Güvenli bir VPN
Sling TV'de nasıl çalışır
ABD menşeli "kabloları ortadan kaldıran" bir hizmet olan *Sling TV'ye abone olursanız en sevdiğiniz kanalları, kablosuz bir şekilde, internet üzerinden canlı izleyebileceğinizi bilirsiniz.
—Kamuya açık Wi-Fi ağları dahil— her nerede olursanız olun, ExpressVPN, içerik bazlı yavaşlatma olmadan gizli ve güvenli bir şekilde izleme yapmanızı sağlayarak bu hizmetten aldığınız faydayı arttıracaktır.
NOT: ExpressVPN'in Sling ile herhangi bir bağı yoktur ve söz konusu hizmet tarafından desteklenme veya sponsor olunma gibi bir durum da bulunmamaktadır.
3 kolay adımda VPN ile canlı TV izleyin
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
ExpressVPN'in ABD'deki güvenli sunucu konumlarından birine bağlanın.
3. Adım
Video izleme hesabınıza giriş yapın ve izlemeye başlayın.
En sevdiğiniz kanalların tümünü evinizde veya yurtdışında izleyin
Kabloları ortadan kaldıran hizmetler, adını kablolu veya uydu televizyon hizmeti sunan firmaların gerektirdiği uzun dönemli sözleşme veya sabit bir adresle ilişkilendirme gerektirmemesi ve dertsiz ve masrafsız bir şekilde canlı TV izleme olanağı sunulması dolayısıyla alır. Farklı hizmetler farklı kanallar sunar ve genelde bunlar gruplara veya hizmet alanlarına göre ayrılır (söz konusu durumda Mavi ve Turuncu şeklinde). Bunların en iyisi bölgesel spor ağlarına ve yerel istasyonlara erişmenize bile olanak sağlar. Hangi kanalları izleyebileceğinizi görmek için söz konusu hizmetin web sitesini ziyaret edin.
Hangi cihazlarda VPN ile izleyebilirim?
Bu hizmet en iyilerden biridir ve bilgisayar, akıllı telefon, tablet, oyun konsolu ve akıllı TV'ler üzerinde çalışır.
Bilgisayarda, tablette veya telefonda izleyin.
ExpressVPN'in iOS, Android, Windows, Mac ve Linux için çözümleri vardır, böylece en sevdiğiniz cihazda rahatlıkla izleyebilirsiniz.
Oyun konsolu veya akıllı TV üzerinde izleyin
ExpressVPN'in MediaStreamer hizmeti PlayStation, Xbox, smart TVs, Apple TV (tvOS) ve Amazon Fire TV gibi çeşitli konsollarda bir şeyler izlemenize yardımcı olur.
SSS: VPN ile internetten TV izlemek
ExpressVPN bir Sling hesabı içeriyor mu?
Hayır. ExpressVPN'in Sling ile herhangi bir bağı yoktur ve söz konusu hizmet tarafından desteklenme veya sponsor olunma gibi bir durum da bulunmamaktadır. Eğer mevcut aboneliğiniz bulunmuyorsa her hizmet için ayrı abonelik satın almanız gerekir.
Tek seferde birden fazla cihazda izleyebilir miyim?
Turuncu abonelik ile sadece tek cihazda izleyebilirsiniz. Ancak Mavi abonelikte, üç farklı ekranda izleme imkânına sahip olursunuz. Ayrıca, aynı anda dört cihazdan izleyebilmek için hem Mavi hem de Turuncu abonelikleri edinebilirsiniz. Çünkü, tek ExpressVPN aboneliğini tek seferde beş cihazla sınırlı olmak üzere kullanabilir ve bununla internetten dilediğiniz kadar izleme yapabilirsiniz.
Yine reklamlarla uğraşacak mıyım?
Evet. Çünkü bu canlı olarak sunulan bir video izleme hizmetidir, dolayısıyla reklam araları aynı olacaktır. VPN, size bu konuda yardım edemez.
VPN'im ile başka neler yapabilirim?
Harika bir soru! ExpressVPN'i Netflix, Hulu, HBO, Showtime ve diğer popüler hizmetlerde de kullanabilirsiniz.
Neden ExpressVPN'i kullanmalı?
Her cihazda kullanın
Tüm cihazlarınız için VPN uygulamaları ile masanızda veya hareket hâlindeyken TV izleyebilirsiniz.
Hızlı bağlantı
Yüksek hızlar ve minimum bekleme süresi edinin. Mümkün olan en yüksek kalitede izlemek için uygulama içi VPN Hız Testini çalıştırın.
Sınırsız bant genişliği
En sevdiğiniz dizileri dilediğiniz kadar arka arkaya izleyin. Veri sınırı yok, bant genişliği kotası yok.
Daha fazla içerik izleyin
YouTube, Twitter ve Facebook gibi, belirli ülkelerde sansürlenmiş sitelere erişin.
Özel destek
Eğer ExpressVPN kullanırken sorun yaşarsanız 7/24 uygun olan Destek Ekibimizle iletişime geçin.
Para iade garantisi
ExpressVPN ile Sling izlemekten memnun kalmadınız mı? 30 gün içerisinde paranızın tamamını geri alın.