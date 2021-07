Neem de beste VPN voor GeForce Now games

Wat is GeForce Now?

GeForce Now is de online cloud gamingdienst van Nvidia, en biedt een uitgebreide bibliotheek aan games die te streamen zijn op allerlei apparaten. Spelers moeten beschikken over snel internet, en het is aan te bevelen om Bluetooth spelbesturing te gebruiken bij het spelen op mobiele apparaten; in sommige gevallen is dat zelfs een vereiste.