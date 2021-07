Лучшая VPN для Geforce Now

Нет, сперва вам потребуется оформить отдельную подписку на GeForce Now. Подписка на ExpressVPN лишь дополнит собой подписку на GeForce Now, обеспечив вам возможность играть на этой облачной платформе под более надежной защитой.

Оформить подписку на GeForce Now можно двумя способами: вы можете воспользоваться бесплатным тарифом Free, а можете выбрать платный тариф Priority, стоимость которого варьируется в зависимости от региона. Бесплатная подписка откроет вам доступ к серверам GeForce Now, но длительность одной игровой сессии будет ограничена одним часом. Платный тариф, в свою очередь, позволит играть до 6 часов без перерыва. Кроме того, пользователи платного тарифа получают приоритетный доступ к игровым серверам, тогда как пользователям бесплатного тарифа может потребоваться подождать в очереди подольше.

