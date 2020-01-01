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Как использовать тест скорости VPN для быстрой загрузки

Хватит гадать! Тест скорости ExpressVPN позволяет узнать точную скорость интернет-соединения при подключении к нашим сверхбыстрым VPN-серверам. Благодаря этому вы можете выбрать VPN-сервер, который обеспечит максимальную скорость соединения.

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Доступ к заблокированным сайтам с молниеносной скоростью при использовании ExpressVPN.

Как пользоваться тестом скорости

Тест скорости доступен в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac. Чтобы найти его, нажмите значок меню в верхнем левом углу приложения:

Как запустить «Тест скорости» в приложении ExpressVPN.

Чтобы запустить тест скорости, нажмите кнопку Run Test.

Get the fastest internet connection with ExpressVPN.

Запустив тест, вы увидите, что локации сортируются по индексу скорости, времени задержки и скорости загрузки:

Как разобраться в результатах проверки скорости.

Задержка — это время, за которое пакет данных с вашего устройства достигает VPN-сервер. Задержка измеряется в миллисекундах (мс). Те серверы, которые находятся дальше от вашего фактического местоположения, обычно имеют более высокую задержку. Чем меньше задержка, тем лучше интернет-соединение.

Скорость загрузки — это показатель скорости передачи данных в килобитах в секунду (кбит/с). Чем выше скорость загрузки, тем лучше интернет-соединение.

Скорость загрузки влияет на качество потокового видео.

Вот рекомендации по скорости для просмотра Netflix:

Вот рекомендации по скорости для просмотра Netflix:
СкоростьКачество

Индекс скорости объединяет время задержки и скорость загрузки в рейтинг для определенной локации серверов. Чем выше индекс скорости, тем лучше ваше соединение.

Вы можете отметить локации, обеспечивающие самое быстрое соединение, звездочкой в последнем столбце.

Вы не найдете подобного теста скорости в других приложениях VPN! Протестируйте самую быструю VPN-сеть в мире.

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Интернет-спидометр: ExpressVPN обеспечит вам ослепительно быструю скорость подключения к Интернету.

Зачем нужно тестировать скорость интернет-соединения

Мы все хотим, чтобы интернет-соединение было быстрым, удобным и беспрерывным. Медленный Интернет просто выводит нас из себя — особенно, когда мы пытаемся смотреть потоковое видео, загружать большие файлы, разговаривать с родными по видеочату или просто хотим быстро сделать все дела.

Протестируйте скорость интернет-соединения, чтобы:

  • проверить, какой объем данных вы сможете загрузить;

  • выбрать самый быстрый сервер для беспроблемного просмотра потокового видео;

  • убедиться, что ваше соединение самое быстрое из возможных.

Карта Европы, на которой отмечены местоположения серверов.

Найдите самую лучшую локацию VPN-серверов для быстрого интернет-соединения

Миллионы людей во всем мире подключаются к VPN, чтобы защитить свою конфиденциальность в Интернете, зашифровать интернет-трафик, пообщаться с друзьями и семьей за границей и получить доступ к подвергнутым цензуре интернет-ресурсам.

Независимо от того, где вы находитесь и что делаете, вы заслуживаете VPN-сервис, который обеспечивает быстрое, надежное и безопасное подключение к Интернету.

Нет двух одинаковых VPN-серверов. Даже серверы, расположенные в одной стране, могут иметь разные скорости. Запустите тест скорости, чтобы определить самую лучшую локацию серверов для ваших нужд.

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Вы также можете выполнить тест на конфиденциальность

Когда вы не подключены к VPN, каждый посещаемый вами веб-сайт видит ваш IP-адрес и местоположение. Перейдите на страницу теста ExpressVPN на проверку конфиденциальности и безопасности в Интернете, чтобы узнать, какая ваша информация доступна всем в Интернете.

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