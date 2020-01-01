Sky Go nedir?

Sky Go, Sky TV'nin video yayın hizmetinin adıdır ve hem canlı hem de talep üzerinde program sunmaktadır. BK ve İtalya'daki Sky TV aboneleri için ücretsizdir, ancak sınırlı sayıda cihaz üzerinde kullanılabilir. Sky Go ile kullanmak için daha fazla cihaz kaydetmek isterseniz Sky Go Extra'ya yükseltebilirsiniz.

DNS vekil sunucuları ile uğraşarak zamanınızı boşa harcamayın. ExpressVPN ile, kurcalama ile vakit harcamak yerine sevdiğiniz şeyleri izleyebilirsiniz.