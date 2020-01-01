    Разблокируйте Facebook сегодня!

    Как разблокировать Facebook на работе, в школе или в путешествии

    Хотите подключиться к Facebook из места, где он заблокирован? Узнайте, как можно быстро, легко и безопасно использовать VPN для доступа к крупнейшей социальной сети в мире из любого уголка Земли.

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    Подключитесь к VPN для доступа к Facebook всего за 3 шага:

    Шаг 1

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    Шаг 2

    Выберите локацию серверов в Австралии

    Подключитесь к защищенному VPN-серверу в любой локации, где Facebook не заблокирован.

    Шаг 3

    Facebook на любом устройстве

    Наслаждайтесь Facebook и приложением Facebook Messenger из любой точки мира!

    С помощью VPN вы можете получить доступ к Facebook на работе, в школе и в любом уголке земного шара.

    Как разблокировать Facebook с помощью VPN?

    ExpressVPN — это VPN-сервис, который скрывает ваш IP-адрес и шифрует ваш трафик, маршрутизируя его через любой из защищенных VPN-серверов в 160 локациях, которые вы выбираете при подключении.

    защитить конфиденциальность, подключившись к безопасному VPN-серверу ExpressVPN в любой из локаций


    Например, если вы выбрали локацию VPN-серверов в Соединенных Штатах, вы можете войти в свой аккаунт Facebook, как если бы вы были в США, независимо от того, где вы на самом деле находитесь в данный момент.

    Почему заходить на Facebook через VPN лучше, чем с помощью прокси-сервера

    Важно провести различие между использованием прокси-сервера и использованием VPN. В большинстве случаев сеть VPN обеспечивает гораздо лучшую скорость соединения, чем случайные прокси-серверы, которые, как правило, сильно перегружены.

    Кроме того, сети VPN гораздо безопаснее случайных сетей прокси-серверов, которые предоставляют услуги бесплатно, так как продают ваши данные тем, кто больше заплатит. Благодаря приложениям для всех устройств ExpressVPN позволяет зашифровать трафик и получить доступ к Facebook дома и в поездках.

    Часто задаваемые вопросы о разблокировке Facebook с помощью VPN

    Почему у меня нет доступа к Facebook?

    Как правило, вы не можете зайти в Facebook по одной из трех причин:

    • Вы подключаетесь из страны, которая блокирует Facebook и другие социальные сети
    • Вы подключаетесь из сети, которая блокирует Facebook по соображениям безопасности
    • Вы работаете или учитесь в учреждении, в котором закрыт доступ к Facebook

    Можно ли использовать VPN?

    Использование VPN абсолютно законно — миллионы людей во всем мире ежедневно подключаются к Интернету через VPN. Предприятия используют сети VPN, чтобы защитить конфиденциальную коммерческую информацию, а обычные люди — чтобы получить доступ к подвергнутым цензуре веб-сайтам, таким как Facebook.

    Подробнее о том, почему сеть VPN безопаснее и надежнее, чем бесплатные прокси-серверы.


    Могу я получить доступ к Facebook из любой точки мира?

    Да! ExpressVPN позволяет использовать Facebook в любом уголке земного шара.

    Если вы собираетесь поехать в страну, где Facebook может быть заблокирован, купите подписку на ExpressVPN до отъезда, чтобы иметь возможность получить доступ ко всем своим социальным сетям и сервисам потокового вещания, где бы вы ни находились.


    Могу я разблокировать Facebook в учебных заведениях?

    Конечно! С помощью VPN вы можете пользоваться Facebook, не беспокоясь о локальных ограничениях. Просто подключитесь к защищенному серверу ExpressVPN в локации, где Facebook не заблокирован, и получите мгновенный доступ.


    Как еще можно использовать Facebook с помощью VPN?

    Помимо открытия доступа к Facebook из любой точки мира, VPN позволяет общаться с друзьями в полной конфиденциальности и защищенности.

    При использовании многих локальных сетей Wi-Fi ваши данные становятся доступными третьим лицам, которые видят, что вы делаете в Интернете. А в сети VPN ваш трафик шифруется и надежно защищается от мошенников и хакеров.


    К каким еще веб-сайтам я могу получить доступ с помощью VPN?

    Подключившись к VPN, вы можете разблокировать не только Facebook, но и получить доступ к другим подвергнутым цензуре веб-ресурсам, таким как Google, Gmail, YouTube и Twitter.

    ExpressVPN позволяет использовать Facebook в любой точке мира!

    Попробуйте самый лучший VPN-сервис для доступа к Facebook

    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег

    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег без всякого риска:

    Если по какой-либо причине вам не понравится пользоваться Facebook с помощью ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и вам вернут ваши деньги без лишних вопросов.

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