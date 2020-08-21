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‘Nesnelerin İnterneti’ cihazları nelerdir?
Türkçe karşılığı "Nesnelerin İnterneti" olan IoT veya Internet of Things, internete bağlanabilme ve akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol edilebilme özelliklerine sahip, günlük hayatta kullanılan nesneler dünyasını ifade etmektedir. Buzdolabından ve su ısıtıcısından güvenlik kamerasına ve kapı kilidine kadar değişen akıllı ev aletleri bu kategoriye girer. Popüler IoT cihazları olarak şunlar örnek gösterilebilir: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring kapı zili kamerası, Nest Protect duman alarmı, Philips Hue akıllı ampuller.
Nesnelerin İnterneti'nin güvenlik riskleri
İnternete bağlı aletler ve cihazlar hayatınızı kolaylaştırırken, evinizin gizliliğini tehlikeye atabilirler ve korsanlar tarafından ele geçirilmeleri durumunda ortadaki adam saldırılarına karşı savunmasızdırlar. Hem mülkünüz hem de verileriniz risk altındadır.
İnternet bağlantınızı VPN etkinleştirilmiş bir yönlendirici ile şifreleyerek IoT cihazlarınızı çeşitli dış tehditlerden koruyabilirsiniz. Bu işlem, IoT cihazları kullanımınızın gözetlenmesini önler.
IoT cihazlar için ExpressVPN nasıl kurulur
VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın
Yönlendiricinizde ExpressVPN ile, VPN gizliliğinin ve güvenliğinin tamamını sanal asistan, güvenlik kameraları ve akıllı ampuller dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlar için genişletebilirsiniz. Korunma işlemi Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (Bir VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Bunun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir "sanal yönlendirici" olarak kullanmayı düşünün.)
Mobil uygulamalarımızı kullanın
Android ve iOS uygulamalarımızı kullanarak IoT cihazlarınızla mobil etkileşiminizi bir butona tıklayarak koruyabilirsiniz. Bu sizi, akıllı ev aletlerinizi telefonunuz üzerinden kontrol ettiğinizde Wi-Fi bağlantınızı gözetlemek isteyenlere karşı korur.
Sıkça sorulan sorular
ExpressVPN bütün IoT ve akıllı ev aletleri ile çalışıyor mu?
Evet. Cihazlarınız evinizin Wi-Fi ağına bağlı ise VPN etkin yönlendirici o cihazların tamamını korur.
ExpressVPN'in iOS ve Android uygulamaları ayrıca telefonunuzdan veya tabletinizden IoT cihazlarınız ile etkileşime girerken çevrimiçi bağlantınızı da koruyacaktır, böylece evde olmadığınız zamanlarda bile bağlantınız şifreli kalacaktır.
IoT cihazları için VPN kullanmak Google'ın ve Amazon'un verilerimi toplamasını önler mi?
Hayır. VPN, verilerinizi Wi-Fi aktivitenizi gözetleyen kişilere karşı şifreleyebilirken, verilerinizi yine de bu cihazları üreten şirketlere göndermeye devam edersiniz. Google Home, Amazon Ring ve diğer birçok akıllı ev aleti kendileriyle etkileşiminizden doğan verileri toplamaya devam eder.
Yönlendiriciler için ExpressVPN gizliliğimi ve güvenliğimi nasıl iyileştirebilir?
IoT cihazlarınızı VPN yönlendirici üzerinden bağlamak verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağın arkasında gizli ve güvende tutmanın yanı sıra sizi korsanlardan, meraklılardan ve Wi-Fi ağınızı nasıl kullandığınıza bakmak isteyen herkesten korur.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. ExpressVPN ayrıca, herhangi birinin belirli bir ağ etkinliğini veya davranışını tek bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek hiçbir veriyi saklamaz. ExpressVPN’in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.
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