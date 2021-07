Holen Sie sich das beste nvidia GeForce Now-VPN fürs Gaming

Wir haben sichere Server in Indien , Brasilien , Großbritannien, Australien und an vielen anderen Standorten.

ExpressVPN funktioniert auch mit Streaming-Anbietern wie Netflix , Disney+ , Amazon Prime Video und BBC iPlayer . In Ländern, in denen eine starke Zensur herrscht, kann ein VPN Ihnen helfen, beliebte Seiten wie YouTube und Google zu entsperren. Es bietett außerdem die schnellste und einfachste Möglichkeit zum sicheren und geschützten Surfen im Internet.

Sie können die Latenz und die Verzögerung insgesamt verkürzen, indem Sie die Verbindungsstrecke zwischen Ihnen und den Gaming-Servern verringern. Dann können die Datenpakete schneller zwischen Ihrem Computer und den Game-Servern ausgetauscht werden, wodurch alle spürbaren Verzögerungen zwischen Ihren Aktionen und dem, was im Spiel passiert, verkürzt werden - womit Sie einen Vorteil bekommen. Verbinden Sie sich mit einem VPN-Server, der geografisch dem Server des Games am nächsten liegt, liefert Ihnen das üblicherweise das reibungsloseste Erlebnis.

GeForce Now bietet zwei Optionen für die Mitgliedschaft: Gratis und Priority (die Preise für die Priority-Option varieren abhängig von der Region). Mit der kostenlosen Mitgliedschaft bekommen die Spieler maximal eine Stunde am Tag Zugriff auf die GeForce Now-Server. Priority-Mitglieder hingegen können bis zu sechs Stunden spielen. Außerdem erhalten Priority-Mitglieder auch bei Beginn eines Games einen Platz vorne in der Warteschlange, wohingegen Spieler mit der Gratis-Mitgliedschaft je nach Server-Verfügbarkeit möglicherweise länger warten müssen.

GeForce Now ist der Cloud-basierte Online-Gaming-Dienst von Nvidia mit einer umfassenden Bibliothek mit Games, die Sie auf eine Vielzahl von Geräten streamen können. Die Spieler benötigen Hochgeschwindigkeits-Internet und bei der Nutzung von mobilen Geräten wird die Nutzung eines Bluetooth-Controllers empfohlen; in manchen Fällen ist dies Voraussetzung.

Was ist GeForce Now?

Verbinden Sie sich mit einem VPN-Serverstandort, an dem GeForce Now verfügbar ist.

Wie Sie GeForce Now in 3 einfachen Schritten mit einem VPN spielen

Need help? Chat with us!