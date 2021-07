Skaff deg det beste VPN-et for gaming med GeForce Now

Pris og spill i GeForce Now

GeForce Now har to typer medlemskap: Kostnadsfritt og Priority (prisen for dette alternativet varierer etter region). Det gratis medlemskapet gir spillerne tilgang til GeForce Now-serverne i maksimalt én time av gangen, mens Priority-medlemmer kan spille i en lengre tidsperiode. Priority-medlemmer plasseres også foran i køen i begynnelsen av et spill, mens gratismedlemmer kan oppleve lengre ventetider, avhengig av servertilgjengelighet.