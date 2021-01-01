Zattoo izlemek için VPN nasıl kullanılır

ExpressVPN, Zattoo'nun mevcut olduğu Avrupa çapında birçok ülke dahil olmak üzere, 94 ülkede 160 konuma sahiptir.

ExpressVPN uygulamalarını Windows, Mac, iOS, Android, Linux ve yönlendiricilerde kullanabilirsiniz ve ayrıca diğer cihazlar için manuel kurulum seçenekleri de bulunmaktadır.

Her abonelik ile aynı anda beş cihazı bir VPN konumuna bağlama özgürlüğüne sahip olacaksınız.