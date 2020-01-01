IPTV için en iyi VPN'i edinin

IPTV nedir?

IPTV “İnternet Protokolü televizyonu"nun kısaltmasıdır ancak geleneksel yollardan (anten, kablo veya uydu) sunulan televizyon yerine, internet bağlantısı üzerinden sunulan tüm televizonlar anlamına gelmektedir.

Hulu + Live TV, Sling TV veya fuboTV gibi sadece internet üzerinden yayın sunan “kabloları ortadan kaldıran” hizmetler IPTV'nin en popüler türleri arasındadır ve yerel ağ ortakları dahil olmak üzere, popüler yayın ve ödemeli TV kanallarını sunar. Ancak çok sayıda küçük ölçekli sağlayıcılar da bulunmaktadır.

Günümüzde, AT&T TV gibi çoğu büyük kablo ve uydu tv sağlayıcıları IPTV hizmetini standart bir aboneliğe dahil etmektedir. Böylece evden uzakta olduğunuzda bile kanalları canlı izleyebilirsiniz.