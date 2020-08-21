İnternete bağlı aletler ve cihazlar hayatınızı kolaylaştırırken, evinizin gizliliğini tehlikeye atabilirler ve korsanlar tarafından ele geçirilmeleri durumunda ortadaki adam saldırılarına karşı savunmasızdırlar. Hem mülkünüz hem de verileriniz risk altındadır.

İnternet bağlantınızı VPN etkinleştirilmiş bir yönlendirici ile şifreleyerek IoT cihazlarınızı çeşitli dış tehditlerden koruyabilirsiniz. Bu işlem, IoT cihazları kullanımınızın gözetlenmesini önler.