Obtenha a melhor VPN da GeForce Now para jogos

GeForce Now preço e jogos

A GeForce Now tem duas opções de assinatura, Free e Priority (o preço para esta opção varia entre as regiões). A assinatura gratuita concede aos jogadores acesso aos servidores GeForce Now por no máximo uma hora por vez, enquanto os membros Priority podem jogar por sessões estendidas. Os membros da assinatura Priority também vão para a frente da fila no início de um jogo, enquanto os membros padrão talvez precisem esperar mais tempo, dependendo da disponibilidade do servidor.