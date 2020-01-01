Tüm VPN hizmetleri, bağlantınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olan bir şifreleme katmanı eklerler. Ancak ExpressVPN oldukça hızlı, sürekli olarak optimize edilen bir ağa sahiptir, böylece büyük ihtimalle hiçbir farklılık hissetmeyeceksiniz.

İSS'nizin video hizmetlerini yavaşlattığı biliniyor ise, Hulu izlemek için bir VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir.