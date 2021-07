Le meilleur VPN pour GeForce Now et le cloud gaming

Vous pouvez réduire le temps de latence et le décalage en raccourcissant les circuits de connexion entre votre appareil et les serveurs de gaming. Les paquets de données peuvent alors être transférés plus rapidement, réduisant tout délai entre vos actions et le déroulement du jeu. C'est un avantage pour vous. La connexion à un serveur VPN le plus proche du serveur de jeu offre généralement l'expérience la plus fluide.