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Şeylerin interneti için VPN (IOT) cihazlar.

‘Nesnelerin İnterneti’ cihazları nelerdir?

Türkçe karşılığı "Nesnelerin İnterneti" olan IoT veya Internet of Things, internete bağlanabilme ve akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol edilebilme özelliklerine sahip, günlük hayatta kullanılan nesneler dünyasını ifade etmektedir. Buzdolabından ve su ısıtıcısından güvenlik kamerasına ve kapı kilidine kadar değişen akıllı ev aletleri bu kategoriye girer. Popüler IoT cihazları olarak şunlar örnek gösterilebilir: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring kapı zili kamerası, Nest Protect duman alarmı, Philips Hue akıllı ampuller.

Nesnelerin İnterneti'nin güvenlik riskleri

İnternete bağlı aletler ve cihazlar hayatınızı kolaylaştırırken, evinizin gizliliğini tehlikeye atabilirler ve korsanlar tarafından ele geçirilmeleri durumunda ortadaki adam saldırılarına karşı savunmasızdırlar. Hem mülkünüz hem de verileriniz risk altındadır.

İnternet bağlantınızı VPN etkinleştirilmiş bir yönlendirici ile şifreleyerek IoT cihazlarınızı çeşitli dış tehditlerden koruyabilirsiniz. Bu işlem, IoT cihazları kullanımınızın gözetlenmesini önler.

IOT cihazları için VPN'i kurun.

IoT cihazlar için ExpressVPN nasıl kurulur

VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın

Yönlendiricinizde ExpressVPN ile, VPN gizliliğinin ve güvenliğinin tamamını sanal asistan, güvenlik kameraları ve akıllı ampuller dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlar için genişletebilirsiniz. Korunma işlemi Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (Bir VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Bunun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir "sanal yönlendirici" olarak kullanmayı düşünün.)

Mobil uygulamalarımızı kullanın

Android ve iOS uygulamalarımızı kullanarak IoT cihazlarınızla mobil etkileşiminizi bir butona tıklayarak koruyabilirsiniz. Bu sizi, akıllı ev aletlerinizi telefonunuz üzerinden kontrol ettiğinizde Wi-Fi bağlantınızı gözetlemek isteyenlere karşı korur.

Sıkça sorulan sorular

ExpressVPN bütün IoT ve akıllı ev aletleri ile çalışıyor mu?
IoT cihazları için VPN kullanmak Google'ın ve Amazon'un verilerimi toplamasını önler mi?
Yönlendiriciler için ExpressVPN gizliliğimi ve güvenliğimi nasıl iyileştirebilir?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?

Neden ExpressVPN seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

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ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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