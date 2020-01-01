ExpressVPN ile çevrimiçi Sky Go nasıl izlenir
Sky Go UK ve Sky Go Italia ile ExpressVPN kullanın ve sevdiğiniz Sky TV dizilerini, filmlerini ve Sky Sports'u canlı ve talep üzerine izleyin.
Sadece cihazlarınıza Sky Go ve ExpressVPN uygulamalarını yükleyin ve Sky Go'yu gizli ve güvenli bir şekilde anında izlemeye başlayın.
30 günlük para iade garantisi ile risksiz deneyin.
Sky Go VPN'i nasıl kullanılır
Bir VPN ile Sky Go izlemek çok kolaydır. Sadece bu adımları takip edin!
- Bir ExpressVPN hesabı için kaydolun.
- ExpressVPN uygulamasını cihazınıza indirin ve yükleyin.
- (Sky Go UK için) UK veya'da (Sky Go Italia için)* İtalya'da bulunan bir VPN konumuna bağlanın.
- Cihazınız için Sky Go uygulamasını indirin.
- Giriş yapın ve Sky Go programlarının tadını çıkarın!
Sky Go nedir?
Sky Go, Sky TV'nin video yayın hizmetinin adıdır ve hem canlı hem de talep üzerinde program sunmaktadır. BK ve İtalya'daki Sky TV aboneleri için ücretsizdir, ancak sınırlı sayıda cihaz üzerinde kullanılabilir. Sky Go ile kullanmak için daha fazla cihaz kaydetmek isterseniz Sky Go Extra'ya yükseltebilirsiniz.
DNS vekil sunucuları ile uğraşarak zamanınızı boşa harcamayın. ExpressVPN ile, kurcalama ile vakit harcamak yerine sevdiğiniz şeyleri izleyebilirsiniz.
Sky Sports'u canlı izleyin
Sky Sports'u evde veya yurtdışında izlemek istiyorsanız, Sky Go sporseverlerin en iyi dostudur. Sky Sports1, Sky Sports 2, Sky Sports Mix, Sky Sports News, Eurosport 1 and 2 ve elbette canlı futbolun en iyilerini izleyin:
- Sky Sports Premier League
- Serie A
- EFL
- Scottish Premiership
ICC Kriket Dünya Kupası, HSBC World Rugby Sevens Series, Formula 1, Dünya Boks Şampiyonası ve daha fazlası için Sky Go en iyi seçimdir.
Sky Go ile başka ne elde edebilirim?
Sky Go ile, Sky TV paketinizle beraber gelen tüm programlardan hem canlı hem de talep üzerine yararlanabilirsiniz. Ultra yüksek hızlarda ve daha güçlü dijital güvenlik ve gizlilik ile tamamen çevrimiçi izleyin.
Sky Go birçok kanaldan içeriği sunmaktadır ve şunlar dahildir:
- Eğlence: SyFy, TLC, MTV, Fox, Comedy Central, Viceland ve Sky Cinema
- Çocuklar için: Disney Channel, Nickelodeon, Disney XD, Disney Junior, Nick Jr. ve Cartoon Network
- Belgesel: Discovery Channel, Animal Planet, History ve National Geographic
- Haberler: Sky News, Sky News Arabia, News 18
Sky Go VPN'iniz içinen iyi hızı edinin
ExpressVPN'in Windows ve Mac için Hız Testi ile, her VPN konumunun gecikmesini ve indirme hızını kontrol edebilirsiniz.
Hız Testi'ni çalıştırdıktan sonra, en yüksek hız endeksine sahip VPN sunucu konumuna bağlanın ve Sky Go izlemeye başlayın.
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SSS: Sky Go ile bir VPN kullanma
ExpressVPN bir Sky Go hesabı ile mi gelir?
ExpressVPN bir Sky Go hesabı ile birlikte gelmez. Sky Go izlemek için bir Sky TV UK veya Sky TV Italia abonesi olmanız gerekmektedir.
VPN'imi birden fazla cihazda Sky Go izlemek için kullanabilir miyim?
Sky Go çoğu bilgisayar, mobil cihaz ve tablet ile uyumludur, ancak Sky TV aboneliğinizin bir parçası olarak Sky Go ile ücretsiz olarak kayıt ettirebileceğiniz cihaz sayısı sınırlıdır.
Sky Go hesabınızı daha fazla cihaz üzerinde Sky Go izleyebilmek için Sky Go Extra'ya yükseltebilirsiniz.
Yurtdışında Sky Go izleyebilir miyim?
Evet, Sky Go UK ve Sky Go İtalia AB içindeki Sky TV aboneleri tarafından kullanılabilir. Bu yüzden BK veya İtalya dışında Sky Go izlemek isterseniz bunu yapabilirsiniz. Yurtdışında Sky Go izleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Destek ile iletişime geçin.
Bir VPN kullanmak video kalitesini etkiler mi?
Tüm VPNlerin internetinizi yavaşlatma potansiyeli vardır. Ancak ExpressVPN çok hızlıdır ve çoğu kullanıcı video izlerken bekleme sorunu yaşamamaktadır. Aslında bazen bir VPN, özellikle internet servis sağlayıcınız (İSS) video izleme hizmetlerinde bant genişliğini daraltıyorsa, indirme hızınızı artırabilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, BBC iPlayer ve daha fazlası dahil olmak üzere, ExpressVPN diğer birçok video izleme hizmetleri ile çalışır, böylece gelişmiş güvenlik, gizlilik ve özgürlük ile internetin her yerinden video içeriklerin tadını çıkarabilirsiniz.
Neden Sky Go ile ExpressVPN kullanmalı?
Ülkenizde ve yurtdışında sunucular
ExpressVPN—toplamda 94 ülke olmak üzere—BK, İrlanda, İspanya ve daha birçoğunda 160 sunucu konumuna sahiptir.
Use any device
Tüm cihazlarınız için VPN uygulamaları ile masanızdan veya hareket halinde iken dizi izleyebilirsiniz.
Sınırsız bant genişliği
En sevdiğiniz Sky Go dizilerini saatler boyunca arka arkaya izleyin. Kota yok, bant genişliği sınırı yok.
Daha fazla şey izleyin
YouTube gibi, bazı ülkelerde sansürlenmiş olan web sitelerindeki videolara erişin.
Özel destek
Bir VPN ile Sky Go izlemede sorun yaşarsanız 7/24 canlı sohbet üzerinden Destek ile iletişime geçin.
30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN ile Sky Go izlemeden memnun kalmazsanız, siparişinizden sonraki 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.