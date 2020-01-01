За дополнительную плату пользователи могут оформить пакетную подписку, включающую Disney+, ESPN+ и Hulu.

На Hulu транслируются популярные телешоу местных американских сетей и кабельных каналов, а также оригинальные фильмы и программы. Этот потоковый сервис известен тем, что на нем можно посмотреть новые эпизоды сериалов всего через несколько дней после их выхода в эфир. В каталоге сервиса также много фильмов. В тарифный план Disney+ входит базовая версия Hulu с рекламой.

ESPN+ предлагает огромный выбор спортивных программ, некоторые из которых не доступны на кабельных каналах ESPN. Не важно, являетесь ли вы фанатом американского футбола, бейсбола, баскетбола, тенниса или студенческого спорта, на ESPN+ всегда есть что посмотреть.