VoIP VPN'i Edinin
- Skype, Viber ve Google Hangouts engelini kaldırın
- Sesli ve görüntülü aramalarınızı 256-bit şifreleme ile koruyun
- Uluslararası aramalarda tasarruf edin
VoIP engeli 3 kolay adımda nasıl kaldırılır
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
VoIP hizmetinizin engellenmediği bir yere yakın bir VPN sunucu konumu seçin.
3. Adım
Aramanızı başlatın ve sohbete başlayın.
Neden VoIP için VPN kullanmalı?
Arama özgürlüğü
Orta Doğu ve Asya'daki bazı ülkeler Skype ve Viber gibi VoIP hizmetlerini bir güvenlik duvarı ile engellemektedir. ExpressVPN, dünyanın neresinde olursanız olun aileniz ve arkadaşlarınız ile irtibat hâlinde olmanız için VoIP hizmetlerine engeli kaldırır.
Daha yüksek hızlar
Güçlü bir şifreleme katmanı eklemek normalde bağlantınızı yavaşlatır, ancak ExpressVPN'in sunucuları ultra yüksek hızlıdır ve sürekli olarak optimize edilir, bu yüzden büyük olasılıkla hiçbir fark hissetmezsiniz. Skype'ın yükleme/indirme hızları için önerileri şu şekildedir:
|Arama türü
|Minimum hız
(yükleme/indirme)
|Önerilen hız
(yükleme/indirme)
|Arama
|30kbps / 30kbps
|100kbps / 100kbps
|Görüntülü arama / Ekran paylaşma
|128kbps / 128kbps
|300kbps / 300kbps
|Görüntülü arama (yüksek kalite)
|400kbps / 400kbps
|500kbps / 500kbps
|Görüntülü arama (HD)
|1.2Mbps / 1.2Mbps
|1.5Mbps / 1.5Mbps
|Grup sohbeti (3 kişi)
|128kbps / 512kbps
|512kbps / 2Mbps
|Grup sohbeti (5 kişi)
|128kbps / 2Mbps
|512kbps / 4Mbps
|Grup sohbeti (7+ kişi)
|128kbps / 4Mbps
|512kbps / 8Mbps
Tasarruf edin
Skype, Viber ve Google Hangouts mobil veya sabit numaraları aradığınızda çok düşük uluslararası arama ücreti sunar. Bu demek oluyor ki, yerel telekom sağlayıcınız yerine VPN tüneli üzerinden VoIP kullandığınızda tasarruf edebilirsiniz.
En iyi sonuçları almak için VoIP üzerinden aradığınız kişiye en yakın VPN sunucu konumunu seçin!
Daha güçlü VoIP güvenliği
İnternet bağlantınızın tamamının 256-bit AES şifreleme ile şifrelenmesi, VoIP görüşmelerinizin İSS ve/veya VoIP hizmet sağlayıcısı tarafından veri toplanmasına karşı korunması anlamına gelmektedir. Ayrıca şifreleme paket dinlemeyi ve internet kullanımınıza bağlı bant genişliği sınırlandırma çabalarını engeller.
ExpressVPN internet bağlantınızı şifreler ve IP adresini gizler, böylece Skype, Viber ve Google Hangouts gibi VoIP hizmetlerini dünyanın her yerinden ve hatta bu hizmetlerin engelli olduğu ülkelerden kullanabilirsiniz.