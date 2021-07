Zdobądź najlepszy VPN dla gier GeForce

Co to jest GeForce Now?

GeForce Now to oparta na chmurze usługa gier online od Nvidia, oferująca ogromną bibliotekę gier, które można streamować na różnych urządzeniach. Gracze potrzebują szybkiego Internetu, a podczas korzystania z urządzeń mobilnych zalecane jest używanie kontrolera Bluetooth – w niektórych przypadkach jest to nawet wymagane.