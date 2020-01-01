SSS: VPN ile beIN izlemek

VPN, ücretsiz bir şekilde beIN Sports izlememi sağlayacak mı?

Hayır. beIN Sports izleyebilmeniz için bir beIn Sports Connect hesabına bağlanmanız yine gerekecek. ExpressVPN, İSS yavaşlatması durumunun üstesinden gelmeniz ve Herkese açık Wi-Fi dahil, nerede olursanız olun güvenli bir şekilde beIN izleyebilmeniz için beIN aboneliğinizi tamamlayan bir VPN hizmetidir.

beIN Sports'da hangi kanallar mevcut?

Paketinize bağlı olarak, beIN aboneliğiniz çeşitli kanallar sunar. Bu, beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA ve daha birçok kanalı içerebilir.

Tüm listeyi görmek için resmi beIN sitesinde paketler sayfasına göz atın.

Hangi cihazlarda beIN Sports izleyebilirim?

beIN Sports Connect'e, Safari, Google Chrome veya Firefox kullandığınız Mac ya da Windows bilgiyasarlarınızdan erişebilirsiniz. (En iyi sonuç için, Firefox için ExpressVPN Eklentisi ya da Chrome kullanmanızı öneririz.) Öte yandan, iOS ve Android için uygulamalar da mevcuttur.

Akıllı TV'de nasıl beIN Sports izleyebilirim?

beIN Sports Connect, akıllı TV'ler için özel bir uygulamaya sahip olmasa da, Google Chromecast ve bunu destekleyen diğer akıllı TV sistemleri ile beIN Sports Connect uygulamasını bir şeyler izlemek için kullanabilirsiniz.

beIN Sports kanallarını ayrıca, Roku,Amazon Fire TV Stick ve Apple TV gibi akıllı TV'lerde izleyebilirsiniz. Bunu, fuboTV ya da Sling TV (Sports Extra eklentisi gerektirir) yayın servislerini kullanarak yapabilirsiniz.

ExpressVPN ile akıllı TV'nizden beIN Sports izlemek için Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması gerekebilir.

BeIN Sports Connect uygulamalarını nereden edinebilirim?

beIN Sports Connect uygulamasını iOS veya Android cihazınıza indirmek için, App Store (iOS) ya da Google Play Store (Android) üzerinden "beIN Sports Connect" şeklinde arama yapın.

Laptop veya masaüstü bilgisayarınızdan beIN Sports izlemek için, web tarayıcınızı açın ve beIN Sports Connect anasayfasına gidin.

VPN kullanmak, beIN Sports izlememi yavaşlatır mı?

Her VPN'in bağlantı hızını azaltma potansiyeli vardır, ama ExpressVPN hız için sürekli olarak optimize edilir, yani büyük ihtimal herhangi bir fark hissetmeyeceksiniz. Hatta VPN kullanmak, İSS'nizin video izleme hızını kıstığı durumlarda bağlantı hızınızı arttırabilir.

ExpressVPN ile başka neler izleyebilirim?

ExpressVPN birçok web yayını hizmetini destekler, buna ESPN, DAZN ve Sky Go gibi birçok spor ağı dahildir.

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