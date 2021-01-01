Oyun için en iyi Geforce Now VPN'ini edinin

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GeForce Now'u bir VPN ile oynamak, bulut oyun deneyiminizi arttırmanın en iyi yoludur.

ExpressVPN, bulut tabanlı oyunlar için en hızlı ve en güvenli VPN'dir. Oyunları hızdan ödün vermeden özgür ve güvenli bir şekilde internetten oynayın. DDoS saldırılarına karşı kendinizi kolayca savunun.

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Nvidia Geforce Now logosu.

3 kolay adımda VPN kullanarak Geforce Now üzerinde nasıl oyun oynanır

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

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2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

Geforce Now'un mevcut olduğu bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

3. Adım

Ekranda Nvidia Geforce Now logosu ve kol.

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Nvidia logosu ve çevrimiçi oyunları içeren bir ekran.

Geforce Now nedir?

Nvidia tarafından sunulan GeForce Now, çeşitli cihazlarda oynanabilen ve geniş bir oyun kütüphanesine sahip bulut tabanlı çevrimiçi oyun hizmetidir. Oyuncular yüksek hızlı internete ihtiyaç duyar ve mobil cihazları kullanırken bir Bluetooth kontrol cihazı kullanmaları önerilir; hatta bazı durumlarda bu bir gerekliliktir.

Fortnite ve Geforce now ekranı

GeForce Now fiyatları ve oyunları

GeForce Now iki üyelik seçeneği sunar: Ücretsiz ve Ayrıcalıklı üyelik (bu seçenek bölgeden bölgeye değişir.) Ücretsiz üyelik, oyunculara bir seferde en fazla bir saat GeForce Now sunucularına erişim hakkı verirken Ayrıcalıklı üyeler uzun süre oynayabilir. Ayrıcalıklı üyeler ayrıca oyunun başında ön sıralara yerleştirilirken, standart üyeler sunucu kullanılabilirliğine bağlı olarak daha uzun süre bekleyebilir.

Dünyanın bir kısmını gösteren ekran.

GeForce Now olan ülkeler

GeForce Now şu anda ABD‘deki ve bazı Avrupa ve Asya ülkelerindeki oyuncular tarafından kullanılabilir. Bunların arasında Arnavutluk, Andora, Ermenistan, Avusturya, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Meksika, Moldova, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık bulunmaktadır. Hizmetin zamanla daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.

SSS: VPN kullanarak GeForce Now'da nasıl oyun oynanır

VPN ücretsiz GeForce Now kullanmamı sağlar mı?
Hangi cihazlarda ExpressVPN ile GeForce Now oyunlarını oynayabilirim?
VPN, GeForce Now oynarken bağlantımı yavaşlatır mı?
VPN pingi nasıl azaltır?
VPN DDoS saldırılarına karşı nasıl koruma sağlar?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN telif haklarını ilhal etme amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN Hizmet Koşulları ile GeForce Now Hizmet Koşulları'nı okuyun.

Oyun oynamak için neden ExpressVPN kullanmalı?

94 ülkede sunucu

Güvenli sunucular Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık, Avustralya ve diğer birçok yerde mevcuttur.

Sınırsız bant genişliği

Çevrimiçi oyunları dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Sizi durdurmayacağız.

Özel destek

ExpressVPN Destek Ekibine canlı sohbet ve e-posta yoluyla günün her saati ulaşabilirsiniz.

Çok yüksek hızlar

Ultra yüksek hızlar ve minimum ara belleğe alma edinin. VPN Hız Testini çalıştırın ve bizzat kendiniz görün.

Diğer içerikleri izleyin

YouTube, Twitter ve Facebook gibi bazı ülkeler tarafından sansürlenen web sitelerine erişin.

Para iade garantisi

ExpressVPN ile GeForce Now kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

GeForce Now için risksiz VPN'i deneyin

GeForce Now üzerinden oyun oynamak için VPN kullanmak konusunda emin değil misiniz?

Bizi risksiz deneyin. Ürünümüze o kadar güveniyoruz ki 30 günlük para iade garantisi sunuyoruz.

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