Как разблокировать YouTube с помощью прокси-сервера VPN
YouTube — один из самых популярных сайтов в мире. Каждый день на YouTube просматриваются миллионы видеороликов. Но что делать, если вы оказались в стране, где YouTube заблокирован? В этом случае получить доступ к YouTube можно с помощью VPN.
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Установите приложение и сможете смотреть лучшие видеосюжеты на YouTube уже через пять минут.
Как подключиться к VPN для доступа к YouTube всего за 3 шага:
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Выберите сервер в стране, где YouTube не заблокирован.
Шаг 3
Смотрите любимые видео на YouTube, где бы вы ни были!
С помощью VPN вы можете получить доступ к YouTube на работе, в школе и в любом уголке земного шара.
Какие сервисы YouTube я могу смотреть с помощью VPN?
YouTube
Оригинальный бесплатный сервис YouTube имеет более миллиарда пользователей по всему миру и доступен на 76 языках, а местные версии доступны в 88 странах.
Чтобы смотреть любую локальную версию YouTube, как будто вы физически находитесь в той стране, вам нужна VPN.
YouTube Premium (Red)
YouTube Premium (ранее YouTube Red) — это платный сервис, благодаря которому вы сможете смотреть видеосюжеты на YouTube, YouTube Originals и YouTube Music без рекламы и даже в режиме офлайн.
YouTube Premium доступен в более 15 странах, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Южную Корею и Мексику.
YouTube Music
YouTube Music — это стриминговый музыкальный сервис наподобие Spotify и Pandora. Предлагается бесплатная версия с рекламой и платная подписка YouTube Premium (Red) без рекламы и с возможностью воспроизведения контента в режиме офлайн.
YouTube Music Premium доступен во многих странах, включая США, Австралию, Великобританию, Канаду и Мексику.
YouTube TV
Беспроводной сервис YouTube TV предлагает прямые трансляции ТВ-программ с более 60 телевизионных каналов, запись и хранение видеоконтента в облачном хранилище (cloud DVR) и фильмы по запросу.
Сервис YouTube TV сейчас доступен только в США. Обратите внимание, что программы местного телевидения, которые транслируются в прямом эфире, будут отличаться в зависимости от указанного вами почтового индекса.
Почему некоторые видеоролики на YouTube заблокированы?
YouTube заблокирован на работе
В локальных сетях многих компаний YouTube заблокирован с помощью фаервола, чтобы сотрудники не отвлекались от работы.
YouTube заблокирован в учебных заведениях
В школьных сетях YouTube часто блокируется, чтобы учащиеся не смотрели видео во время занятий.
YouTube блокируется правительством
В некоторых странах с интернет-цензурой YouTube блокируется по политическим причинам.
Видеоролики на YouTube блокируются по региональному признаку.
Некоторые создатели контента намеренно устанавливают блокировку на свои видеоролики, чтобы зрители из определенных стран или регионов не имели к ним доступа. Если вы захотите посмотреть подобное видео, то увидите сообщение «это видео не доступно в вашей стране».
Используйте VPN для просмотра YouTube, чтобы разблокировать всё.
VPN подключает ваше устройство к Интернету через удаленный сервер. Сайты и сервисы, такие как YouTube, увидят IP-адрес удаленного сервера, а не ваш реальный IP-адрес, как будто вы находитесь в другом месте.
ExpressVPN имеет 160 локаций серверов в 94 странах, и вы можете выбирать и изменять свое виртуальное местоположение так часто, как захотите. Это позволяет обойти указанные выше ограничения и получить свободный доступ к YouTube.
Как разблокировать YouTube TV: быстрое решение
YouTube TV — это платный ТВ-сервис по подписке, который позволяет смотреть фильмы и сериалы, транслируемые на 50+ телевизионных и кабельных каналах, через Интернет.
Но для доступа к YouTube TV вам понадобится американский IP-адрес.*
ExpressVPN — это быстрый и простой способ получить американский IP-адрес, чтобы безопасно смотреть YouTube TV из любого места. Вы можете использовать расширение браузера ExpressVPN для Chrome или Firefox для доступа к YouTube TV дома или в дороге.
VPN открывает канал Vevo на YouTube
Пытаясь найти музыкальные видеоклипы любимого исполнителя на канале Vevo, сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что контент недоступен в вашей стране и заблокирован на YouTube?
С помощью VPN вы можете обойти региональные ограничения, которые не позволяют смотреть то, что вы хотите. Просто подключитесь к VPN-серверу в стране, где Vevo не заблокирован, и сможете без промедления слушать лучшие песни и смотреть видео!
Откройте для себя новые каналы, видеосюжеты и новых исполнителей на YouTube!
Знаете ли вы, что YouTube использует ваш IP-адрес, чтобы рекомендовать ролики и исполнителей? С помощью VPN вы можете изменить свой IP-адрес и открыть для себя лучшие видеосюжеты на YouTube со всего мира. Вы можете подписаться на каналы местных знаменитостей, посмотреть онлайн финал регионального турнира по видеоиграм или узнать, что нового происходит в другом уголке мире. Все это возможно с помощью VPN.
Часто задаваемые вопросы об использовании YouTube с помощью VPN
Почему у меня нет доступа к YouTube?
Как правило, у вас нет доступа к YouTube по одной из трех причин:
- Вы подключаетесь из страны, в которой заблокирован YouTube и другие сайты, распространяющие видео
- Вы подключаетесь из сети, которая блокирует YouTube по соображениям безопасности
- Вы работаете или учитесь в учреждении, в котором закрыт доступ к YouTube
Можно ли использовать VPN?
Использование VPN абсолютно законно — миллионы людей во всем мире ежедневно подключаются к Интернету через VPN. Предприятия используют сети VPN, чтобы защитить конфиденциальную коммерческую информацию, а обычные люди — чтобы получить доступ к подвергнутым цензуре веб-сайтам, таким как YouTube.
Я путешествую. Поможет ли прокси-сервер VPN разблокировать YouTube за границей?
Да. VPN позволяет использовать YouTube в любой точке мира!
Если вы купите подписку на VPN-сервис перед поездкой, то сможете в любой момент получить доступ к любому веб-сайту, где бы вы ни находились.
Какие еще есть преимущества у VPN для просмотра YouTube?
Помимо открытия доступа к YouTube из любой точки мира, VPN позволяет смотреть видео в полной конфиденциальности и безопасности.
При использовании многих локальных сетей Wi-Fi ваши данные становятся доступны третьим сторонам, и они могут видеть все, чем вы делитесь в Интернете. Сеть VPN шифрует весь трафик вашего устройства, защищая его от хакеров и мошенников.
К каким еще веб-сайтам я могу получить доступ с помощью VPN?
Подключившись к VPN, вы можете разблокировать не только YouTube, но и получить доступ к другим заблокированным веб-ресурсам, таким как Google, Gmail, Netflix, Hulu и Twitter.
С помощью VPN вы можете смотреть YouTube в полной безопасности и конфиденциальности
Конфиденциальность — это важно. ExpressVPN перенаправляет ваш трафик, чтобы ни ваш интернет-провайдер, ни кто другой не знали, что вы делаете онлайн, смотрите ли что-то на YouTube, заходите на какой-то сайт или открываете какое-то приложение. Кроме того, ExpressVPN не регистрирует историю просмотров и подключений, поэтому то, что вы делаете в Интернете, остается между вами и сайтами, которые вы посещаете.