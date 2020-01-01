Hulu izlemek için en iyi VPN'i edinin
Bir VPN ile Hulu izlemek, izleme deneyiminizi artırmak için en iyi yoldur.
ExpressVPN dizi bölümlerini, filmleri ve Hulu özgün yapımlarını yavaşlatma olmadan izlemek için en hızlı, en zahmetsiz VPN'dir.ExpressVPN Edinin
3 kolay adımda bir VPN ile Hulu nasıl izlenir
1. Adım
Dizi ve film izlemek için en iyi VPN olan ExpressVPN'i edinin.
2. Adım
A.B.D. içinde güvenli bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Gizli, güvenli bir şekilde ve yavaşlatma olmadan Hulu izleyin.
ExpressVPN ile yüksek hızlı HD canlı veya talep üzerine Hulu izleyebilirsiniz
Bir VPN ile en iyi Hulu dizilerini izleyin
Hulu, popüler özgün diziler dahil olmak üzere, canlı ve talep üzerine, binlerce dizi ve film için kapıları açar.
Hulu'nun geniş video kütüphanesine A.B.D. televizyonları ve kablo ağlarındaki birçok popüler programlar dahildir. Ek bir ücret ile, Hulu bir kablo kontratı olmadan HBO ve Showtime gibi premium kanallara erişim sunar. Ve Hulu + Canlı TV eklentisi ile, Hulu'yu kullanarak spor müsabakalarını, haberleri ve diğer canlı programları izlemek bile mümkün.
SSS: Bir VPN ile Hulu nasıl izlenir
Bir VPN Hulu'yu ücretsiz izlememi sağlar mı?
Hayır. Bir Hulu aboneliği için kaydolmanız gerekecektir veya henüz yapmadıysanız ücretsiz bir Hulu denemesi başlatabilirsiniz.
ExpressVPN dilediğiniz tüm içerikleri, İSS yavaşlatması olmadan izlemenizi sağlamak için Hulu aboneliğinizi tamamlar.
Bir VPN ile hangi cihazlar üzerinden Hulu izleyebilirim?
ExpressVPN Windows, Mac, iOS, Android ve Linux için ödüllü uygulamalara sahiptir, böylece masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefon üzerinden kolayca Hulu izleyebilirsiniz.
Ayrıca Roku, Apple TV ve Fire TV Stick gibi medya izleme konsolları üzerinde ExpressVPN'i kullanabilirsiniz. oyun konsolları veya akıllı TV'ler gibi Wi-Fi cihazlarını bağlamak için Kablosuz yönlendiriciniz için ExpressVPN deneyin.
Hulu'yu Canlı nasıl izleyebilirim?
Canlı izlemenin tadını çıkarmak mı istiyorsunuz? Hulu + Canlı TV premium bir pakettir ve Hulu hesabınıza ücretli bir eklenti olarak kullanılabilir. ABC, NBC, CBS, Fox, CNN ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, 60 TV kanalına sınırsız erişim sağlar. Geçerli bir A.B.D. ZIP kodu sağlamanız gerekebilir.
Hulu'yu canlı spor müsabakaları izlemek için kullanabilir miyim?
Evet! Hulu, bir kablolu ağ aboneliği olmadan canlı spor izlemek için en iyi yollardan biridir. Hulu + Canlı TV eklentisi ile ESPN, Fox Sports ve yerel spor ağlarını ve ayrıca canlı maçları yayınlayan diğer kablolu yayın ağlarını izleyebilirsiniz. İki ekrandan aynı anda izleyebilirsiniz ve uygun olmayan zamanlarda gösterilen etkinlikleri kaydetmek için dahili DVR hizmetini kullanabilirsiniz.
Canlı spor izlemek için ExpressVPN'i kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
Hulu ve VPN kullanmak bağlantımı yavaşlatacak mı?
Tüm VPN hizmetleri, bağlantınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olan bir şifreleme katmanı eklerler. Ancak ExpressVPN oldukça hızlı, sürekli olarak optimize edilen bir ağa sahiptir, böylece büyük ihtimalle hiçbir farklılık hissetmeyeceksiniz.
İSS'nizin video hizmetlerini yavaşlattığı biliniyor ise, Hulu izlemek için bir VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Spotify ve BBC iPlayer gibi diğer video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ve gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinmenin en hızlı, en kolay yoludur.
Canlı izleme için neden ExpressVPN kullanmalı?
94 ülkede sunucular
VPN sunucuları Hindistan, A.B.D., Kanada, Birleşik Krallık ve diğer birçok konumda bulunmaktadır.
Hızlı bağlantı
Yüksek indirme hızları ve düşük gecikme elde edin. Dahili Hız Testini çalıştırın ve kendiniz görün.
Sınırsız bant genişliği
Çıkmaz ayın son çarşambasına kadar en sevdiğiniz Hulu yapımlarını arka arkaya izleyebilirsiniz. Sizi durdurmayacağız.
Diğer içerikleri izleyin
YouTube, Twitter ve Facebook gibi, belirli ülkelerde sansürlenmiş web sitelerine erişin.
Özel destek
ExpressVPN Destek Ekibi birinci sınıf kalitededir. Canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 yardım alın.
Para iade garantisi
ExpressVPN ile Hulu izlemekten memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın. Uğraş yok, risk yok.