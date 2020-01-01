Bir VPN ile Gmail'e engel nasıl kaldırılır

VPN ile Gmail'e engeli kaldırın

Dünya etrafından yüz milyonlarca insan Gmail'i ana e-posta hizmeti sağlayıcısı olarak kullanıyor. Ve onu sevmeyecek ne var? Ücretsiz, tonlarca alan sunuyor ve Google uygulamaları ile entegre olması onu kişisel kullanıcılar ve şirket kullanıcıları için en iyi seçenek yapıyor.

Ancak Gmail—diğer Google uygulamaları ve hizmetleri ile birlikte—bazı ülkelerde engelli. Bu, sadece insanlarla iletişimde kalmak için değil, aynı zamanda verimlilik için de büyük bir sorundur.

Gmail engelli olduğunda, nasıl…

arkadaşlarınızla iletişim halinde kalabilirsiniz?

iş arkadaşları ile önemli dökümanları paylaşabilirsiniz?

sosyal ve iş takviminizin tamamına erişebilirsiniz?

diğer ülkelerdeki akrabalarınız ile sohbet etmek için Hangouts'u kullanabilirsiniz?

Cevabı gayet basit: bir VPN kullanın.

Ancak, tüm VPNler aynı değildir. İçerikleri sansürleyen bir ülkede olduğunuzda, iyi sunucu seçeneklerine sahip bir VPN kullanmak çok önemlidir. Bu nedenle, ExpressVPN Gmail'in engelli olduğu ülkelerde bir numaralı tercihtir.