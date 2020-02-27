Netflix Amerika içerikleri VPN ile nasıl izlenir
Netflix'in en geniş kütüphanesi için güvenli, hız sınırı olmayan çözüm. 5 dakikadan kısa sürede hazır.
Netflix Amerika dizilerini ve filmlerini* şu cihazlardan izleyin:
- Mac
- Windows
- iOS
- Android
- Apple TV
- Fire TV Stick
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3 hızlı adımda bir VPN edinin ve Netflix Amerika içeriklerini izleyin
1. Adım
Ultra yüksek hızlara sahip olan ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
ABD'deki VPN sunucu konumlarımızdan birini seçin.
3. Adım
Varolan Netflix hesabınıza giriş yapın.
Netflix izlemek için en yüksek hızları elde edin
ExpressVPN'in Windows ve Mac uygulamaları, her VPN sunucu konumunun gecikme süresi ve indirme hızını test eden ve onları Hız Indeksine göre sıralayan bir VPN hız testi özelliğine sahiptir.
Netflix izlemek için en hızlı VPN sunucu konumunu bulmak için hız testini çalıştırın ve en yüksek Hız İndeksine sahip ABD sunucu konumunu seçin.
VPN'e bağlı olduğunuzda farklı indirme hızları farklı Netflix video kaliteleri ile sonuçlanabilir. Netflix'in hız önerileri aşağıdaki gibidir:
|Hız
|Kalite
|500 kbps
|Minimum kalite
|1,500 kbps
|Normal kalite (480p'den düşük)
|3.000 kbps
|SD kalite (480p veya üstü)
|5,000 kbps
|HD kalite (720p veya üstü)
|25,000 kbps
|Ultra HD kalite (1080p veya üstü)
Netflix hızları ve VPN hız testi hakkında daha fazlasını öğrenin
SSS: Netflix VPN ile nasıl izlenir
ExpressVPN Netflix ile çalışıyor mu?
Evet. ExpressVPN'in sunucuları Netflix izlemek için hızlı, yavaşlatma olmayan erişim sağlar. Bir hata görürseniz, tekrar çevrimiçi olmak için ExpressVPN Destek ile görüşün.
ExpressVPN bir Netflix hesabı ile mi geliyor?
Hayır. Halihazırda bir hesaba sahip olduğunuzu, veya bir hesap için kendinizin kaydolacağınızı varsayıyoruz. ExpressVPN bir Netflix hesabı ile GELMEZ, ve Netflix'in yerine geçmez. Aksine, içerikleri aşırı hızlarda izlemenize yardımcı olmak için varolan Netflix hesabınızı tamamlar.
Netflix Amerika içeriklerini hangi cihazlar üzerinden izleyebilirim?
Netflix ABD'yi aşağıdaki şekillerde izleyebilirsiniz:
- Mac / Windows / Linux için ExpressVPN uygulamalarımızı kullanarak masaüstü/dizüstü bilgisayarınız üzerinden.
- iOS ve Android için uygulamalarımızı kullanarak akıllı telefonunuz/tabletiniz üzerinden
- AppleTV veya Fire TV Stick gibi medya konsollarınız üzerinden.
VPN Netflix izlememi yavaşlatır mı?
Tüm VPNlerin internetinizi yavaşlatma potansiyeli vardır, ancak ExpressVPN en hızlılarından biridir ve kullanıcılar nadiren bir farklılık görür.
Aslına bakıldığında, İnternet Servis Sağlayıcınız Netflix trafiğini yavaşlatıyor ise bir VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir. Her durumda, video kalitesinde bir düşüş görürseniz, asıl konumunuza en yakın olan ABD sunucu konumunu seçtiğinizden emin olun.
Apple TV gibi bir video izleme cihazı kullanıyorsanız, her ExpressVPN aboneliğine dahil olan bir özellik olan MediaStreamer ile Netflix izlemeyi denemek isteyebilirsiniz.
Netflix için DNS kodları veya proxy kullanabilir miyim?
