Neden VoIP için VPN kullanmalı?

Arama özgürlüğü

Orta Doğu ve Asya'daki bazı ülkeler Skype ve Viber gibi VoIP hizmetlerini bir güvenlik duvarı ile engellemektedir. ExpressVPN, dünyanın neresinde olursanız olun aileniz ve arkadaşlarınız ile irtibat hâlinde olmanız için VoIP hizmetlerine engeli kaldırır.

Daha yüksek hızlar

Güçlü bir şifreleme katmanı eklemek normalde bağlantınızı yavaşlatır, ancak ExpressVPN'in sunucuları ultra yüksek hızlıdır ve sürekli olarak optimize edilir, bu yüzden büyük olasılıkla hiçbir fark hissetmezsiniz. Skype'ın yükleme/indirme hızları için önerileri şu şekildedir:

Arama türü Minimum hız

(yükleme/indirme) Önerilen hız

(yükleme/indirme) Arama 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Görüntülü arama / Ekran paylaşma 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Görüntülü arama (yüksek kalite) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Görüntülü arama (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Grup sohbeti (3 kişi) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Grup sohbeti (5 kişi) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Grup sohbeti (7+ kişi) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Tasarruf edin

Skype, Viber ve Google Hangouts mobil veya sabit numaraları aradığınızda çok düşük uluslararası arama ücreti sunar. Bu demek oluyor ki, yerel telekom sağlayıcınız yerine VPN tüneli üzerinden VoIP kullandığınızda tasarruf edebilirsiniz.

En iyi sonuçları almak için VoIP üzerinden aradığınız kişiye en yakın VPN sunucu konumunu seçin!

Daha güçlü VoIP güvenliği

İnternet bağlantınızın tamamının 256-bit AES şifreleme ile şifrelenmesi, VoIP görüşmelerinizin İSS ve/veya VoIP hizmet sağlayıcısı tarafından veri toplanmasına karşı korunması anlamına gelmektedir. Ayrıca şifreleme paket dinlemeyi ve internet kullanımınıza bağlı bant genişliği sınırlandırma çabalarını engeller.

ExpressVPN internet bağlantınızı şifreler ve IP adresini gizler, böylece Skype, Viber ve Google Hangouts gibi VoIP hizmetlerini dünyanın her yerinden ve hatta bu hizmetlerin engelli olduğu ülkelerden kullanabilirsiniz.

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