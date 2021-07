Oyun için en iyi Geforce Now VPN'ini edinin

Hayır, GeForce Now aboneliğine ayrıca kaydolmanız gerekecek. ExpressVPN, daha güvenli bir bulut oyun deneyimi sunarak GeForce Now aboneliğinizi tamamlar.

GeForce Now iki üyelik seçeneği sunar: Ücretsiz ve Ayrıcalıklı üyelik (bu seçenek bölgeden bölgeye değişir.) Ücretsiz üyelik, oyunculara bir seferde en fazla bir saat GeForce Now sunucularına erişim hakkı verirken Ayrıcalıklı üyeler uzun süre oynayabilir. Ayrıcalıklı üyeler ayrıca oyunun başında ön sıralara yerleştirilirken, standart üyeler sunucu kullanılabilirliğine bağlı olarak daha uzun süre bekleyebilir.

