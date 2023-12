Türkçe karşılığı "Nesnelerin İnterneti" olan IoT veya Internet of Things, internete bağlanabilme ve akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol edilebilme özelliklerine sahip, günlük hayatta kullanılan nesneler dünyasını ifade etmektedir. Buzdolabından ve su ısıtıcısından güvenlik kamerasına ve kapı kilidine kadar değişen akıllı ev aletleri bu kategoriye girer. Popüler IoT cihazları olarak şunlar örnek gösterilebilir: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring kapı zili kamerası, Nest Protect duman alarmı, Philips Hue akıllı ampuller.

