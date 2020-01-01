Как смотреть BBC iPlayer с помощью VPN

Да! Вы можете подключиться к безопасным серверам ExpressVPN в Британии, надежно защищенным от манипуляций со скоростью подключения.
Пользователи ExpressVPN смогут подключиться к 160 серверным локациям в 94 странах, в том числе:
Новости BBC, а также развлекательные детские программы и захватывающие фильмы и сериалы невероятно популярны во всем мире. Они транслируются на каналах BBC One, BBC Two, CBeebies и других.
Используйте ExpressVPN c iPlayer, чтобы смотреть BBC онлайн в полной конфиденциальности и безопасности.
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Выберите и подключитесь к защищенному VPN-серверу в Британии.
Откройте страницу BBC iPlayer, чтобы смотреть потоковые трансляции и ТВ-контент по запросу.*
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы зарегистрироваться на сайте BBC, вам нужен британский почтовый индекс.
BBC iPlayer откроет вам доступ к онлайн-контенту 11 каналов сети BBC:
Оригинальный канал, предлагающий контент для широкой зрительской аудитории.
Документальные фильмы, тепло принятые критиками сериалы и другие программы.
Реалити-шоу и другие передачи для молодых и продвинутых зрителей.
Искусство, музыка и наука. Этот канал раньше назывался BBC Knowledge.
CBBC означает «BBC для детей» (Children’s BBC), канал ориентирован на детей 6–12 лет.
Местные, международные, спортивные и политические новости.
Также здесь доступны музыкальные клипы и интервью со знаменитостями.
Прямые эфиры и записи заседаний Парламента (как на американском канале C-SPAN).
Канал для детей младше 6 лет.
Канал с передачами на шотландском языке.
Канал с передачами на валлийском языке.
Да! Вы можете подключиться к безопасным серверам ExpressVPN в Британии, надежно защищенным от манипуляций со скоростью подключения.
BBC iPlayer работает лучше всего, когда вы подключены к британскому серверу, находящемуся ближе всего к вашему реальному местоположению. Если вы не можете зайти на сервис даже после подключения к серверу в Британии, обратитесь в службу поддержки.
ExpressVPN предлагает простые в использовании VPN-приложения для всех устройств: Windows, Mac, iOS, Android, Linux и роутеров. Иными словами, вы сможете смотреть BBC iPlayer на настольном ПК, ноутбуке, планшете и смартфоне.
Также вы можете воспользоваться сервисом MediaStreamer от ExpressVPN, чтобы смотреть трансляции на медиа- и игровых приставках (например, Roku, Apple TV, PlayStation и Xbox). Для Fire TV и Fire TV Stick мы советуем установить приложение ExpressVPN на соответствующее устройство Fire. Также вы можете установить приложение ExpressVPN на беспроводной роутер, чтобы смотреть BBC iPlayer на игровых приставках и смарт-ТВ.
Мы не рекомендуем пытаться получить доступ к BBC iPlayer с помощью бесплатных прокси-сервисов. Они не гарантируют защиту вашей конфиденциальности, а некоторые бесплатные прокси и вовсе продают данные своих пользователям сторонним компаниям ради заработка. Многие сервисы такого рода работают очень медленно и ненадежно.
Нет. В стоимость подписки на ExpressVPN не входит подписка на BBC, однако вы можете зарегистрировать учетную запись на этом сервисе бесплатно, указав британский почтовый индекс — даже если находитесь в другой стране. Подписка на ExpressVPN дополнит собой подписку на BBC и поможет вам смотреть трансляции без ограничений скорости подключения интернет-провайдером.
Чтобы смотреть BBC в прямом эфире, войдите в свою учетную запись BBC iPlayer и откройте TV Guide, чтобы узнать, какие трансляции доступны прямо сейчас. Затем просто выберите нужную передачу! Вы сможете смотреть прямые эфиры BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba и S4C.
Да! С помощью BBC iPlayer вы сможете смотреть документальные передачи про спорт и повторы различных матчей (футбол, регби и не только) и соревнований.
Узнайте больше о том, как смотреть спортивные передачи в прямом эфире с помощью ExpressVPN.
Все VPN-сервисы используют дополнительный слой шифрования, а потому могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, которая, к тому же, еще и постоянно оптимизируется. Как следствие, вы вряд ли заметите разницу.
Собственно говоря, если ваш интернет-провайдер ограничивает скорость доступа к сервисам потоковых трансляций, то подключение к VPN позволит вам смотреть BBC iPlayer на более высокой скорости.
Конечно! Сеть ExpressVPN полностью совместима с аудио-каналами BBC. Воспользуйтесь ExpressVPN с BBC Sounds, чтобы слушать трансляции Radio 1, Radio 1Xtra, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 4 Extra, а также подкасты, аудиокниги, передачи для детей, документальные передачи, спортивные трансляции и многое другое.
BritBox — это доступный по подписке зрителям британского ТВ сервис потоковых трансляций, запущенный компаниями ITV и BBC. BritBox открывает зрителям доступ к BBC, ITV, Channel 4 и Channel 5. В эфирной сетке BritBox вас ждут старые выпуски передач BBC и ITV — это сделано специально для того, чтобы избежать конкуренции с ITV Hub и BBC iPlayer. Сервис доступен для зрителей из Британии, Канады и США. Передачи BritBoxможно смотреть на смартфонах, планшетах, компьютерах, Chromecast, Apple TV и Roku.
ExpressVPN обеспечит вам безопасный, конфиденциальный и неограниченный доступ к веб-сайтам и сервисам из любой точки мира. С нашей помощью вы сможете обойти блокировки доступа к YouTube, Google и Twitter, действующие в ряде стран мира. Также ExpressVPN поможет вам безопасно смотреть трансляции таких сервисов, как Netflix, Hulu, Disney+ и Amazon Prime Video.
Полная защита на любой платформе.
Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании приложения для всех возможных устройств, в том числе для PlayStation, Xbox и телевизоров Smart TV (например, Apple TV и Amazon TV Fire Stick).
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по установке.
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Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.
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ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег без всякого риска:
Если по какой-либо причине вам не понравится пользоваться BBC iPlayer с помощью ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение 30 дней, и вам вернут ваши деньги без лишних вопросов.