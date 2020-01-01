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Bir VPN ile Gmail'e engel nasıl kaldırılır

Gmail'in engelli olduğu bir ülkede misiniz? Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz üzerinde ExpressVPN'i kullanarak Gmail'e engeli nasıl kaldırabileceğinizi öğrenin.

Ama hepsi bu değil. Dünyanın neresinde olursanız olun tüm Google uygulamaları ve hizmetlerine erişmek için ExpressVPN'i kullanabilirsiniz.

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Unblock Gmail with a VPN: Gmail logo.
Gmail'e engeli her yerden kaldırın: Açık kilit bulunan dünya.

VPN ile Gmail'e engeli kaldırın

Dünya etrafından yüz milyonlarca insan Gmail'i ana e-posta hizmeti sağlayıcısı olarak kullanıyor. Ve onu sevmeyecek ne var? Ücretsiz, tonlarca alan sunuyor ve Google uygulamaları ile entegre olması onu kişisel kullanıcılar ve şirket kullanıcıları için en iyi seçenek yapıyor.

Ancak Gmail—diğer Google uygulamaları ve hizmetleri ile birlikte—bazı ülkelerde engelli. Bu, sadece insanlarla iletişimde kalmak için değil, aynı zamanda verimlilik için de büyük bir sorundur.

Gmail engelli olduğunda, nasıl…

  • arkadaşlarınızla iletişim halinde kalabilirsiniz?

  • iş arkadaşları ile önemli dökümanları paylaşabilirsiniz?

  • sosyal ve iş takviminizin tamamına erişebilirsiniz?

  • diğer ülkelerdeki akrabalarınız ile sohbet etmek için Hangouts'u kullanabilirsiniz?

Cevabı gayet basit: bir VPN kullanın.

Ancak, tüm VPNler aynı değildir. İçerikleri sansürleyen bir ülkede olduğunuzda, iyi sunucu seçeneklerine sahip bir VPN kullanmak çok önemlidir. Bu nedenle, ExpressVPN Gmail'in engelli olduğu ülkelerde bir numaralı tercihtir.

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Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

VPN kullanmak ne kadar kolay?

Gmail engelini kaldırmak çok kolaydır.

  1. Bir ExpressVPN hesabı için kaydolun.

  2. Cihazlarınıza ExpressVPN uygulamasını indirin.

  3. Gmail'in engelli olmadığı bir konuma bağlanın.

Cihazınızda ExpressVPN'e sahip olduğunuzda, sadece ExpressVPN uygulamasını açın ve size en yakın sunucuya veya Gmail'in engelli olmadığı en yakın ülkeye bağlanın.

Sadece Gmail'e engeli kaldırmazsınız, aynı zamanda sizin veya işiniz için ihtiyacınız olan Google Docs, Google Calendar ve diğer tüm Google uygulamalarına engeli kaldırabilirsiniz.

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SSS: VPN ile Gmail'in kullanımı

Gmail'e engeli kaldırmak için bir VPN'de nelere dikkat etmeliyim?

Gmail'e her yerden erişebilir miyim?

Gmail iş yerinde engelli. Yardımcı olabilir misiniz?

Onun yerine Gmail proxy kullanabilir miyim?

Eğer bir sorun yaşarsam ne yapmalıyım?

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Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile Gmail kullanmaktan memnun kalmazsanız, 30 gün içinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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