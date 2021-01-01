VPN ile Pokémon Go nasıl kullanılır
Pokémon Go ülkenizde, bölgenizde veya okulunuzda engellenmiş mi? ExpressVPN dünya çapındaki bu furyaya nerede olursanız olun erişmenizi sağlar.
ExpressVPN, sanal konumunuzu değiştirmek için üçüncü taraf GPS gizleme uygulamaları* ile çalışır. Egzotik Pokémonları dünyanın her yerinde yakalayabilirsiniz.
Hepsini yakalamak istiyorsanız, ExpressVPN'i edinmelisiniz.
Neden bir Pokémon Go VPN'i kullanmalısınız?
Pokémon Go çok popülerdir, ancak bazı ülkeler oyuncuların belirli özelliklere erişmelerini veya oyunu indirmelerini sınırlandırmaktadır. Bazı ağlar, okulda veya şirket kampüslerinde Pokémon yakalamayı yasaklamaktadır. Bu alanlarda Pokémon Go engelini kaldırmak için bir VPN'e ihtiyacınız olacak.
Diğer kullanıcılar Pokémon Go'yu indirebilmekte ama ayrıca oyun içinde konumlarını değiştirmek istemektedir. ExpressVPN konumunuzu tek başına değiştiremez, siz konumunuzu değiştirirken oyundan atılma riskinizi azaltır.*
Android veya iPhone için konum değiştirme ve VPN nasıl kullanılır
1. Adım: ExpressVPN edinin
ExpressVPN'e kaydolun ve iOS veya Android için uygulamayı indirin. Her abonelik 30 günlük para iade garantisi ile korunur.
2. Adım: GPS değiştirme uygulaması indirin
GPS konumunuzu Android'de veya iPhone'da değiştirmek için üçüncü taraf bir uygulama* gereklidir ve cihazınıza root veya jailbreak uygulamanız gerekebilir. Mevcut uygulamalar sürekli değiştiğinden dolayı ExpressVPN bir uygulama öneremiyor, ancak en yeni seçenekler için internette “pokemon go konum değiştirme” şeklinde bir arama gerçekleştirebilirsiniz.
Konum değiştirme uygulamasını kurduktan sonra, uygulamadan Pokémon avlamak istediğiniz bir konum seçin.
3. Adım: Bir VPN konumu seçin
ExpressVPN uygulamasını açın ve konum değiştirme uygulamasında seçtiğiniz GPS konumu ile eşleşen bir VPN sunucu konumu seçin. Kullanıcılar, yakındaki bir sunucu konumunu seçmek için VPN kullanmadan GPS konumlarını değiştirdiklerinde Pokémon Go'dan atılma riski ile karşı karşıya kalırlar.
4. Adım: Pokémon Go oynayın
ExpressVPN'e bağlandıktan sonra Pokémon Go'yu yeni sanal konumunuzdan indirebilecek ve oynayabileceksiniz.
5. Adım: Rastgele!
Yeni konumunuzda hareket etmek ve dünyanın her yerinden Pokémonları bulmak ve yakalamak için GPS değiştirme uygulamasını kullanın.
ExpressVPN ile Pokémon Go'da GPS konumumu değiştirebilir miyim?
Sadece ExpressVPN'i kullanarak bunu gerçekleştiremezsiniz. ExpressVPN IP adresi konumunuzu değiştirmenizi sağlar ancak Pokémon Go, oyun içinde konumunuzu belirlemek için IP adresiniz yerine GPS konumunuzu kullanır. Başka bir yerdeymiş gibi Pokémon yakalamak için GPS konumunuzu değiştirmeniz gerekmektedir.
GPS konumunuzu değiştirmek için cihazınıza bir konum değiştirme uygulaması* indirmeniz gerekir. Bu işlem iOS ve Android cihazlar için farklıdır, ancak cihazınıza root veya jailbreak uygulamanızı gerektirebilir ve bir süre sonra değişebilir.
VPN kullanırsam Pokémon Go hesabım kapatılır mı?
Cihazınızın GPS konumunu değiştirmeden ve Pokémon Go uygulamasını başlatmadan önce VPN'e bağlandığınız sürece bu sorunla karşılaşmazsınız.
Bazı oyuncular, Pokémon Go uygulamasının konumda ani bir değişiklik veya IP adresinin konumu ile GPS konumu arasında bir farklılık farketmesi durumunda birkaç saat için “hafif yasak” uyguladığını bildirmektedir. En iyi sonuç için, VPN sunucu konumunuzun sanal GPS konumunuz ile mümkün olduğu kadar eşleştiğinden emin olun.
* ExpressVPN herhangi bir GPS değiştirme veya sahte konum uygulamasının kalitesini ve bunlardan birini kullanmanız durumunda oyundan atılmayacağınızı garanti etmez. Lütfen ihtiyatlı davranın ve bu riski alarak indirin.
Pokémon Go VPN'ini risksiz deneyin
ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:
Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile Pokémon Go oynamaktan memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın. İşte bu kadar basit.