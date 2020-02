ExpressVPN bir Sky Go hesabı ile birlikte gelmez. Sky Go izlemek için bir Sky TV UK veya Sky TV Italia abonesi olmanız gerekmektedir.

Sky Go hesabınızı daha fazla cihaz üzerinde Sky Go izleyebilmek için Sky Go Extra'ya yükseltebilirsiniz.

Sky Go çoğu bilgisayar, mobil cihaz ve tablet ile uyumludur, ancak Sky TV aboneliğinizin bir parçası olarak Sky Go ile ücretsiz olarak kayıt ettirebileceğiniz cihaz sayısı sınırlıdır.

Yurtdışında Sky Go izleyebilir miyim?

Evet, Sky Go UK ve Sky Go İtalia AB içindeki Sky TV aboneleri tarafından kullanılabilir. Bu yüzden BK veya İtalya dışında Sky Go izlemek isterseniz bunu yapabilirsiniz. Yurtdışında Sky Go izleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Destek ile iletişime geçin.