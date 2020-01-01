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IPTV için en iyi VPN'i edinin

Anten sorunu ve uzun süreli bir kablo veya uydu tv kontratı olmadan internet üzerinden televizyon izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. IPTV'yi dünyanın her yerinden gizli ve güvenli bir şekilde ve yüksek hızla HD kalitede izlemek için ExpressVPN kullanın.*

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ExpressVPN ile IPTV kullanın

VPN IPTV ile nasıl kullanılır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

IPTV'nin kullanıldığı bir yerdeki bir sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Bilgisayar ekranın IPTV.

İçerik bazlı yavaşlatma olmadan gizli bir şekilde IPTV izleyin.

IPTV nedir?

IPTV “İnternet Protokolü televizyonu"nun kısaltmasıdır ancak geleneksel yollardan (anten, kablo veya uydu) sunulan televizyon yerine, internet bağlantısı üzerinden sunulan tüm televizonlar anlamına gelmektedir.

Hulu + Live TV, Sling TV veya fuboTV gibi sadece internet üzerinden yayın sunan “kabloları ortadan kaldıran” hizmetler IPTV'nin en popüler türleri arasındadır ve yerel ağ ortakları dahil olmak üzere, popüler yayın ve ödemeli TV kanallarını sunar. Ancak çok sayıda küçük ölçekli sağlayıcılar da bulunmaktadır.

Günümüzde, AT&T TV gibi çoğu büyük kablo ve uydu tv sağlayıcıları IPTV hizmetini standart bir aboneliğe dahil etmektedir. Böylece evden uzakta olduğunuzda bile kanalları canlı izleyebilirsiniz.

ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve IPTV sağlayıcınızın Kullanım Şartları'nı okuyun.

IPTV için bir VPN'e ihtiyacım var mı?

ExpressVPN, IPTV'yi gizli ve güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar. Bir diğer deyişle, internet servis sağlayıcınız içerik bazlı olarak hizmetleri engelleyemez ve bağlantı hızınızı düşüremez (yavaşlatma olarak bilinen uygulama). IPTV izlemeniz dahil olmak üzere, internet trafiğinizin tamamı şifreli bir VPN tünelinden geçer ve İSS'niz, korsanlar, devletteki sansürcüler ve hatta ExpressVPN dahil olmak üzere hiç kimse tünelin içindekilerini göremez. Bu demek oluyor ki hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi veya hangi hizmetleri kullandığınızı hiç kimse göremez.

Seyahat ediyorsanız ve ziyaret ettiğiniz ülkede IPTV hizmetiniz kullanılamıyorsa IPTV hizmetinin kullanılabildiği bir yerdeki bir VPN sunucu konumunu seçmek, IPTV yayınlarınıza evinizdeymişsiniz gibi rahat bir şekilde erişmenizi sağlar.

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SSS: VPN ile IPTV izlemek

IPTV yasal mı?

IPTV nasıl çalışır?

IPTV Smarters nedir?

Büyük ekran TV'de IPTV izleyebilir miyim?

ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

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Neden ExpressVPN kullanmalı?

160 sunucu konumu

Dünya çapında 94 ülkede 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek veya oyun oynamak için ihtiyacınız olan tüm uygulamalara ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişin.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testini çalıştırın ve kendiniz görün.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Verileriniz, güvenlik uzmanları tarafından güvenilen bir standart olan AES-256 ile korunur.

24 Saat canlı sohbet desteği

Yükleme ve sorun giderme için gerçek insan 7/24 ulaşılabilir vaziyettedir.

Dünyanın her yerinde sunucular

ExpressVPN kullanıcıları giderek sayısı artan 94 ülkede 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarına aşağıdaki ülkeler dahil olmak üzere dünyanın her yerinden erişin:

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

En iyi IPTV VPN'ini risksiz deneyin

Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın.

Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile IPTV izlemekten memnun kalmazsanız, 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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