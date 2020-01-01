Часто задаваемые вопросы о разблокировке Facebook с помощью VPN

Почему у меня нет доступа к Facebook?

Как правило, вы не можете зайти в Facebook по одной из трех причин:

Вы подключаетесь из страны, которая блокирует Facebook и другие социальные сети

Вы подключаетесь из сети, которая блокирует Facebook по соображениям безопасности

Вы работаете или учитесь в учреждении, в котором закрыт доступ к Facebook

Можно ли использовать VPN?

Использование VPN абсолютно законно — миллионы людей во всем мире ежедневно подключаются к Интернету через VPN. Предприятия используют сети VPN, чтобы защитить конфиденциальную коммерческую информацию, а обычные люди — чтобы получить доступ к подвергнутым цензуре веб-сайтам, таким как Facebook.

Подробнее о том, почему сеть VPN безопаснее и надежнее, чем бесплатные прокси-серверы.

Могу я получить доступ к Facebook из любой точки мира?

Да! ExpressVPN позволяет использовать Facebook в любом уголке земного шара.

Если вы собираетесь поехать в страну, где Facebook может быть заблокирован, купите подписку на ExpressVPN до отъезда, чтобы иметь возможность получить доступ ко всем своим социальным сетям и сервисам потокового вещания, где бы вы ни находились.

Могу я разблокировать Facebook в учебных заведениях?

Конечно! С помощью VPN вы можете пользоваться Facebook, не беспокоясь о локальных ограничениях. Просто подключитесь к защищенному серверу ExpressVPN в локации, где Facebook не заблокирован, и получите мгновенный доступ.

Как еще можно использовать Facebook с помощью VPN?

Помимо открытия доступа к Facebook из любой точки мира, VPN позволяет общаться с друзьями в полной конфиденциальности и защищенности.

При использовании многих локальных сетей Wi-Fi ваши данные становятся доступными третьим лицам, которые видят, что вы делаете в Интернете. А в сети VPN ваш трафик шифруется и надежно защищается от мошенников и хакеров.

К каким еще веб-сайтам я могу получить доступ с помощью VPN?

Подключившись к VPN, вы можете разблокировать не только Facebook, но и получить доступ к другим подвергнутым цензуре веб-ресурсам, таким как Google, Gmail, YouTube и Twitter.