Как использовать тест скорости VPN для быстрой загрузки

Запустив тест, вы увидите, что локации сортируются по индексу скорости , времени задержки и скорости загрузки :

Задержка — это время, за которое пакет данных с вашего устройства достигает VPN-сервер. Задержка измеряется в миллисекундах (мс). Те серверы, которые находятся дальше от вашего фактического местоположения, обычно имеют более высокую задержку. Чем меньше задержка, тем лучше интернет-соединение.

Скорость загрузки — это показатель скорости передачи данных в килобитах в секунду (кбит/с). Чем выше скорость загрузки, тем лучше интернет-соединение.

Скорость загрузки влияет на качество потокового видео.