Pek iyi bir fikir olmaz. İnternette bulunan DNS kodları genellikle çalışmaz ve trafiğinizi, verilerinizi kaydeden ve sizi saldırılara karşı korumasız bırakan bir sunucuya gönderebilir. Proxy sunucuları ise yavaştır, güvenli değildir ve bağlantıların kopmasına neden olur. Söz konusu Netflix olunca, video izlemek için daha sağlam çalışan ve trafiğinizi şifreleyen yüksek kaliteli bir VPN sizin için daha kullanışlı olur.
Netflix ile başka neler yapabilirim?
Birçok şey! Bir VPN kullanmak Netflix deneyiminizi genişletmek için en iyi yoldur, ancak sadece bununla sınırlı değildir. Netflix gizli kodları ve izlemek isteyebileceğiniz daha fazla filme nasıl erişebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu kullanışlı kılavuza göz atın.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ile YouTube, Twitter ve Google gibi sitelere erişimi engelleyen bazı ülkelerdeki sansürü baypas edin. Ayrıca Hulu, Amazon Prime Video ve HBO Go gibi hizmetler dahil olmak üzere, web'de gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz.
Netflix'e erişemiyorum, ne yapmalıyım?
Belirli bir web sitesine güvenli olarak erişmedeki problemler için lütfen canlı sohbet desteği ile iletişime geçin.
Netflix'in İnternet Servis Sağlayıcınız tarafından yavaşlatılmasının önüne geçin
Netflix gibi video izleme servisleri daha çok popüler oldukça, bazı internet servis sağlayıcıları (İSS) veri paketlerini kontrol etmeye ve Netflix trafiği gördüklerinde bilinçli olarak müşterinin bant genişliğini kısıtlamaya başladı.
Netflix için VPN bu problemi, trafiğinizi şifrelenmiş bir tünel içinde gizleyerek çözer. İSSler trafiğinizi okuyamaz, böylece içeriğe bağlı olarak ayrımcılık yapamazlar. Böylece daha hızlı indirme hızı elde edersiniz ve bekleme süresi olmaz.
Bir VPN ile bant genişliğini sınırlandırmanın nasıl önlendiği hakkında daha fazlasını öğrenin
Netflix izlemek için ExpressVPN'i kullananların tweetlerini okuyun:
expressvpn.com'dan bir abonelik alın. İyi bir VPN, size Neflix ABD Apple TV için DNS veriyor ve iyi bir telefon uygulamasına sahip. Steve
Bir iPad üzerinde ExpressVPN kurmanızı (çok iyi bir müşteri desteğine sahip), sonra da AirPlay ve bir Apple TV kullanarak TV'de dizileri izlemenizi tavsiye ederim BackinTokyo
Neden ExpressVPN'i kullanmalı?
Her tür cihazda kullanın
Tüm cihazlarınız için VPN uygulamalarına sahibiz, böylece dizileri ve filmleri koltuğunuzda, yatağınızda, veya metroda izleyebilirsiniz.
Ülkenizde ve yurtdışında sunucular
ExpressVPN—toplamda 94 ülke olmak üzere—Birleşik Krallık, Amerika, Kanada ve daha birçoğunda 160 sunucu konumuna sahiptir.
Sınırsız Bant Genişliği
Netflix için VPN ile en sevdiğiniz Netflix dizilerini dilediğiniz kadar art arda izleyin. Size engel olmayacağız.
Diğer İçerikleri İzleyin
ExpressVPN'i bazı ülkelerde sansürlenmiş YouTube, Twitter ve Facebook gibi içeriklere erişmek için kullanabilirsiniz.
Özel Destek
Bize ihtiyacınız olduğunda buradayız. Canlı sohbet ve e-posta desteği 7/24 kullanılabilir.
30 Günlük Para İade Garantisi
30 gün içinde ExpressVPN ile Netflix izlemekten memnun kalmazsanız, paranızı iade ediyoruz. Hem de tamamını.