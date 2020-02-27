ExpressVPN Netflix ile çalışıyor mu?

Evet. ExpressVPN'in sunucuları Netflix izlemek için hızlı, yavaşlatma olmayan erişim sağlar. Bir hata görürseniz, tekrar çevrimiçi olmak için ExpressVPN Destek ile görüşün.

ExpressVPN bir Netflix hesabı ile mi geliyor?

Hayır. Halihazırda bir hesaba sahip olduğunuzu, veya bir hesap için kendinizin kaydolacağınızı varsayıyoruz. ExpressVPN bir Netflix hesabı ile GELMEZ, ve Netflix'in yerine geçmez. Aksine, içerikleri aşırı hızlarda izlemenize yardımcı olmak için varolan Netflix hesabınızı tamamlar.

Netflix Amerika içeriklerini hangi cihazlar üzerinden izleyebilirim?

Netflix ABD'yi aşağıdaki şekillerde izleyebilirsiniz:

Mac / Windows / Linux için ExpressVPN uygulamalarımızı kullanarak masaüstü/dizüstü bilgisayarınız üzerinden.

iOS ve Android için uygulamalarımızı kullanarak akıllı telefonunuz/tabletiniz üzerinden

AppleTV veya Fire TV Stick gibi medya konsollarınız üzerinden.

VPN Netflix izlememi yavaşlatır mı?

Tüm VPNlerin internetinizi yavaşlatma potansiyeli vardır, ancak ExpressVPN en hızlılarından biridir ve kullanıcılar nadiren bir farklılık görür.

Aslına bakıldığında, İnternet Servis Sağlayıcınız Netflix trafiğini yavaşlatıyor ise bir VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir. Her durumda, video kalitesinde bir düşüş görürseniz, asıl konumunuza en yakın olan ABD sunucu konumunu seçtiğinizden emin olun.

Apple TV gibi bir video izleme cihazı kullanıyorsanız, her ExpressVPN aboneliğine dahil olan bir özellik olan MediaStreamer ile Netflix izlemeyi denemek isteyebilirsiniz.

Netflix için DNS kodları veya proxy kullanabilir miyim?

Pek iyi bir fikir olmaz. İnternette bulunan DNS kodları genellikle çalışmaz ve trafiğinizi, verilerinizi kaydeden ve sizi saldırılara karşı korumasız bırakan bir sunucuya gönderebilir. Proxy sunucuları ise yavaştır, güvenli değildir ve bağlantıların kopmasına neden olur. Söz konusu Netflix olunca, video izlemek için daha sağlam çalışan ve trafiğinizi şifreleyen yüksek kaliteli bir VPN sizin için daha kullanışlı olur.

Netflix ile başka neler yapabilirim?

Birçok şey! Bir VPN kullanmak Netflix deneyiminizi genişletmek için en iyi yoldur, ancak sadece bununla sınırlı değildir. Netflix gizli kodları ve izlemek isteyebileceğiniz daha fazla filme nasıl erişebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu kullanışlı kılavuza göz atın.

ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN ile YouTube, Twitter ve Google gibi sitelere erişimi engelleyen bazı ülkelerdeki sansürü baypas edin. Ayrıca Hulu, Amazon Prime Video ve HBO Go gibi hizmetler dahil olmak üzere, web'de gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz.

Netflix'e erişemiyorum, ne yapmalıyım?

Belirli bir web sitesine güvenli olarak erişmedeki problemler için lütfen canlı sohbet desteği ile iletişime geçin.