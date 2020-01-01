IPTV için en iyi VPN'i edinin

IPTV ile ilgili tam olarak herhangi bir yasal veya yasa dışı durum yoktur. İnternet üzerinden video izleme hizmeti sunan bazı büyük isimler de aslında IPTV hizmetleridir. Ancak daha küçük sağlayıcılar tüm pazarlarda içerik sağlamak için gerekli lisanslama ücretlerini ödememiş olabilirler. Ayda 5 ABD Doları karşılığında 1.000 kanal sunuyorsa, o hizmet büyük ihtimalle yasa dışı yayın yapıyordur. Fakat gerçekten çok ucuz hizmetler de bulunuyor; sadece biraz araştırma yapmanız gerekiyor.
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