl bir şekilde Facebook'u kullanmama yardımcı oluyor?

Dünyanın her yerinden Facebook'a erişmenize yardımcı olmanın dışında, arkadaşlarınızla gizli ve güvenli bir şekilde haberleşmenizi sağlıyor.

Çoğu yerel Wi-Fi ağları verilerinizi üçüncü kişilere karşı korunmasız bırakır, diğer kişilerin çevrimiçi paylaştıklarınızı görmelerine izin verir. Oysa bir VPN, cihazınızdaki trafiği şifreler ve meraklılar ve bilgisayar korsanlarından uzak tutar.

Bir VPN ile başka hangi sitelere erişebilirim?

VPN erişimi edindiğinizde, tüm dünyada yalnızca Facebook'a erişim kazanmazsınız. Google, Gmail, YouTube ve Twitter gibi diğer sansürlü sitelere de erişebilirsiniz.