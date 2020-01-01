    Логотипы Disney Plus и ExpressVPN на экране компьютера.

    Подключайтесь к лучшей сети VPN, чтобы смотреть Disney+

    Использование сервиса Disney+ с VPN — это лучший способ смотреть потоковое видео.

    ExpressVPN — это самый быстрый и удобный VPN-сервис, позволяющий смотреть онлайн новые эпизоды сериалов, фильмы и оригинальные программы Disney+ защищенно, конфиденциально и без ограничений пропускной способности.

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    Как смотреть Disney+ с VPN за 3 простых шага

    Шаг 1

    Горящая кнопка «Купить ExpressVPN» на экране компьютера.

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    Шаг 2

    Карта США с указанием местоположения безопасных VPN-серверов.

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    Шаг 3

    Домашняя страница сервиса "Дисней плюс" на экране компьютера.

    Смотрите Disney+ конфиденциально, безопасно и без ограничений скорости.

    С ExpressVPN вы сможете смотреть трансляции Disney+ в формате HD на ослепительно высокой скорости

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    Что предлагает сервис Disney+?

    Фильмы компаний Disney и Pixar на сервисе «Дисней плюс».

    На сервисе Disney+, запуск которого планируется на 12 ноября 2019 года, будут транслироваться тысячи программ, ориентированных на семейный просмотр, включая все прошлые фильмы производства Disney и Pixar. Новые диснеевские фильмы будут добавляться на сервис в течение года после их выпуска. На сервисе также доступны фильмы о супергероях компании Marvel Studios и фильмы компании Lucasfilm, — некоторые из которых не транслируются ни на одном другом стриминговом сервисе — а также более 7000 эпизодов различных телешоу с диснеевских кабельных каналов. Кроме того, в скором будущем на сервисе будет представлено много оригинального контента, в том числе мультсериал по комиксам Marvel.

    Смотрите ESPN+ и Hulu вместе с Disney+, купив одну подписку

    За дополнительную плату пользователи могут оформить пакетную подписку, включающую Disney+, ESPN+ и Hulu.

    На Hulu транслируются популярные телешоу местных американских сетей и кабельных каналов, а также оригинальные фильмы и программы. Этот потоковый сервис известен тем, что на нем можно посмотреть новые эпизоды сериалов всего через несколько дней после их выхода в эфир. В каталоге сервиса также много фильмов. В тарифный план Disney+ входит базовая версия Hulu с рекламой.

    ESPN+ предлагает огромный выбор спортивных программ, некоторые из которых не доступны на кабельных каналах ESPN. Не важно, являетесь ли вы фанатом американского футбола, бейсбола, баскетбола, тенниса или студенческого спорта, на ESPN+ всегда есть что посмотреть.

    Игра НФЛ на экране компьютера с приложением ExpressVPN.

    Часто задаваемые вопросы о просмотре Disney+ с помощью VPN

    Можно ли смотреть Disney+ бесплатно с помощью VPN?

    Нет. Сначала необходимо оформить подписку на сервис Disney+.

    ExpressVPN дополнит собой подписку на Disney+ и позволит смотреть любой интересный вам контент без ограничения пропускной способности.

    Можно ли будет смотреть Disney+ в других странах?

    Помимо США, стриминговый сервис Disney+ будет также доступен в Канаде, Нидерландах, Австралии и Новой Зеландии. Ожидается, что сервис станет доступным и в других странах.

    На каких устройствах можно смотреть Disney+ с ExpressVPN?

    ExpressVPN предлагает превосходные приложения для Windows, Mac, iOS, Android, роутеров и Linux, так что вы сможете с легкостью смотреть фильмы Disney+ на своем настольном компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.

    Вы можете использовать ExpressVPN на таких потоковых медиаплеерах, как Roku, Apple TV и Fire TV Stick. Чтобы подключить другие устройства, поддерживающие технологию Wi-Fi (например, игровые приставки или телевизоры с технологией Smart TV), установите приложение ExpressVPN на свой беспроводной роутер.

    Можно ли смотреть прямые спортивные трансляции на сервисе Disney+?

    Да! Пакетная подписка Disney+ включает сеть ESPN+, на которой можно смотреть огромное количество спортивных программ в прямом эфире. С ExpressVPN вы сможете смотреть трансляции матчей НФЛ, НБА, MLB, студенческий спорт и многое другое с невероятной скоростью и конфиденциальностью.

    Узнать больше о том, как с помощью ExpressVPN смотреть спорт онлайн в прямом эфире.

    Замедлит ли подключение к Disney+ и VPN мое соединение?

    Все VPN-сервисы используют дополнительный слой шифрования, а потому могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, которая, к тому же, еще и постоянно оптимизируется. Как следствие, вы вряд ли заметите разницу.

    Если ваш интернет-провайдер известен тем, что ограничивает скорость потоковой передачи данных, то использование VPN для просмотра Disney+ может даже увеличить скорость соединения.

    Как еще можно использовать ExpressVPN?

    ExpressVPN также работает с другими стриминговыми сервисами — например, Netflix, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Это самый быстрый и простой способ пользоваться Интернетом с максимальной конфиденциальностью и безопасностью.

    Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Disney+.

    Зачем использовать ExpressVPN для просмотра потоковых трансляций?

    Серверы в 94 странах

    К вашим услугам защищенные VPN-серверы в Индии, Канаде, Британии, Японии и многих других локациях.

    Быстрое соединение

    Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный тест скорости.

    Неограниченная пропускная способность

    Вы можете смотреть свои любимые диснеевские фильмы хоть целый день. Мы не остановим вас.

    Доступ к другим онлайн-ресурсам

    Доступ к таким сайтам, как YouTube, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.

    Надежная служба поддержки

    Служба поддержки ExpressVPN — это команда мирового класса. Обратиться за помощью можно в чате и по электронной почте 24/7.

    Гарантия возврата денег

    Если вам не понравится смотреть Disney+ с ExpressVPN, мы вернем ваши деньги в течение 30 дней.

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    Подключайтесь к VPN сегодня, чтобы смотреть Disney+!

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    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег


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