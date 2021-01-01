Лучшая VPN для Geforce Now

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Логотип Nvidia GeForce Now.

Как начать играть на GeForce Now с VPN в 3 шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

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Шаг 3

Логотип Nvidia GeForce Now на экране и джойстик

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Экран с логотипами Nvidia и онлайн-игр.

Что такое GeForce Now?

GeForce Now — это облачная игровая платформа от Nvidia, предлагающая доступ к обширному каталогу игр, в которые можно играть на различных устройствах в режиме потоковой трансляции. Игрокам потребуется высокоскоростной доступ в Сеть. Кроме того, для мобильных устройств рекомендуется использовать Bluetooth-контроллер, в ряде случаев это и вовсе обязательное требование.

Скриншот Fortnite на платформе Geforce now

Игры GeForce Now и стоимость подписки

Оформить подписку на GeForce Now можно двумя способами: вы можете воспользоваться бесплатным тарифом Free, а можете выбрать платный тариф Priority, стоимость которого варьируется в зависимости от региона. Бесплатная подписка откроет вам доступ к серверам GeForce Now, но длительность одной игровой сессии будет ограничена одним часом. Платный тариф, в свою очередь, позволит играть до 6 часов без перерыва. Кроме того, пользователи платного тарифа получают приоритетный доступ к игровым серверам, тогда как пользователям бесплатного тарифа может потребоваться подождать в очереди подольше.

Экран с частью земного шара.

Страны, где доступна GeForce Now

На данный момент GeForce Now доступна для игроков из США и определенных стран Европы и Азии. В частности, речь идет про Албанию, Андорру, Армению, Австрию, Белоруссию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Канаду, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Исландию, Ирландию, Израиль, Италию, Японию, Казахстан, Латвию, Лихтенштейн, Люксембург, Македонию, Мальту, Мексику, Молдавию, Черногорию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Россию, Сербию, Южную Корею, Испанию, Швецию, Швейцарию, Тайвань, Турцию, Украину и Великобританию. Ожидается, что с течением времени сервис будет доступен в новых странах.

ЧаВо: как играть на GeForce Now с VPN

Можно ли играть на GeForce Now бесплатно, оформив подписку на VPN?
На каких устройствах можно играть на GeForce Now с ExpressVPN?
Замедлит ли подключение к VPN скорость подключения к GeForce Now?
За счет чего VPN снижает пинг?
Как VPN защищает от DDoS-атак?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и GeForce Now.

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