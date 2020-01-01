En sevdiğiniz kanalların tümünü evinizde veya yurtdışında izleyin

Kabloları ortadan kaldıran hizmetler, adını kablolu veya uydu televizyon hizmeti sunan firmaların gerektirdiği uzun dönemli sözleşme veya sabit bir adresle ilişkilendirme gerektirmemesi ve dertsiz ve masrafsız bir şekilde canlı TV izleme olanağı sunulması dolayısıyla alır. Farklı hizmetler farklı kanallar sunar ve genelde bunlar gruplara veya hizmet alanlarına göre ayrılır (söz konusu durumda Mavi ve Turuncu şeklinde). Bunların en iyisi bölgesel spor ağlarına ve yerel istasyonlara erişmenize bile olanak sağlar. Hangi kanalları izleyebileceğinizi görmek için söz konusu hizmetin web sitesini ziyaret edin.