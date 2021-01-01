Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

Zattoo izlemek için VPN nasıl kullanılır

Altı farklı ülkede yayın yapan 200'den fazla kanala sahip olan İsviçre merkezli bu video izleme hizmeti hızlı bir şekilde en iyi canlı TV izleme uygulaması haline geldi.

VPN kullanarak dilediğiniz yerden, HD kalitede ve ek çevrimiçi gizlilik ile Zattoo'nun keyfini sürebilirsiniz.

Plan Seçin

30 günlük para iade garantisi

Sınırsız bant genişliğiyle Zattoo izlemek için VPN kullanın. Zattoo logosu.

3 adımda VPN kullanarak Zattoo izleyin

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Işık hızında hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'yu gösteren dünya.

Avrupa'da bulunan bir güvenli sunucu konumu seçin.

3. Adım

Zattoo logosu bulunan bir laptop ve telefon.

Zattoo hesabınıza giriş yapın.

ExpressVPN Edinin

Bağlantınızı koruyun ve HD kalitede Zattoo izleyin

Zattoo, dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden canlı TV izlemenizi sağlar. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için mevcut olan uygulamalarla evden veya hareket halindeyken izleyebilirsiniz. Bağlantınızı korumak ve HD kalitede izlemek için ExpressVPN'in kullanımı kolay uygulamalarını kullanın.

Zattoo anasayfasının ekran görüntüsü.

ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı ve Zattoo'nun Şartlar ve Koşullar'ını okuyun.

ExpressVPN Edinin

VPN, Zattoo izlemenize nasıl yardımcı olur

VPN kullandığınızda internet bağlantınızı şifreleyebilir ve trafiğinizi meraklı gözlerden saklayabilirsiniz.

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler. İnternete güvenli bir bağlantısı olan laptop ve devlet, korsanlar ve internet servis sağlayıcılarını gösteren oklar.

ExpressVPN, Zattoo'nun mevcut olduğu Avrupa çapında birçok ülke dahil olmak üzere, 94 ülkede 160 konuma sahiptir.

ExpressVPN uygulamalarını Windows, Mac, iOS, Android, Linux ve yönlendiricilerde kullanabilirsiniz ve ayrıca diğer cihazlar için manuel kurulum seçenekleri de bulunmaktadır.

Her abonelik ile aynı anda beş cihazı bir VPN konumuna bağlama özgürlüğüne sahip olacaksınız.

ExpressVPN Edinin

SSS: VPN ile Zattoo nasıl izlenir

Zattoo nedir?
ExpressVPN bir Zatto hesabı ile birlikte mi geliyor?
Zatto'yu VPN ile izlemek için hangi cihazları kullanabilirim?
VPN kullanmak internet bağlantımı yavaşlatır mı?
ExpressVPN Edinin

Neden ExpressVPN kullanmalı?

Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını önleyin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

24 Saat canlı sohbet desteği

Yükleme ve sorun giderme için gerçek kişilere 7/24 ulaşabilirsiniz.

Plan Seçin
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN ile riskiz bir şekilde Zattoo izleyin

ExpressVPN'in 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:

Herhangi bir sebeple ExpressVPN kullanarak Zattoo izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

ExpressVPN Edinin