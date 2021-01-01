Zattoo izlemek için VPN nasıl kullanılır
Altı farklı ülkede yayın yapan 200'den fazla kanala sahip olan İsviçre merkezli bu video izleme hizmeti hızlı bir şekilde en iyi canlı TV izleme uygulaması haline geldi.
VPN kullanarak dilediğiniz yerden, HD kalitede ve ek çevrimiçi gizlilik ile Zattoo'nun keyfini sürebilirsiniz.
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3 adımda VPN kullanarak Zattoo izleyin
1. Adım
Işık hızında hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
Avrupa'da bulunan bir güvenli sunucu konumu seçin.
3. Adım
Zattoo hesabınıza giriş yapın.
Bağlantınızı koruyun ve HD kalitede Zattoo izleyin
Zattoo, dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden canlı TV izlemenizi sağlar. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için mevcut olan uygulamalarla evden veya hareket halindeyken izleyebilirsiniz. Bağlantınızı korumak ve HD kalitede izlemek için ExpressVPN'in kullanımı kolay uygulamalarını kullanın.
ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı ve Zattoo'nun Şartlar ve Koşullar'ını okuyun.
VPN, Zattoo izlemenize nasıl yardımcı olur
VPN kullandığınızda internet bağlantınızı şifreleyebilir ve trafiğinizi meraklı gözlerden saklayabilirsiniz.
ExpressVPN, Zattoo'nun mevcut olduğu Avrupa çapında birçok ülke dahil olmak üzere, 94 ülkede 160 konuma sahiptir.
ExpressVPN uygulamalarını Windows, Mac, iOS, Android, Linux ve yönlendiricilerde kullanabilirsiniz ve ayrıca diğer cihazlar için manuel kurulum seçenekleri de bulunmaktadır.
Her abonelik ile aynı anda beş cihazı bir VPN konumuna bağlama özgürlüğüne sahip olacaksınız.
SSS: VPN ile Zattoo nasıl izlenir
Zattoo nedir?
Zattoo, birçok canlı TV ve talep üzerine içerik yayınlayan bir internet TV platformudur. Bu hizmet İsviçre ve Almanya‘da mevcuttur ancak bazı aboneler Zattoo'ya sınırlı bir süre boyunca AB'nin her yerinden ve Birleşik Krallık‘tan erişebilirler.
ExpressVPN bir Zatto hesabı ile birlikte mi geliyor?
Maalesef hayır. Zattoo'nun devasa içerik kütüphanesine erişmek için bir Zattoo hesabına sahip olmanız gerekecektir. Bununla birlikte, bağlantınızı korumak ve internet üzerinden kolay bir şekilde izlemek için ExpressVPN'i kullanabilirsiniz.
Zatto'yu VPN ile izlemek için hangi cihazları kullanabilirim?
Zattoo; bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için uygulamalara sahiptir. ExpressVPN'de bu cihazlar için uygulamalara sahiptir. Bunu bir adım ileriye taşımak isterseniz evinizde interneti kullanabilen her cihazı korumak amacıyla yönlendiriciniz için ExpressVPN‘i yükleyebilirsiniz.
ExpressVPN uygulamaları yelpazesi hakkında daha fazlasını öğrenin.
VPN kullanmak internet bağlantımı yavaşlatır mı?
VPN kullanmanın aslında internet hızını artırdığı bazı durumlar vardır. Bu, özellikle İSS'lerin internet trafiğini bant genişliği sorunları nedeniyle yavaşlattığı durumlarda geçerlidir. ExpressVPN aşırı yüksek hızda internet üzerinden izlemenizi sağlar.
Neden ExpressVPN kullanmalı?
Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın
ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.
Sınırsız bant genişliği
İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.
İSS yavaşlatmasını önleyin
ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
Çok yüksek hızlar
Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.
Her yerden içerik
Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.
ExpressVPN ile riskiz bir şekilde Zattoo izleyin
ExpressVPN'in 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:
Herhangi bir sebeple ExpressVPN kullanarak Zattoo izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.