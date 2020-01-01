Как разблокировать Facebook на работе, в школе или в путешествии
Хотите подключиться к Facebook из места, где он заблокирован? Узнайте, как можно быстро, легко и безопасно использовать VPN для доступа к крупнейшей социальной сети в мире из любого уголка Земли.
Подключитесь к VPN для доступа к Facebook всего за 3 шага:
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Подключитесь к защищенному VPN-серверу в любой локации, где Facebook не заблокирован.
Шаг 3
Наслаждайтесь Facebook и приложением Facebook Messenger из любой точки мира!
С помощью VPN вы можете получить доступ к Facebook на работе, в школе и в любом уголке земного шара.
Как разблокировать Facebook с помощью VPN?
ExpressVPN — это VPN-сервис, который скрывает ваш IP-адрес и шифрует ваш трафик, маршрутизируя его через любой из защищенных VPN-серверов в 160 локациях, которые вы выбираете при подключении.
Например, если вы выбрали локацию VPN-серверов в Соединенных Штатах, вы можете войти в свой аккаунт Facebook, как если бы вы были в США, независимо от того, где вы на самом деле находитесь в данный момент.
Почему заходить на Facebook через VPN лучше, чем с помощью прокси-сервера
Важно провести различие между использованием прокси-сервера и использованием VPN. В большинстве случаев сеть VPN обеспечивает гораздо лучшую скорость соединения, чем случайные прокси-серверы, которые, как правило, сильно перегружены.
Кроме того, сети VPN гораздо безопаснее случайных сетей прокси-серверов, которые предоставляют услуги бесплатно, так как продают ваши данные тем, кто больше заплатит. Благодаря приложениям для всех устройств ExpressVPN позволяет зашифровать трафик и получить доступ к Facebook дома и в поездках.
Часто задаваемые вопросы о разблокировке Facebook с помощью VPN
Почему у меня нет доступа к Facebook?
Как правило, вы не можете зайти в Facebook по одной из трех причин:
- Вы подключаетесь из страны, которая блокирует Facebook и другие социальные сети
- Вы подключаетесь из сети, которая блокирует Facebook по соображениям безопасности
- Вы работаете или учитесь в учреждении, в котором закрыт доступ к Facebook
Можно ли использовать VPN?
Использование VPN абсолютно законно — миллионы людей во всем мире ежедневно подключаются к Интернету через VPN. Предприятия используют сети VPN, чтобы защитить конфиденциальную коммерческую информацию, а обычные люди — чтобы получить доступ к подвергнутым цензуре веб-сайтам, таким как Facebook.
Подробнее о том, почему сеть VPN безопаснее и надежнее, чем бесплатные прокси-серверы.
Могу я получить доступ к Facebook из любой точки мира?
Да! ExpressVPN позволяет использовать Facebook в любом уголке земного шара.
Если вы собираетесь поехать в страну, где Facebook может быть заблокирован, купите подписку на ExpressVPN до отъезда, чтобы иметь возможность получить доступ ко всем своим социальным сетям и сервисам потокового вещания, где бы вы ни находились.
Могу я разблокировать Facebook в учебных заведениях?
Конечно! С помощью VPN вы можете пользоваться Facebook, не беспокоясь о локальных ограничениях. Просто подключитесь к защищенному серверу ExpressVPN в локации, где Facebook не заблокирован, и получите мгновенный доступ.
Как еще можно использовать Facebook с помощью VPN?
Помимо открытия доступа к Facebook из любой точки мира, VPN позволяет общаться с друзьями в полной конфиденциальности и защищенности.
При использовании многих локальных сетей Wi-Fi ваши данные становятся доступными третьим лицам, которые видят, что вы делаете в Интернете. А в сети VPN ваш трафик шифруется и надежно защищается от мошенников и хакеров.
К каким еще веб-сайтам я могу получить доступ с помощью VPN?
Подключившись к VPN, вы можете разблокировать не только Facebook, но и получить доступ к другим подвергнутым цензуре веб-ресурсам, таким как Google, Gmail, YouTube и Twitter.