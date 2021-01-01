VPN ile Pokémon Go nasıl kullanılır

1. Adım: ExpressVPN edinin

ExpressVPN'e kaydolun ve iOS veya Android için uygulamayı indirin. Her abonelik 30 günlük para iade garantisi ile korunur.

2. Adım: GPS değiştirme uygulaması indirin

GPS konumunuzu Android'de veya iPhone'da değiştirmek için üçüncü taraf bir uygulama* gereklidir ve cihazınıza root veya jailbreak uygulamanız gerekebilir. Mevcut uygulamalar sürekli değiştiğinden dolayı ExpressVPN bir uygulama öneremiyor, ancak en yeni seçenekler için internette “pokemon go konum değiştirme” şeklinde bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Konum değiştirme uygulamasını kurduktan sonra, uygulamadan Pokémon avlamak istediğiniz bir konum seçin.

3. Adım: Bir VPN konumu seçin

ExpressVPN uygulamasını açın ve konum değiştirme uygulamasında seçtiğiniz GPS konumu ile eşleşen bir VPN sunucu konumu seçin. Kullanıcılar, yakındaki bir sunucu konumunu seçmek için VPN kullanmadan GPS konumlarını değiştirdiklerinde Pokémon Go'dan atılma riski ile karşı karşıya kalırlar.

4. Adım: Pokémon Go oynayın

ExpressVPN'e bağlandıktan sonra Pokémon Go'yu yeni sanal konumunuzdan indirebilecek ve oynayabileceksiniz.

5. Adım: Rastgele!

Yeni konumunuzda hareket etmek ve dünyanın her yerinden Pokémonları bulmak ve yakalamak için GPS değiştirme uygulamasını kullanın.