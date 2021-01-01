Лучшая VPN для Geforce Now
Играя на платформе GeForce Now под защитой VPN-сервиса, вы получите максимально комфортный опыт игры.
ExpressVPN — это самая быстрая и безопасная VPN для облачных игровых платформ. Играйте онлайн без ограничений, под надежной защитой и не в ущерб скорости подключения. Защитите себя от DDoS-атак всего за несколько кликов.
Как начать играть на GeForce Now с VPN в 3 шага
Шаг 1
Оформите подписку на ExpressVPN, лучшую VPN для облачных игровых платформ.
Шаг 2
Подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной в регионе, где платформа GeForce Now уже доступна.
Шаг 3
Играйте без ограничений скорости, приватно и под надежной защитой.
Что такое GeForce Now?
GeForce Now — это облачная игровая платформа от Nvidia, предлагающая доступ к обширному каталогу игр, в которые можно играть на различных устройствах в режиме потоковой трансляции. Игрокам потребуется высокоскоростной доступ в Сеть. Кроме того, для мобильных устройств рекомендуется использовать Bluetooth-контроллер, в ряде случаев это и вовсе обязательное требование.
Игры GeForce Now и стоимость подписки
Оформить подписку на GeForce Now можно двумя способами: вы можете воспользоваться бесплатным тарифом Free, а можете выбрать платный тариф Priority, стоимость которого варьируется в зависимости от региона. Бесплатная подписка откроет вам доступ к серверам GeForce Now, но длительность одной игровой сессии будет ограничена одним часом. Платный тариф, в свою очередь, позволит играть до 6 часов без перерыва. Кроме того, пользователи платного тарифа получают приоритетный доступ к игровым серверам, тогда как пользователям бесплатного тарифа может потребоваться подождать в очереди подольше.
Страны, где доступна GeForce Now
На данный момент GeForce Now доступна для игроков из США и определенных стран Европы и Азии. В частности, речь идет про Албанию, Андорру, Армению, Австрию, Белоруссию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Канаду, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Исландию, Ирландию, Израиль, Италию, Японию, Казахстан, Латвию, Лихтенштейн, Люксембург, Македонию, Мальту, Мексику, Молдавию, Черногорию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Россию, Сербию, Южную Корею, Испанию, Швецию, Швейцарию, Тайвань, Турцию, Украину и Великобританию. Ожидается, что с течением времени сервис будет доступен в новых странах.
ЧаВо: как играть на GeForce Now с VPN
Можно ли играть на GeForce Now бесплатно, оформив подписку на VPN?
Нет, сперва вам потребуется оформить отдельную подписку на GeForce Now. Подписка на ExpressVPN лишь дополнит собой подписку на GeForce Now, обеспечив вам возможность играть на этой облачной платформе под более надежной защитой.
На каких устройствах можно играть на GeForce Now с ExpressVPN?
Платформа GeForce Now поддерживает ПК под управлением ОС Windows, Mac, iOS (iPhone, iPad), Shield TV и Chromebook.
Замедлит ли подключение к VPN скорость подключения к GeForce Now?
VPN-сервисы шифруют пользовательский трафик, что может привести к снижению скорости передачи данных. Однако ExpressVPN не просто так считается самым быстрым VPN-сервисом — наша постоянно оптимизируемая серверная сеть предоставляет настолько быстрые подключения, что едва ли вы заметите хоть какую-то разницу!
Если интернет-провайдер ограничивает скорость доступа к серверам онлайн-игр, то использование VPN для игр на платформе GeForce Now может даже увеличить скорость вашего подключения.
За счет чего VPN снижает пинг?
Снизить задержку при передаче данных можно, сократив дистанцию до игровых серверов. В таком случае пакеты данных между вашим компьютером и серверами будут передаваться быстрее, благодаря чему задержка между вашими действиями и происходящими в игре событиями существенно сократится. Разумеется, это обеспечит вам определенное преимущество! Как правило, чтобы обеспечить себе максимально комфортный опыт игры, достаточно подключиться к расположенной ближе всего к игровым серверам VPN-локации.
Как VPN защищает от DDoS-атак?
Подключившись к ExpressVPN на время онлайн-игры, вы замаскируете свой исходный IP-адрес. Это позволит вам защититься от DDoS-атак (отказ в обслуживании), используемых для того, чтобы помешать другим игрокам за счет перегрузки их подключения.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
Какую бы платформу для онлайн-игр вы ни выбрали, ExpressVPN обеспечит вас всем необходимым. Если вы играете на игровой приставке (например, PlayStation, Xbox или Switch), то сможете насладиться защищенным и приватным подключением от ExpressVPN, воспользовавшись нашим приложением для роутеров.
ExpressVPN также откроет вам доступ к таким сервисам потоковых трансляций, как Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. В странах, где свободный доступ в Сеть ограничен из цензурных соображений, VPN-сервис поможет вам зайти на популярные сайты (например, YouTube и Google). Кроме того, использование VPN — это самый быстрый и простой способ начать работать онлайн безопасно и конфиденциально.
ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и GeForce Now.
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