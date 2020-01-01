    VoIP VPN'i Edinin

    • Skype, Viber ve Google Hangouts engelini kaldırın
    • Sesli ve görüntülü aramalarınızı 256-bit şifreleme ile koruyun
    • Uluslararası aramalarda tasarruf edin

    ExpressVPN Edinin

    Aralarında dünya bulunan iki kişinin birbirleriyle konuştuklarını gösteren iki cihaz.

    VoIP engeli 3 kolay adımda nasıl kaldırılır

    1. Adım

    Alevler içinde ExpressVPN Edinin butonu.

    Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

    2. Adım

    Dünya etrafındaki ExpressVPN sunucu konumları.

    VoIP hizmetinizin engellenmediği bir yere yakın bir VPN sunucu konumu seçin.

    3. Adım

    Görüntülü arama üzerinden sohbet eden arkadaşlar.

    Aramanızı başlatın ve sohbete başlayın.


    ExpressVPN Edinin

    Neden VoIP için VPN kullanmalı?

    Arama özgürlüğü

    Orta Doğu ve Asya'daki bazı ülkeler Skype ve Viber gibi VoIP hizmetlerini bir güvenlik duvarı ile engellemektedir. ExpressVPN, dünyanın neresinde olursanız olun aileniz ve arkadaşlarınız ile irtibat hâlinde olmanız için VoIP hizmetlerine engeli kaldırır.

    Daha yüksek hızlar

    Güçlü bir şifreleme katmanı eklemek normalde bağlantınızı yavaşlatır, ancak ExpressVPN'in sunucuları ultra yüksek hızlıdır ve sürekli olarak optimize edilir, bu yüzden büyük olasılıkla hiçbir fark hissetmezsiniz. Skype'ın yükleme/indirme hızları için önerileri şu şekildedir:

    Arama türü Minimum hız
    		 Önerilen hız
    Arama 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps
    Görüntülü arama / Ekran paylaşma 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps
    Görüntülü arama (yüksek kalite) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps
    Görüntülü arama (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps
    Grup sohbeti (3 kişi) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps
    Grup sohbeti (5 kişi) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps
    Grup sohbeti (7+ kişi) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

    Tasarruf edin

    Skype, Viber ve Google Hangouts mobil veya sabit numaraları aradığınızda çok düşük uluslararası arama ücreti sunar. Bu demek oluyor ki, yerel telekom sağlayıcınız yerine VPN tüneli üzerinden VoIP kullandığınızda tasarruf edebilirsiniz.

    En iyi sonuçları almak için VoIP üzerinden aradığınız kişiye en yakın VPN sunucu konumunu seçin!

    Daha güçlü VoIP güvenliği

    İnternet bağlantınızın tamamının 256-bit AES şifreleme ile şifrelenmesi, VoIP görüşmelerinizin İSS ve/veya VoIP hizmet sağlayıcısı tarafından veri toplanmasına karşı korunması anlamına gelmektedir. Ayrıca şifreleme paket dinlemeyi ve internet kullanımınıza bağlı bant genişliği sınırlandırma çabalarını engeller.

    Güvenli bir tünel üzerinden akan internet trafiğini gösteren bir diyagram.

    ExpressVPN internet bağlantınızı şifreler ve IP adresini gizler, böylece Skype, Viber ve Google Hangouts gibi VoIP hizmetlerini dünyanın her yerinden ve hatta bu hizmetlerin engelli olduğu ülkelerden kullanabilirsiniz.

    ExpressVPN Edinin

    Laptoplar, bilgisayarlar ve mobil cihazlarda gösterilen ExpressVPN uygulaması

    ExpressVPN Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, yönlendiriciler ve Linux için uygulamalar yapar; böylece evde, okulda ve işte VoIP engelini kaldırabilirsiniz.

    Risksiz bir VoIP VPN'i kullanın

    Sarı kurdele ile kırmızı rozet üzerinde 30 günlük para iade garantisi.

    ExpressVPN ile sesli ve görüntülü aramayı hemen deneyin.

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